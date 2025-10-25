Everton FC – Tottenham Hotspur: typy, kursy, zapowiedź (26.10.2025)

Everton – Tottenham: typy bukmacherskie
Ostatni mecz w 9. kolejce Premier League zaplanowano na Hill Dickinson Stadium, gdzie w akcji zobaczymy Everton i Tottenham. Po obu ekipach spodziewać się można woli walki. To zespoły, które niewątpliwie mają wiele jakości, ale z różnych przyczyn nie są ostatnio w stanie zaprezentować pełni potencjału. Której z drużyn uda się przezwyciężyć trudności i pokonać przeciwnika? Mój typ: remis.
Everton – Tottenham: ostatnie wyniki
W minionej kolejce piłkarze Evertonu udali się na wyjazdowy mecz z Manchesterem City, który nie poszedł po ich myśli. Porażka 0:2 nie przekreśla jednak ich dobrej postawy w tym sezonie Premier League. Everton ma na swoim koncie chociażby pokonanie Crystal Palace, czyli drużyny reprezentującej Anglię w rozgrywkach międzynarodowych.
- Sprawdź: tabela Premier League
Ostatnie mecze Tottenhamu pozostawiają ich kibicom sporo niedosytu. Londyńczycy w Lidze Mistrzów nie zdołali pokonać najpierw Bodo/Glimt, a później AS Monaco. Obie te potyczki kończyły się remisami. Tottenham wypadł jeszcze słabiej w swoim ostatnim meczu Premier League, który zakończył się wyjazdową porażką 1:2 z Aston Villą.
Everton – Tottenham: historia
Mecze bezpośrednie z udziałem Evertonu i Tottenhamu z reguły zalicza się do tych, które po prostu warto obejrzeć. W minionym sezonie londyńczycy pokazali siłę przed własną publicznością. Porażka 0:4 napędziła Everton do udowodnienia rywalowi swojej wartości w rewanżu, gdzie padł wynik 3:2 na korzyść gospodarzy.
Everton – Tottenham: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy mają swojego faworyta w niedzielnym meczu. Różnica w kursach jest zauważalna, ale też nie można jej nazwać przepaścią. Współczynnik na sukces Evertonu wynosi między 2.23 a 2.35. Tymczasem stawiając na wygraną Tottenhamu możesz liczyć się z kursem rzędu około 3.05 za każdą postawioną złotówkę. Współczynnik na remis to 3.25.
Everton – Tottenham: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Evertonu
- Remis
- Wygrana Tottenhamu
0 Votes
Everton – Tottenham: przewidywane składy
|7Dwight McNeil
|11Thierno Barry
|12Mark Travers
|20Tyler Dibling
|23Seamus Coleman
|24Carlos Alcaraz
|31Tom King
|34Merlin Röhl
|39Adam Aznou
|42Tim Iroegbunam
|9Richarlison
|14Archie Gray
|22Brennan Johnson
|29Pape Sarr
|31Antonin Kinsky
|39Randal Kolo Muani
|67Junai Byfield
|28Wilson Odobert
Everton – Tottenham: transmisja meczu
Mecz Everton – Tottenham odbędzie się w niedzielę (26 października) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
