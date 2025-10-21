Eintracht Frankfurt – Liverpool FC: typy, kursy, zapowiedź (22.10.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Florian Wirtz

Eintracht Frankfurt – Liverpool, typy i przewidywania

W trzeciej kolejce Ligi Mistrzów UEFA o punkty w fazie ligowej tych rozgrywek rywalizować będą zespoły, które po dwóch kolejkach zgromadziły na swoim koncie po trzy punkty. Eintracht Frankfurt podejmie u siebie Liverpool, czyli jednego z kandydatów do końcowego triumfu w tym turnieju.

Piłkarze Eintrachtu rozbili w tym sezonie 5:1 Galatasaray. Z kolei Liverpool przegrał z tureckim zespołem 0:1. Nie zmienia to faktu, że faworytem środowej batalii pozostaje zespół przyjezdnych, na którym ciąży coraz większa presja. Ta z kolei związana jest z czterema porażkami z rzędu. Eintracht uległ niedawno u siebie Bayernowi Monachium 0:3, więc wątpliwe, aby był w stanie zatrzymać innego rywala podobnej klasy. Mój typ: wygrana Liverpoolu.

Eintracht Frankfurt – Liverpool, sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia Eintracht Frankfurt Zawodnik Powrót Elias Baum Uraz uda Połowa listopada 2025 Oscar Höjlund Uraz uda Połowa listopada 2025

Kontuzje i zawieszenia Liverpool FC Zawodnik Powrót Joel Matip Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Stefan Bajcetic Uraz ścięgna udowego Koniec października 2025 Giovanni Leoni Uraz więzadła krzyżowego Koniec grudnia 2025 Alisson Uraz biodra Początek listopada 2025 Wataru Endo Stłuczenie Niepewny

Eintracht Frankfurt – Liverpool, ostatnie wyniki

Zawodnicy z Frankfurtu złapali wyraźny dołek formy, który oddala ich od rywalizacji o najwyższe cele. W Bundeslidze Eintracht wygrał zaledwie jedno z pięciu ostatnich spotkań, co w tym okresie plasuje zespół na pozycjach oznaczających walkę o utrzymanie. To z kolei znacznie poniżej możliwości i aspiracji takiego klubu. W minionej kolejce Eintracht podzielił się punktami z Freiburgiem (2:2).

Liverpool nie miał w ostatnim czasie terminarza sprzyjającego wydłużeniu serii kolejnych meczów bez porażki. Trudno jednak pojąć, jak tak klasowy zespól mógł przegrać cztery mecze z rzędu. W żadnym ze spotkań The Reds nie zostali zdominowani pod względem wyniku. Wspólny mianownik potyczek z Crystal Palace, Chelsea, czy Manchester United to porażka różnicą jednego trafienia. Tak było też przeciwko Galatasaray w Lidze Mistrzów.

Eintracht Frankfurt – Liverpool, historia

Kluby te od lat rywalizują na arenie międzynarodowej, ale los dotychczas skojarzył je wyłącznie w sezonie 1972/1973, w odpowiedniku dzisiejszej Ligi Europy. Wówczas Liverpool pokonał Eintracht na Anfield 2:0. We Frankfurcie padł natomiast bezbramkowy remis.

Eintracht Frankfurt – Liverpool, kursy bukmacherskie

Eintracht Frankfurt w środowy wieczór dysponować będzie atutem własnego boiska. Zdaniem ekspertów doping niemieckich kibiców prawdopodobnie nie wystarczy gospodarzom do pokonania faworyta z Premier League. Współczynnik na sukces gospodarzy to około 4.80, podczas gdy zwycięstwo Liverpoolu można zagrać po kursie 1.60. Zdarzenie zakładające remis w tym meczu oszacowano współczynnikiem 4.50.

Eintracht Frankfurt – Liverpool, przewidywane składy

Eintracht Frankfurt Dino Toppmöller Liverpool FC Arne Slot Eintracht Frankfurt Dino Toppmöller 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 23 Zetterer 24 Buta 4 Koch 3 Theate 21 Brown 15 Skhiri 16 Larsson 20 Doan 42 Uzun 19 Bahoya 9 Burkardt 9 Isak 18 Gakpo 7 Wirtz 11 Salah 10 Allister 17 Jones 26 Robertson 5 Konate 4 Dijk 30 Frimpong 25 Mamardashvili 23 Zetterer 24 Buta 4 Koch 3 Theate 21 Brown 15 Skhiri 16 Larsson 20 Doan 42 Uzun 19 Bahoya 9 Burkardt 9 Isak 18 Gakpo 7 Wirtz 11 Salah 10 Allister 17 Jones 26 Robertson 5 Konate 4 Dijk 30 Frimpong 25 Mamardashvili 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Liverpool FC Arne Slot Rezerwowi 5 Aurèle Amenda 7 Ansgar Knauff 8 Farès Chaïbi 13 Rasmus Kristensen 17 Elye Wahi 18 Mahmoud Dahoud 22 Timothy Chandler 27 Mario Götze 30 Michy Batshuayi 33 Jens Grahl 34 Nnamdi Collins 40 Kaua Santos 2 Joe Gomez 12 Conor Bradley 22 Hugo Ekitike 28 Freddie Woodman 73 Rio Ngumoha 6 Milos Kerkez 8 Dominik Szoboszlai

Eintracht Frankfurt – Liverpool, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Eintrachtu

Remis

Wygrana liverpoolu Wygrana Eintrachtu

Remis

Wygrana liverpoolu 0 Votes

Eintracht Frankfurt – Liverpool, transmisja meczu

Mecz Eintracht Frankfurt – Liverpool będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Transmisję z niemiecko-angielskiej rywalizacji przeprowadzi stacja CANAL+ Extra 2. Pojedynek ten będziesz mógł zobaczyć także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania na Deutsche Bank Park już w środę, 22 października o godzinie 21:00.

