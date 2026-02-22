Everton FC – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (23.02.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Matheus Cunha

Everton – Manchester United: typy bukmacherskie

W 27. kolejce Premier League ligowe granie zakończymy na Hill Dickinson Stadium, gdzie o dopiero piąte domowe zwycięstwo w tym sezonie zagra Everton. Przed gospodarzami skomplikowane zadanie, ponieważ do Liverpoolu przyjedzie rozpędzony Manchester United, który chce utrzymać dobrą formę. Czy mu się to uda? Mój typ: obie drużyny strzelą

Oskar STS 1,65 Obie drużyny strzelą przejdź do STS

Everton – Manchester United: ostatnie wyniki

Everton w minionej kolejce nie poradził sobie w meczu z Bournemouth, z którym przegrał 1:2. Dla kibiców tego klubu mogło to być rozczarowanie, ponieważ wcześniej w identycznym stosunku bramkowym udało się wygrać w Londynie z Fulham.

W dobrych nastrojach po ostatnim meczu ligowym nie może być też Manchester United, który liczył na piąte zwycięstwo z rzędu. Plan zdawał się być wykonalny, ponieważ West Ham United nie należy do najmocniejszych drużyn w tym sezonie. Mimo tego Czerwone Diabły opuściły stolicę Anglii z tylko jednym zdobytym punktem po remisie 1:1.

Everton – Manchester United: historia

Kibice Evertonu mają dobre wspomnienia z ostatniego meczu z Manchesterem United. Przez większość meczu ich ulubieńcy grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Gueye. Mimo tego Evertonowi udało się zdobyć bramkę i ostatecznie wywieźć z Old Trafford komplet punktów po zwycięstwie 1:0.

Everton – Manchester United: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Manchester United, czego dowodzi kurs 1.95, przy współczynniku rzędu 3.70 na sukces Evertonu. Remis wyceniono kursem między 3.50 a 3.75.

Everton – Manchester United: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Evertonu

Remis

Wygrana Manchesteru United Wygrana Evertonu

Remis

Wygrana Manchesteru United 0 Votes

Everton – Manchester United: przewidywane składy

Everton: Pickford – Mykołenko, Keane, Tarkowski, Patterson – Gueye, Garner – Ndiaye, Dewsbury-Hall, Armstrong – Barry

Manchester United: Lammens – Shaw, Martinez, Maguire, Dalot – Casemiro, Mainoo – Cunha, Fernandes, Mbeumo – Sesko

Everton – Manchester United: transmisja meczu

Mecz Everton – Manchester United odbędzie się w poniedziałek (23 lutego) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.