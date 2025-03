FC Barcelona – Real Sociedad: typy, kursy, zapowiedź (02.03.2025)

Joan Gosa/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona – Real Sociedad, typy bukmacherskie

FC Barcelona przystąpi do niedzielnego spotkania z jednym celem – kontynuowanie zwycięskiej passy i utrzymanie fotela lidera. Jest wyraźnym faworytem tego pojedynku, choć na pewno nie może sobie pozwolić na zlekceważenie przeciwnika. Jesienią Real Sociedad już raz znalazł sposób na Dumę Katalonii, o czym na pewno w Barcelonie pamiętają.

Ostatnie spotkania z udziałem tych drużyn nie obfitują w bramki. W ostatnich trzech spotkaniach łącznie zobaczyliśmy cztery gole. Zamkniętego meczu, o którego wyniku może zadecydować jeden gol, możemy spodziewać się także w niedzielę. Ja stawiam na poniżej 2,5 bramki. Mój typ: poniżej 2,5 bramki

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Kurs 150 na wygraną Barcelony i bonus 50 zł za każdego gola Lewandowskiego

Świetną promocję dla nowych klientów przygotował Superbet. Nie tylko oferuje możliwość zagrania zakładu na wygraną Barcelony po astronomicznym kursie 150, dzięki czemu stawiając 2 zł możemy zgarnąć bonus o wartości 300 zł. Ale również oferuje dodatkowy bonus 50 zł za każdego gola zdobytego przez Lewandowskiego.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości min. 50 zł Zagraj za min. 2 zł pierwszy zakład pojedynczy na wygraną Barcelony w meczu z Realem Sociedad Jeżeli Barcelona odniesie zwycięstwo, poza wygraną z kuponu otrzymasz ekstra bonus 300 zł oraz dodatkowo 50 zł za każdego gola Lewandowskiego

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

FC Barcelona – Real Sociedad, ostatnie wyniki

FC Barcelona jest świeżo po szalonym meczu w półfinale Pucharu Króla. Duma Katalonii przed własną publicznością zremisowała w nim 4:4 z Atletico Madryt. Obie drużyny patrząc na to, jaki przebieg miało to spotkanie, mogły liczyć na zdecydowanie więcej. Ostatecznie jednak o awansie do finału rozstrzygnie rewanżowe spotkanie w Madrycie.

Przed tym spotkanie Barcelona notowała serię pięciu kolejnych wygranych, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. W ostatnich ligowych spotkaniach wygrywała kolejno z Alaves (1:0), Sevillą (4:1), Rayo Vallecano (1:0) i Las Palmas (2:0). Teraz liczy na podtrzymanie zwycięskiej serii w lidze. W niedzielę zagra o szóste kolejne zwycięstwo.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Real Sociedad w mijającym tygodniu również rywalizował w półfinale krajowego pucharu. Przed własną publicznością musiał jednak uznać wyższość Realu Madryt (0:1). W ostatnich tygodniach drużyna z San Sebastian notowała całkiem dobre wyniki. Przed tygodniem pewnie 3:0 pokonała Leganes, a wcześniej wywalczyła awans do 1/8 finału Ligi Europy, dwukrotnie pokonując duńskiem FC Midtjylland.

FC Barcelona – Real Sociedad, historia

W niedzielne popołudnie FC Barcelona będzie chciała zrewanżować się Realowi Sociedad za porażkę z pierwszej rundy. Wówczas zespół prowadzony przez Hansiego Flicka uległ w San Sebastian 0:1. W poprzednim sezonie oba mecze zakończyły się wygranymi Duma Katalonii (1:0 na wyjeździe, 2:0 u siebie)

FC Barcelona – Real Sociedad, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy zdecydowanie stawiają w tym meczu na FC Barcelonę. Nie może to oczywiście dziwić. Rozważając typ na wygraną Barcelony trzeba liczyć się z tym, że kurs w standardowej ofercie nie będzie przekraczał 1.30. Z kolei kursy na wygraną Realu Sociedad sięgają nawet 10.00.

FC Barcelona – Real Sociedad, przewidywane składy

Do wyjściowego składu Barcelony, względem pucharowego meczu z Atletico Madryt, powinni wrócić Robert Lewandowski, Gavi i Ronald Araujo. Do dyspozycji Hansiego Flicka jest także Andreas Christensen, który w ostatnich tygodniach pauzował z powodu kontuzji. Wyłączni z gry pozostają z kolei Marc Bernal i Marc-Andre ter Stegen.

Real Sociedad do niedzielnego meczu przystąpi poważnie osłabiony. Za kartki muszą bowiem pauzować Sheraldo Becker i Takefusa Kubo. Do składu może natomiast wrócić Igor Zubeldia.

FC Barcelona Hans-Dieter Flick Real Sociedad Imanol Alguacil FC Barcelona Hans-Dieter Flick 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład Real Sociedad Imanol Alguacil Rezerwowi 2 Pau Cubarsi 7 Ferran Torres 13 Inaki Pena 14 Pablo Torre 15 Andreas Christensen 16 Fermin Lopez 18 Pau Victor Delgado 20 Dani Olmo 21 Frenkie De Jong 24 Eric Garcia 31 Diego Kochen 32 Hector Fort 35 Gerard Martin 3 Aihen Munoz 9 Orri Steinn Óskarsson 13 Unai Marrero 18 Hamari Traore 22 Benat Turrientes 23 Brais Mendez 24 Luka Sucic 31 Jon Martin 32 Alex Marchal 33 Luken Beitia 37 Aitor Fraga

FC Barcelona – Real Sociedad, typ kibiców

Jak zakończy się niedzielny mecz? wygraną Barcelony

remisem

wygraną Realu Sociedad wygraną Barcelony 50%

remisem 50%

wygraną Realu Sociedad 0% 2+ Votes

FC Barcelona – Real Sociedad, transmisja meczu

Mecz FC Barcelona – Real Sociedad rozegrany zostanie w niedzielę (2 marca) o godzinie 16:15. W telewizji transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1. Mecz można również obejrzeć za darmo korzystając z platformy STS TV. Wystarczy założyć konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny kupon za co najmniej 2 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.