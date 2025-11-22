Elche CF – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (23.11.2025)

13:45, 22. listopada 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk

Elche CF – Real Madryt: typy i kursy na mecz La Ligi. Czy podopieczni Xabiego Alonso wywiążą się z roli zdecydowanego faworyta? Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Manuel Martinez Valero już w najbliższą niedzielę, 23 listopada o godzinie 21:00.

Rodrygo Goes i Vinicius Junior
Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo Goes i Vinicius Junior

Elche CF – Real Madryt, typy i przewidywania

Przed nami starcie Elche CF z Realem Madryt w ramach 13. kolejki La Ligi. Gospodarze mają na koncie 15 punktów i zajmują 11. miejsce, natomiast liderujący w tabeli goście zgromadzili już 31 oczek. Różnica jakości oraz dyspozycji sprawia, że to drużyna ze stolicy Hiszpanii uchodzi za zdecydowanego faworyta tego meczu. Mimo to Elche spróbuje wykorzystać atut własnego boiska, by postawić się potentatowi. Początek rywalizacji na Estadio Manuel Martinez Valero już w najbliższą niedzielę, 23 listopada o godzinie 21:00.

Uważam, że w tym meczu na listę strzelców może wpisać się Vinicius Junior. Brazylijczyk należy do grona zawodników, którzy potrafią w pojedynkę zrobić różnicę. Xabi Alonso liczy na dobrą formę 25-letniego skrzydłowego. Mój typ: Vinicius Junior zdobędzie bramkę.

Ernest Chalimoniuk
Ernest
STS
2.60
Vinicius strzeli gola
Przejdź do STS
*Kursy z 21.11.2025 15⁚13 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Elche CF – Real Madryt, sytuacja kadrowa

W Elche sytuacja kadrowa wygląda dość stabilnie, a pod znakiem zapytania stoją jedynie występy Johna Donalda Chetauyi i Josana. Real Madryt ma natomiast poważniejsze problemy, bo najprawdopodobniej zabraknie Davida Alaby, Daniego Carvajala, Franco Mastantuono, Antonio Rudigera oraz Edera Militao, którzy zmagają się z urazami. Tak duże osłabienia bez wątpienia wpłyną na stabilność w formacji defensywnej ekipy Los Blancos.

Elche CF – Real Madryt, ostatnie wyniki

Elche nie zachwyca ostatnio formą, remisując 1:1 z Realem Sociedad i przegrywając 1:2 z Barceloną w La Lidze. Real Madryt również notuje słabsze wyniki – bezbramkowo zremisował z Rayo Vallecano na ligowym podwórku oraz uległ Liverpoolowi 0:1 w Lidze Mistrzów. Obie drużyny będą więc szukały przełamania w nadchodzącym starciu.

Elche CF – Real Madryt, historia

W bezpośredniej rywalizacji Elche z Realem Madryt zdecydowaną przewagę ma zespół Królewskich, co nie powinno nikogo specjalnie dziwić. W pięciu poprzednich meczach ekipa Los Blancos odniosła cztery zwycięstwa, a raz padł remis. Tegoroczny beniaminek La Ligi nie potrafił w tym czasie wygrać ani jednego spotkania z gigantem z Madrytu.

Elche CF – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za zdecydowanych faworytów niedzielnego pojedynku uważają gości, którzy przynajmniej na papierze dysponują zdecydowanie lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Elche wynosi około 7.60, typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 1.40, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.10. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać profity w postaci zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz bonusu od pierwszych wpłat do 600 zł.

Elche CF – Real Madryt, przewidywane składy

Elche CF – Real Madryt, kto wygra?

Elche CF – Real Madryt, transmisja meczu

Potyczka między Elche a Realem Madryt w ramach 13. kolejki La Ligi będzia dostępna w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport, a także w serwisie streamingowych CANAL+ online. Zawody skomentują Michał Mitrut oraz Jakub Kręcidło. Początek rywalizacji na Estadio Manuel Martinez Valero już w najbliższą niedzielę, czyli 23 listopada, o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.