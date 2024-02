Eintracht Frankfurt - Royale Union SG, typy na mecz 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Rezultat tej rywalizacji pozostaje otwarty, gdyż w pierwszym spotkaniu padł remis 2-2. Faworytem jest oczywiście zespół z Bundesligi. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Imago/Jan Huebner Na zdjęciu: Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt Royale Union St-Gilloise Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 lutego 2024 22:14 .

Eintracht – Royale Union SG, typy i przewidywania

Eintracht Frankfurt jest jedną z najmocniejszych drużyn w stawce Ligi Konferencji Europy. Jej odpadnięcie w 1/16 finału rozgrywek byłoby więc gigantyczną sensacją. Pierwszy mecz z Royale Union SG zakończył się remisem, choć to zespół z Bundesligi może sobie po tym starciu pluć w brodę, gdyż w pewnym momencie prowadził już 2-0. Przed własną publicznością będzie jednak zdecydowanym faworytem. Mój typ – Eintracht wygra więcej niż jedną bramką.

Eintracht – Royale Union SG, ostatnie wyniki

Eintracht Frankfurt nie zaznał jeszcze w lutym smaku zwycięstwa. W minionej ligowej kolejce zremisował po szalonym występie z Freiburgiem 3-3. Wcześniej stoczył interesujący bój z Royale Union SG, remisując 2-2. Eintracht podzielił się również punktami z Bochum (1-1) oraz przegrał z FC Koeln (0-2).

Royale Union po remisie w Lidze Konferencji Europy zaliczył udany powrót na krajowe podwórko, wygrywając z Kortijk 3-1. Wcześniej zremisował z Westerlo (2-2) oraz poległ w hicie z Club Brugge (1-2).

Eintracht – Royale Union SG, historia

W zeszłym tygodniu te drużyny zagrały ze sobą po raz pierwszy w historii. W Belgii padł remis 2-2. Eintracht Frankfurt błyskawicznie wyszedł na prowadzenie, a po 10 minutach miał na koncie już dwa trafienia. Później do głosu doszli gospodarze, którzy odrobili straty, finalnie doprowadzając do wyrównania. Kwestia awansu do 1/8 finału Ligi Konferencji pozostaje więc otwarta.

Eintracht – Royale Union SG, kursy bukmacherskie

Faworytem zbliżającego się spotkania dla bukmacherów jest Eintracht Frankfurt. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi najczęściej 2.05. W przypadku ewentualnej wygranej Royale Union SG jest to nawet 3.80. Kurs na remis waha się między 3.45 a 3.50. Nasz kod promocyjny do ComeOn pozwala skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł. Wystarczy podczas rejestracji nowego konta wpisać kod GOAL.

Eintracht – Royale Union SG, przewidywane składy

Eintracht Frankfurt: Trapp, Tuta, Pacho, Buta, Skhiri, Gotze, Nkounkou, Chaibi, Ekitike, Marmoush

Royale Union SG: Lindner, Castro-Montes, Teklab, Burgess, Machida, Rasmussen, Sadiki, Lapoussin, Amoura, Nilsson, Puertas

Eintracht – Royale Union SG, kto wygra?

Eintracht – Royale Union SG, transmisja meczu

Czwartkowy mecz 1/16 finału Ligi Konferencji Europy rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna w platformie streamingowej Viaplay.

