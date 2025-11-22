Elche CF – Real Madryt: typy i kursy na mecz La Ligi. Czy podopieczni Xabiego Alonso wywiążą się z roli zdecydowanego faworyta? Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Manuel Martinez Valero już w najbliższą niedzielę, 23 listopada o godzinie 21:00.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo Goes i Vinicius Junior

Elche CF – Real Madryt, typy i przewidywania

Przed nami starcie Elche CF z Realem Madryt w ramach 13. kolejki La Ligi. Gospodarze mają na koncie 15 punktów i zajmują 11. miejsce, natomiast liderujący w tabeli goście zgromadzili już 31 oczek. Różnica jakości oraz dyspozycji sprawia, że to drużyna ze stolicy Hiszpanii uchodzi za zdecydowanego faworyta tego meczu. Mimo to Elche spróbuje wykorzystać atut własnego boiska, by postawić się potentatowi. Początek rywalizacji na Estadio Manuel Martinez Valero już w najbliższą niedzielę, 23 listopada o godzinie 21:00.

Uważam, że w tym meczu na listę strzelców może wpisać się Vinicius Junior. Brazylijczyk należy do grona zawodników, którzy potrafią w pojedynkę zrobić różnicę. Xabi Alonso liczy na dobrą formę 25-letniego skrzydłowego. Mój typ: Vinicius Junior zdobędzie bramkę.

Elche CF – Real Madryt, sytuacja kadrowa

W Elche sytuacja kadrowa wygląda dość stabilnie, a pod znakiem zapytania stoją jedynie występy Johna Donalda Chetauyi i Josana. Real Madryt ma natomiast poważniejsze problemy, bo najprawdopodobniej zabraknie Davida Alaby, Daniego Carvajala, Franco Mastantuono, Antonio Rudigera oraz Edera Militao, którzy zmagają się z urazami. Tak duże osłabienia bez wątpienia wpłyną na stabilność w formacji defensywnej ekipy Los Blancos.

Kontuzje i zawieszenia Elche Zawodnik Powrót Josan Fizyczny dyskomfort Niepewny

Kontuzje i zawieszenia Real Madryt Zawodnik Powrót Daniel Carvajal Kontuzja kolana Koniec grudnia 2025 Franco Mastantuono Uraz pachwiny Początek grudnia 2025 Eder Militao Uraz mięśnia Początek grudnia 2025 David Alaba Uraz mięśnia Niepewny

Elche CF – Real Madryt, ostatnie wyniki

Elche nie zachwyca ostatnio formą, remisując 1:1 z Realem Sociedad i przegrywając 1:2 z Barceloną w La Lidze. Real Madryt również notuje słabsze wyniki – bezbramkowo zremisował z Rayo Vallecano na ligowym podwórku oraz uległ Liverpoolowi 0:1 w Lidze Mistrzów. Obie drużyny będą więc szukały przełamania w nadchodzącym starciu.

Elche CF – Real Madryt, historia

W bezpośredniej rywalizacji Elche z Realem Madryt zdecydowaną przewagę ma zespół Królewskich, co nie powinno nikogo specjalnie dziwić. W pięciu poprzednich meczach ekipa Los Blancos odniosła cztery zwycięstwa, a raz padł remis. Tegoroczny beniaminek La Ligi nie potrafił w tym czasie wygrać ani jednego spotkania z gigantem z Madrytu.

Elche CF – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za zdecydowanych faworytów niedzielnego pojedynku uważają gości, którzy przynajmniej na papierze dysponują zdecydowanie lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Elche wynosi około 7.60, typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 1.40, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.10. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać profity w postaci zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz bonusu od pierwszych wpłat do 600 zł.

Elche Real Madryt Odds are subject to change. Last updated 21 listopada 2025 13:55

Elche CF – Real Madryt, przewidywane składy

Elche Eder Sarabia Real Madryt Xabi Alonso Elche Eder Sarabia 3-5-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Dituro 23 Chust 22 Affengruber 6 Bigas 15 Nunez 14 Febas 8 Aguado 30 Mendoza 11 Valera 10 Mir 9 Silva 7 Junior 10 Mbappe 5 Bellingham 15 Guler 8 Valverde 6 Camavinga 18 Carreras 24 Huijsen 17 Asencio 12 Alexander-Arnold 1 Courtois 1 Dituro 23 Chust 22 Affengruber 6 Bigas 15 Nunez 14 Febas 8 Aguado 30 Mendoza 11 Valera 10 Mir 9 Silva 7 Junior 10 Mbappe 5 Bellingham 15 Guler 8 Valverde 6 Camavinga 18 Carreras 24 Huijsen 17 Asencio 12 Alexander-Arnold 1 Courtois 3-5-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-1-2-1-2 4-1-2-1-2 Przewidywany skład Real Madryt Xabi Alonso Rezerwowi 2 Adria Pedrosa 3 Hector Fort 4 Bambo Diaby 5 Federico Redondo 7 Yago Santiago 13 Inaki Pena 16 Martim Neto 18 John Donald Chetauya 19 Grady Diangana 20 Álvaro Rodríguez 21 Leo Petrot 32 Adam Boayar 9 Endrick 13 Andriy Lunin 16 Gonzalo Garcia 19 Dani Ceballos 20 Fran García 21 Brahim Diaz 22 Antonio Rüdiger 23 Ferland Mendy 34 Sergio Mestre 14 Aurelien Tchouameni 11 Rodrygo

Elche CF – Real Madryt, kto wygra?

Elche CF – Real Madryt, transmisja meczu

Potyczka między Elche a Realem Madryt w ramach 13. kolejki La Ligi będzia dostępna w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport, a także w serwisie streamingowych CANAL+ online. Zawody skomentują Michał Mitrut oraz Jakub Kręcidło. Początek rywalizacji na Estadio Manuel Martinez Valero już w najbliższą niedzielę, czyli 23 listopada, o godzinie 21:00.

