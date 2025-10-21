Eintracht Frankfurt – Liverpool FC: typy, kursy, zapowiedź (22.10.2025)

Eintracht Frankfurt – Liverpool, typy i przewidywania
W trzeciej kolejce Ligi Mistrzów UEFA o punkty w fazie ligowej tych rozgrywek rywalizować będą zespoły, które po dwóch kolejkach zgromadziły na swoim koncie po trzy punkty. Eintracht Frankfurt podejmie u siebie Liverpool, czyli jednego z kandydatów do końcowego triumfu w tym turnieju.
- Zobacz: tabela Ligi Mistrzów UEFA
Piłkarze Eintrachtu rozbili w tym sezonie 5:1 Galatasaray. Z kolei Liverpool przegrał z tureckim zespołem 0:1. Nie zmienia to faktu, że faworytem środowej batalii pozostaje zespół przyjezdnych, na którym ciąży coraz większa presja. Ta z kolei związana jest z czterema porażkami z rzędu. Eintracht uległ niedawno u siebie Bayernowi Monachium 0:3, więc wątpliwe, aby był w stanie zatrzymać innego rywala podobnej klasy. Mój typ: wygrana Liverpoolu.
Eintracht Frankfurt – Liverpool, sytuacja kadrowa
Elias Baum
Uraz uda
Połowa listopada 2025
Oscar Höjlund
Uraz uda
Połowa listopada 2025
Joel Matip
Uraz więzadła krzyżowego
Do końca sezonu
Stefan Bajcetic
Uraz ścięgna udowego
Koniec października 2025
Giovanni Leoni
Uraz więzadła krzyżowego
Koniec grudnia 2025
Alisson
Uraz biodra
Początek listopada 2025
Wataru Endo
Stłuczenie
Niepewny
Eintracht Frankfurt – Liverpool, ostatnie wyniki
Zawodnicy z Frankfurtu złapali wyraźny dołek formy, który oddala ich od rywalizacji o najwyższe cele. W Bundeslidze Eintracht wygrał zaledwie jedno z pięciu ostatnich spotkań, co w tym okresie plasuje zespół na pozycjach oznaczających walkę o utrzymanie. To z kolei znacznie poniżej możliwości i aspiracji takiego klubu. W minionej kolejce Eintracht podzielił się punktami z Freiburgiem (2:2).
Liverpool nie miał w ostatnim czasie terminarza sprzyjającego wydłużeniu serii kolejnych meczów bez porażki. Trudno jednak pojąć, jak tak klasowy zespól mógł przegrać cztery mecze z rzędu. W żadnym ze spotkań The Reds nie zostali zdominowani pod względem wyniku. Wspólny mianownik potyczek z Crystal Palace, Chelsea, czy Manchester United to porażka różnicą jednego trafienia. Tak było też przeciwko Galatasaray w Lidze Mistrzów.
Eintracht Frankfurt – Liverpool, historia
Kluby te od lat rywalizują na arenie międzynarodowej, ale los dotychczas skojarzył je wyłącznie w sezonie 1972/1973, w odpowiedniku dzisiejszej Ligi Europy. Wówczas Liverpool pokonał Eintracht na Anfield 2:0. We Frankfurcie padł natomiast bezbramkowy remis.
Eintracht Frankfurt – Liverpool, kursy bukmacherskie
Eintracht Frankfurt w środowy wieczór dysponować będzie atutem własnego boiska. Zdaniem ekspertów doping niemieckich kibiców prawdopodobnie nie wystarczy gospodarzom do pokonania faworyta z Premier League. Współczynnik na sukces gospodarzy to około 4.80, podczas gdy zwycięstwo Liverpoolu można zagrać po kursie 1.60. Zdarzenie zakładające remis w tym meczu oszacowano współczynnikiem 4.50.
Eintracht Frankfurt – Liverpool, przewidywane składy
|5Aurèle Amenda
|7Ansgar Knauff
|8Farès Chaïbi
|13Rasmus Kristensen
|17Elye Wahi
|18Mahmoud Dahoud
|22Timothy Chandler
|27Mario Götze
|30Michy Batshuayi
|33Jens Grahl
|34Nnamdi Collins
|40Kaua Santos
|2Joe Gomez
|12Conor Bradley
|22Hugo Ekitike
|28Freddie Woodman
|73Rio Ngumoha
|6Milos Kerkez
|8Dominik Szoboszlai
Eintracht Frankfurt – Liverpool, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Eintrachtu
- Remis
- Wygrana liverpoolu
0 Votes
Eintracht Frankfurt – Liverpool, transmisja meczu
Mecz Eintracht Frankfurt – Liverpool będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Transmisję z niemiecko-angielskiej rywalizacji przeprowadzi stacja CANAL+ Extra 2. Pojedynek ten będziesz mógł zobaczyć także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania na Deutsche Bank Park już w środę, 22 października o godzinie 21:00.
