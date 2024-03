IMAGO/Sergio Ruiz/Pressinphoto Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona – Napoli, typy bukmacherskie

Rywalizacja Barcelony z Napoli o awans do ćwierćfinału to jedno z najciekawszych wydarzeń tej rundy, choć obie drużyny obecnego sezonu nie mogą zaliczyć do udanych. Remis 1:1 w pierwszym spotkaniu w Neapolu oznacza, że sprawa awansu pozostaje otwarta. Rywalizacja w Barcelonie zapowiada się niezwykle ciekawie. Duma Katalonii w ostatnich meczach uporała się z defensywnymi problemami (czyste konto w trzech ligowych meczach) i może mieć to kluczowe znaczenie w walce o awans. Napoli do stolicy Katalonii jedzie po awans, chcąc potwierdzić, że seria sześciu kolejnych meczów bez porażki nie jest przypadkiem. Emocji na pewno nie zabraknie. Ja przy okazji tego meczu zwracam uwagę na promocję STS, dającą możliwość postawienia na gola jednej z drużyn po kursie 150.00 (szczegóły niżej). Oferta jest skierowana do nowych klientów. Mój typ: gol Barcelony

Kurs 150.00 na gola Barcy lub Napoli

Największy polski bukmacher STS przygotował świetną ofertę na najbliższe rewanże 1/8 finału Ligi Mistrzów. Oferuje możliwość postawienia zakładu na gola jednej z drużyn w dowolnym spotkaniu po kursie 150.00, a co za tym idzie późniejszego odebrania bonusu o wartości 300 zł. Aby skorzystać z tej oferty należy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, wyrażając przy tym zgody marketingowe, a następnie dokonać depozytu w kwocie co najmniej 50 zł. Teraz pozostaje już tylko zagranie kuponu SOLO lub AKO obejmującego wytypowanie drużyny z golem w tym meczu. Kupon musi zostać zagrany za co najmniej 2 zł. Jeżeli okaże się trafiony, otrzymasz wygraną z kuponu oraz wspomniany bonus o wartości 300 z

Barcelona – Napoli, ostatnie wyniki

Pierwsze spotkanie pomiędzy tymi zespołami odbyło zostało 21 lutego i zakończyło się remisem 1:1. Od tamtej pory FC Barcelona rozegrała trzy ligowe spotkania, w których zdobyła siedem punktów. Na uwagę zasługuje również fakt, że zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza nie stracił w tym czasie ani jednego gola. Duma Katalonii przed własną publicznością wygrywała 4:0 z Getafe i 1:0 z Realem Mallorca, w międzyczasie bezbramkowo zremisowała na wyjeździe z Athetlic Bilbao.

Niepokonane w tym czasie było również Napoli, które zdążyło rozegrać cztery spotkania w Serie A. Zespół Francesco Calzony zanotował dwa remisy – 1:1 z Cagliari Calcio i 1:1 z FC Torino oraz odniósł dwa zwycięstwa – 6:1 z US Sassuolo i 2:1 z Juventusem. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, Napoli jest niepokonane od sześciu meczów.

Barcelona – Napoli, historia

W pierwszym meczu w Neapolu obie drużyny musiały zadowolić się remisem. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Pierwszy gol padł w 60. minucie. Wówczas Barcelonę na prowadzenie wyprowadził Robert Lewandowski, który wykorzystał podanie Pedriego. Kwadrans później Napoli wyrównało za sprawą swojego najlepszego strzelca – Victora Osimhena.

Był to już piąty pojedynek obu zespołów w europejskich pucharach. Wcześniej obie drużyny rywalizowały w 1/8 finału Ligi Mistrzów w sezonie 2019/2020 i w 1/16 finału Ligi Europy w sezonie 2021/22. Oba dwumecze zakończyły się wygranymi Barcelony. Teraz Duma Katalonii będą chciała podtrzymać tę passę i po raz trzeci wyeliminować włoskiego rywala z rozgrywek.

Barcelona – Napoli, kursy bukmacherskie

Sprawa awansu do ćwierćfinału po pierwszym meczu pozostaje otwarta. Faworytem rewanżowego spotkania są jednak gospodarze, co potwierdzają także kursy bukmacherskie. Typując wygraną Barcelony kurs w STS wynosi 1.90. Z kolei kurs na zwycięstwo Napoli sięga nawet 4.00. Rozważając typowanie rewanżowym meczów Ligi Mistrzów warto zwrócić uwagę na promocję przygotowaną przez STS. Podając nasz kod promocyjny GOAL STS podczas rejestracji można skorzystać z oferty pozwalającej na zagranie zakładu na gola dowolnej drużyny w dowolnym meczu po kursie 150.00. Więcej informacji o promocji znajdziesz powyżej.

Barcelona – Napoli, typ kibiców

Barcelona – Napoli, przewidywane składy

Kłopoty w tym sezonie nie oszczędzają Barcelony. Wystarczy bowiem spojrzeć na listę kontuzjowanych zawodników. Do wtorkowego meczu Duma Katalonii przystąpi poważnie osłabiona. Na murawie nie zobaczymy Frenkiego de Jonga, Pedriego, Gaviego, Alejandro Balde, Ferrana Torresa i Marcos Alonso. Do tego pod znakiem zapytania stoi występ Raphinhy.

Napoli na pewno zagra bez Piotra Zielińskiego, który nie został zgłoszony do fazy pucharowej po tym jak odmówił przedłużenia kontaktu. Z kolei kontuzje eliminują z gry Jensa Cajuste i Cyrila Ngonge. Mało prawdopodobny jest także występ Amira Rrahmaniego.

FC Barcelona Xavi Hernandez 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład SSC Napoli Francesco Calzona FC Barcelona Xavi Hernandez 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład SSC Napoli Francesco Calzona Rezerwowi ▼ 5 Íñigo Martinez 11 Raphinha 13 Iñaki Peña 18 Oriol Romeu 19 Vitor Roque 20 Sergi Roberto 26 Ander Astralaga 30 Marc Casado 38 Marc Guiu 39 Héctor Fort 6 Mario Rui 13 Amir Rrahmani 14 Nikita Contini 18 Giovanni Pablo Simeone 29 Jesper Lindstrøm 30 Pasquale Mazzocchi 32 Leander Dendoncker 55 Leo Østigard 81 Giacomo Raspadori 95 Pierluigi Gollini

Barcelona – Napoli, transmisja meczu

Hit 1/8 finału Ligi Mistrzów Barcelona – Napoli rozegrany zostanie we wtorek (12 marca) o godzinie 21:00. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 1. Za pośrednictwem internetu mecz będzie można oglądać korzystając między innymi z usługi CANAL+ online. Decydując się teraz na wykupienie do razu rocznego dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports można zaoszczędzić 240 zł, względem oferty z miesięczną subskrypcją. Miesięczny koszt w promocyjnej cenie wyniesie w tej ofercie 54 zł. Z promocji można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

