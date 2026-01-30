Elche CF – FC Barcelona: typy i kursy na mecz La Ligi. Ekipa Dumy Katalonii pewnie zmierza po kolejne mistrzostwo Hiszpanii. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego interesującego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Manuel Martinez Valero już w najbliższą sobotę, czyli 31 stycznia, o godzinie 21:00.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Elche CF – FC Barcelona, typy i przewidywania

Elche CF zmierzy się na własnym stadionie z Barceloną w meczu 22. kolejki La Ligi. Ekipa Los Franjiverdes zajmuje 11. miejsce, mając na swoim koncie 24 oczka, natomiast drużyna Blaugrany prowadzi w tabeli z dorobkiem 52 punktów. Zespół Hansiego Flicka liczy na kolejne zwycięstwo oraz tym samym umocnienie się na pozycji lidera. Początek rywalizacji na Estadio Manuel Martinez Valero już w najbliższą sobotę, 31 stycznia o godzinie 21:00.

Moim zdaniem w tym spotkaniu na listę strzelców wpisze się Raphinha, który imponuje skutecznością w obecnym sezonie. Brazylijski skrzydłowy jest jedną z największych gwiazd Barcelony i często decyduje o losach meczów. Mój typ: Raphinha zdobędzie bramkę.

Elche CF – FC Barcelona, sytuacja kadrowa

W meczu Elche CF – FC Barcelona obie drużyny będą musiały radzić sobie bez kilku zawodników. W zespole gospodarzy zabraknie Aleixa Febasa oraz Hectora Forta, a występy Rafy Mira i Alvaro Nuneza stoją pod znakiem zapytania. Natomiast po stronie ekipy gości nie zobaczymy trzech ważnych piłkarzy – Andreasa Christensena, Gaviego ani Pedriego.

Elche CF – FC Barcelona, ostatnie wyniki

Elche CF w ostatnich tygodniach rywalizowało tylko na ligowym podwórku, ponosząc porażkę 2:3 z Levante UD i notując remis 2:2 z Sevillą. FC Barcelona prezentowała bardzo dobrą formę, wygrywając 4:1 z Kopenhagą w Lidze Mistrzów oraz 3:0 z Realem Oviedo w La Lidze. Różnica w dyspozycji zespołów przed tym starciem jest więc wyraźnie zauważalna.

Elche CF – FC Barcelona, historia

Bezpośrednia rywalizacja Elche z Barceloną jest całkowicie zdominowana przez drużynę ze stolicy Katalonii. Pięć poprzednich spotkań zakończyło się bowiem pięcioma zwycięstwami mistrzów La Ligi, którzy regularnie narzucali rywalom swoje warunki gry. W tym czasie ekipa Los Franjiverdes nie zanotowała ani jednej wygranej i nie padł także żaden remis.

Elche CF – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania są goście, którzy bronią tytułu mistrzowskiego. Kurs na wygraną Elche wynosi mniej więcej 7.40, typ na zwycięstwo Barcelony to około 1.35, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.40. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Elche FC Barcelona Odds are subject to change. Last updated 29 stycznia 2026 17:00

Elche CF – FC Barcelona, przewidywane składy

Elche: Pena – Pedrosa, Affengruber, Petrot, Valera – Diangana, Augado, Redondo, Neto, Santiago – Alvaro Rodriguez

Barcelona: Joan Garcia – Kounde, Cubarsi, Martin, Balde – Eric Garcia, Casado – Yamal, Fermin, Raphinha – Lewandowski

Elche CF – FC Barcelona, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Elche

remisem

zwycięstwem Barcelony zwycięstwem Elche 0%

remisem 33%

zwycięstwem Barcelony 67% 3+ Votes

Elche CF – FC Barcelona, transmisja meczu

Interesująco zapowiadające się spotkanie między Elche a Barceloną w ramach 22. kolejki La Ligi oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszy pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport oraz w internetowym serwisie streamingowym CANAL+ online. Potyczka na Estadio Manuel Martinez Valero rozpocznie się już w nadchodzącą sobotę, czyli 31 stycznia, o godzinie 21:00.

