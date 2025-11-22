Elche CF – Real Madryt, typy i przewidywania
Przed nami starcie Elche CF z Realem Madryt w ramach 13. kolejki La Ligi. Gospodarze mają na koncie 15 punktów i zajmują 11. miejsce, natomiast liderujący w tabeli goście zgromadzili już 31 oczek. Różnica jakości oraz dyspozycji sprawia, że to drużyna ze stolicy Hiszpanii uchodzi za zdecydowanego faworyta tego meczu. Mimo to Elche spróbuje wykorzystać atut własnego boiska, by postawić się potentatowi. Początek rywalizacji na Estadio Manuel Martinez Valero już w najbliższą niedzielę, 23 listopada o godzinie 21:00.
Uważam, że w tym meczu na listę strzelców może wpisać się Vinicius Junior. Brazylijczyk należy do grona zawodników, którzy potrafią w pojedynkę zrobić różnicę. Xabi Alonso liczy na dobrą formę 25-letniego skrzydłowego. Mój typ: Vinicius Junior zdobędzie bramkę.
Elche CF – Real Madryt, sytuacja kadrowa
W Elche sytuacja kadrowa wygląda dość stabilnie, a pod znakiem zapytania stoją jedynie występy Johna Donalda Chetauyi i Josana. Real Madryt ma natomiast poważniejsze problemy, bo najprawdopodobniej zabraknie Davida Alaby, Daniego Carvajala, Franco Mastantuono, Antonio Rudigera oraz Edera Militao, którzy zmagają się z urazami. Tak duże osłabienia bez wątpienia wpłyną na stabilność w formacji defensywnej ekipy Los Blancos.
Josan
Fizyczny dyskomfort
Niepewny
Daniel Carvajal
Kontuzja kolana
Koniec grudnia 2025
Franco Mastantuono
Uraz pachwiny
Początek grudnia 2025
Eder Militao
Uraz mięśnia
Początek grudnia 2025
David Alaba
Uraz mięśnia
Niepewny
Elche CF – Real Madryt, ostatnie wyniki
Elche nie zachwyca ostatnio formą, remisując 1:1 z Realem Sociedad i przegrywając 1:2 z Barceloną w La Lidze. Real Madryt również notuje słabsze wyniki – bezbramkowo zremisował z Rayo Vallecano na ligowym podwórku oraz uległ Liverpoolowi 0:1 w Lidze Mistrzów. Obie drużyny będą więc szukały przełamania w nadchodzącym starciu.
Elche CF – Real Madryt, historia
W bezpośredniej rywalizacji Elche z Realem Madryt zdecydowaną przewagę ma zespół Królewskich, co nie powinno nikogo specjalnie dziwić. W pięciu poprzednich meczach ekipa Los Blancos odniosła cztery zwycięstwa, a raz padł remis. Tegoroczny beniaminek La Ligi nie potrafił w tym czasie wygrać ani jednego spotkania z gigantem z Madrytu.
Elche CF – Real Madryt, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy za zdecydowanych faworytów niedzielnego pojedynku uważają gości, którzy przynajmniej na papierze dysponują zdecydowanie lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Elche wynosi około 7.60, typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 1.40, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.10. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać profity w postaci zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz bonusu od pierwszych wpłat do 600 zł.
Elche CF – Real Madryt, przewidywane składy
|2Adria Pedrosa
|3Hector Fort
|4Bambo Diaby
|5Federico Redondo
|7Yago Santiago
|13Inaki Pena
|16Martim Neto
|18John Donald Chetauya
|19Grady Diangana
|20Álvaro Rodríguez
|21Leo Petrot
|32Adam Boayar
|9Endrick
|13Andriy Lunin
|16Gonzalo Garcia
|19Dani Ceballos
|20Fran García
|21Brahim Diaz
|22Antonio Rüdiger
|23Ferland Mendy
|34Sergio Mestre
|14Aurelien Tchouameni
|11Rodrygo
Elche CF – Real Madryt, transmisja meczu
Potyczka między Elche a Realem Madryt w ramach 13. kolejki La Ligi będzia dostępna w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport, a także w serwisie streamingowych CANAL+ online. Zawody skomentują Michał Mitrut oraz Jakub Kręcidło. Początek rywalizacji na Estadio Manuel Martinez Valero już w najbliższą niedzielę, czyli 23 listopada, o godzinie 21:00.
