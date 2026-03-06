FC Koln – Borussia Dortmund: typy, kursy, zapowiedź (07.03.2026)

FC Koln podejmie Borussię Dortmund na RheinEnergieStadion w 25. kolejce 1. Bundesligi. Mecz zostanie rozegrany w sobotę, 7 marca, o godz. 18:30. Gracz BVB chcą się przełamać w lidze.

FC Koln – Borussia Dortmund: typy bukmacherskie

FC Koln zmierzy się na RheinEnergieStadion z Borussią Dortmund w meczu 25. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie zapowiada się interesująco, bo obie drużyny mają przed sobą zupełnie różne cele, ale równie dużą presję na zdobycie punktów. Piłkarze BVB w ostatniej kolejce przegrali w Der Klassikerze z Bayernem Monachium i praktycznie wypisali się z walki o mistrzostwo Niemiec. Zespół Niko Kovaca musi teraz skupić się na utrzymaniu miejsca w ścisłej czołówce tabeli. Dortmundczycy są obecnie wiceliderem i mają sześć punktów przewagi nad TSG Hoffenheim oraz VfB Stuttgart. Po dwóch ligowych meczach bez zwycięstwa chcą szybko wrócić na właściwe tory.

W Kolonii sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Ekipa Lukasa Kwasnioka pilnie potrzebuje punktów, by oddalić się od strefy spadkowej. Kozły nie wygrały czterech ostatnich spotkań i zajmują 13. miejsce w tabeli. Zespół, w którym występuje Jakub Kamiński, wciąż musi oglądać się za siebie. Na RheinEnergieStadion gospodarze spróbują sprawić niespodziankę przeciwko wielkiemu rywalowi. Borussia przyjeżdża jako faworyt, ale presja wyniku po obu stronach może sprawić, że spotkanie będzie bardzo wyrównane. Mój typ: remis.

FC Koln – Borussia Dortmund: ostatnie wyniki

Piłkarze z Kolonii w poprzedniej kolejce wrócili z Augsburga bez punktów, przegrywając (0:2). Obie bramki gospodarze zdobyli dopiero w drugiej połowie. Wcześniejsze tygodnie również nie były dla drużyny Kwasnioka szczególnie udane. Kozły zremisowały z Hoffenheim (2:2), przegrały ze Stuttgartem (1:3) oraz RB Lipsk (1:2). Jedynym promykiem w ostatnim czasie było zwycięstwo nad VfL Wolfsburg (1:0), kiedy o trzech punktach przesądził gol Lintona Mainy.

Borussia Dortmund w hicie poprzedniej serii gier Bundesligi była bardzo bliska wywalczenia punktu w starciu z Bayernem Monachium, jednak na Signal Iduna Park straciła bramkę w 87. minucie i ostatecznie przegrała (2:3). Wcześniej dortmundczycy pożegnali się z Ligą Mistrzów, przegrywając w rewanżowym meczu w Bergamo z Atalantą (1:4). W lidze gracze BVB zremisowali jeszcze z RB Lipsk (2:2), choć w pierwszym spotkaniu z Atalantą potrafili zwyciężyć (2:0). Na koncie mają również zwycięstwo nad FSV Mainz (4:0).

FC Koln – Borussia Dortmund: historia

Drużyna BVB ma świetny bilans w bezpośrednich pojedynkach z FC Koln w ostatnich latach. Piłkarze z Dortmundu wygrali cztery z pięciu spotkań. Jesienią spotkanie zakończyło się zwycięstwem Borussii u siebie, ale bramka padła dopiero w 96. minucie. Bohaterem tego starcia został Maximilian Beier, który wykorzystał precyzyjne podanie Fabio Silvy. W poprzednim sezonie Koln u siebie przegrało (0:4) po dwóch trafieniach Donyella Malena. Holenderski napastnik zapewnił też zwycięstwo dortmundczykom w domowym spotkaniu.

FC Koln – Borussia Dortmund: kursy bukmacherskie

Zdecydowanymi faworytami spotkania ligowego w Kolonii są zawodnicy Borussii Dortmund. Kursy na zwycięstwo BVB są granicach 1.77-1.78. Natomiast triumf FC Koln zostało wycenione na poziomie 4.15, a remis 4.00.

FC Koeln Remis Borussia Dortmund 4.10 3.75 1.77 4.15 4.00 1.78 4.15 4.00 1.78 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 marca 2026 06:52

FC Koln – Borussia Dortmund: przewidywane składy

FC Koln: Schwabe – Simpson-Pusey, Van den Berg, Ozkacar – Martel, Krauss, Lund – Kamiński, Bulter, El Mala – Ache

Borussia Dortmund: Kobel – Schlotterbeck, Anton, Bensebaini – Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson – Beier, Brandt – Guirassy

FC Koln – Borussia Dortmund: sonda

FC Koln – Borussia Dortmund: transmisja meczu

Mecz FC Koln – Borussia Dortmund w 25. kolejce 1. Bundesligi zostanie rozegrany w sobotę (7 marca) o godzinie 18:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1, na portalu elevensports.pl oraz w usłudze bukmachera STS TV.

