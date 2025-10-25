Everton FC – Tottenham Hotspur: typy, kursy, zapowiedź (26.10.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Jack Grealish

Everton – Tottenham: typy bukmacherskie

Ostatni mecz w 9. kolejce Premier League zaplanowano na Hill Dickinson Stadium, gdzie w akcji zobaczymy Everton i Tottenham. Po obu ekipach spodziewać się można woli walki. To zespoły, które niewątpliwie mają wiele jakości, ale z różnych przyczyn nie są ostatnio w stanie zaprezentować pełni potencjału. Której z drużyn uda się przezwyciężyć trudności i pokonać przeciwnika? Mój typ: remis.

Everton – Tottenham: ostatnie wyniki

W minionej kolejce piłkarze Evertonu udali się na wyjazdowy mecz z Manchesterem City, który nie poszedł po ich myśli. Porażka 0:2 nie przekreśla jednak ich dobrej postawy w tym sezonie Premier League. Everton ma na swoim koncie chociażby pokonanie Crystal Palace, czyli drużyny reprezentującej Anglię w rozgrywkach międzynarodowych.

Ostatnie mecze Tottenhamu pozostawiają ich kibicom sporo niedosytu. Londyńczycy w Lidze Mistrzów nie zdołali pokonać najpierw Bodo/Glimt, a później AS Monaco. Obie te potyczki kończyły się remisami. Tottenham wypadł jeszcze słabiej w swoim ostatnim meczu Premier League, który zakończył się wyjazdową porażką 1:2 z Aston Villą.

Everton – Tottenham: historia

Mecze bezpośrednie z udziałem Evertonu i Tottenhamu z reguły zalicza się do tych, które po prostu warto obejrzeć. W minionym sezonie londyńczycy pokazali siłę przed własną publicznością. Porażka 0:4 napędziła Everton do udowodnienia rywalowi swojej wartości w rewanżu, gdzie padł wynik 3:2 na korzyść gospodarzy.

Everton – Tottenham: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy mają swojego faworyta w niedzielnym meczu. Różnica w kursach jest zauważalna, ale też nie można jej nazwać przepaścią. Współczynnik na sukces Evertonu wynosi między 2.23 a 2.35. Tymczasem stawiając na wygraną Tottenhamu możesz liczyć się z kursem rzędu około 3.05 za każdą postawioną złotówkę. Współczynnik na remis to 3.25.

Everton – Tottenham: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Evertonu

Remis

Wygrana Tottenhamu Wygrana Evertonu

Remis

Wygrana Tottenhamu 0 Votes

Everton – Tottenham: przewidywane składy

Everton David Moyes Tottenham Thomas Frank Everton David Moyes 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Pickford 15 O’Brien 6 Tarkowski 5 Keane 16 Mykolenko 37 Garner 27 Gueye 10 Ndiaye 22 Dewsbury-Hall 18 Grealish 9 Beto 11 Tel 7 Simons 15 Bergvall 20 Kudus 6 Palhinha 30 Bentancur 24 Spence 37 Ven 4 Danso 23 Porro 1 Vicario 1 Pickford 15 O’Brien 6 Tarkowski 5 Keane 16 Mykolenko 37 Garner 27 Gueye 10 Ndiaye 22 Dewsbury-Hall 18 Grealish 9 Beto 11 Tel 7 Simons 15 Bergvall 20 Kudus 6 Palhinha 30 Bentancur 24 Spence 37 Ven 4 Danso 23 Porro 1 Vicario 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Tottenham Thomas Frank Rezerwowi 7 Dwight McNeil 11 Thierno Barry 12 Mark Travers 20 Tyler Dibling 23 Seamus Coleman 24 Carlos Alcaraz 31 Tom King 34 Merlin Röhl 39 Adam Aznou 42 Tim Iroegbunam 9 Richarlison 14 Archie Gray 22 Brennan Johnson 29 Pape Sarr 31 Antonin Kinsky 39 Randal Kolo Muani 67 Junai Byfield 28 Wilson Odobert

Everton – Tottenham: transmisja meczu

Mecz Everton – Tottenham odbędzie się w niedzielę (26 października) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

