Everton FC – Tottenham Hotspur: typy, kursy, zapowiedź (26.10.2025)

17:25, 25. października 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj

Everton FC - Tottenham Hotspur: typy i kursy na niedzielny mecz 9. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Jack Grealish
PressFocus Na zdjęciu: Jack Grealish

Everton – Tottenham: typy bukmacherskie

Ostatni mecz w 9. kolejce Premier League zaplanowano na Hill Dickinson Stadium, gdzie w akcji zobaczymy Everton i Tottenham. Po obu ekipach spodziewać się można woli walki. To zespoły, które niewątpliwie mają wiele jakości, ale z różnych przyczyn nie są ostatnio w stanie zaprezentować pełni potencjału. Której z drużyn uda się przezwyciężyć trudności i pokonać przeciwnika? Mój typ: remis.



STS
3,25
Remis
przejdź do STS
*Kursy z 25.10.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Everton – Tottenham: ostatnie wyniki

W minionej kolejce piłkarze Evertonu udali się na wyjazdowy mecz z Manchesterem City, który nie poszedł po ich myśli. Porażka 0:2 nie przekreśla jednak ich dobrej postawy w tym sezonie Premier League. Everton ma na swoim koncie chociażby pokonanie Crystal Palace, czyli drużyny reprezentującej Anglię w rozgrywkach międzynarodowych.

Ostatnie mecze Tottenhamu pozostawiają ich kibicom sporo niedosytu. Londyńczycy w Lidze Mistrzów nie zdołali pokonać najpierw Bodo/Glimt, a później AS Monaco. Obie te potyczki kończyły się remisami. Tottenham wypadł jeszcze słabiej w swoim ostatnim meczu Premier League, który zakończył się wyjazdową porażką 1:2 z Aston Villą.

Everton – Tottenham: historia

Mecze bezpośrednie z udziałem Evertonu i Tottenhamu z reguły zalicza się do tych, które po prostu warto obejrzeć. W minionym sezonie londyńczycy pokazali siłę przed własną publicznością. Porażka 0:4 napędziła Everton do udowodnienia rywalowi swojej wartości w rewanżu, gdzie padł wynik 3:2 na korzyść gospodarzy.

Everton – Tottenham: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy mają swojego faworyta w niedzielnym meczu. Różnica w kursach jest zauważalna, ale też nie można jej nazwać przepaścią. Współczynnik na sukces Evertonu wynosi między 2.23 a 2.35. Tymczasem stawiając na wygraną Tottenhamu możesz liczyć się z kursem rzędu około 3.05 za każdą postawioną złotówkę. Współczynnik na remis to 3.25.

Everton
Remis
Tottenham
2.35
3.25
3.05
2.37
3.25
3.10
2.30
3.30
2.99
2.23
3.27
2.97
2.37
3.30
3.10
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 października 2025 17:09.

Everton – Tottenham: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Evertonu
  • Remis
  • Wygrana Tottenhamu
  • Wygrana Evertonu
  • Remis
  • Wygrana Tottenhamu

0 Votes

Everton – Tottenham: przewidywane składy

Everton – Tottenham: transmisja meczu

Mecz Everton – Tottenham odbędzie się w niedzielę (26 października) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

