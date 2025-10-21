Eintracht Frankfurt – Liverpool FC: typy, kursy, zapowiedź (22.10.2025)

20:30, 21. października 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj

Eintracht Frankfurt - Liverpool: typy i kursy na środowy (22 października) mecz 3. kolejki Ligi Mistrzów UEFA. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Florian Wirtz
PressFocus Na zdjęciu: Florian Wirtz

Eintracht Frankfurt – Liverpool, typy i przewidywania

W trzeciej kolejce Ligi Mistrzów UEFA o punkty w fazie ligowej tych rozgrywek rywalizować będą zespoły, które po dwóch kolejkach zgromadziły na swoim koncie po trzy punkty. Eintracht Frankfurt podejmie u siebie Liverpool, czyli jednego z kandydatów do końcowego triumfu w tym turnieju.

Piłkarze Eintrachtu rozbili w tym sezonie 5:1 Galatasaray. Z kolei Liverpool przegrał z tureckim zespołem 0:1. Nie zmienia to faktu, że faworytem środowej batalii pozostaje zespół przyjezdnych, na którym ciąży coraz większa presja. Ta z kolei związana jest z czterema porażkami z rzędu. Eintracht uległ niedawno u siebie Bayernowi Monachium 0:3, więc wątpliwe, aby był w stanie zatrzymać innego rywala podobnej klasy. Mój typ: wygrana Liverpoolu.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
1,60
Wygrana Liverpoolu
*Kursy z 20.10.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Eintracht Frankfurt – Liverpool, sytuacja kadrowa

Eintracht Frankfurt – Liverpool, ostatnie wyniki

Zawodnicy z Frankfurtu złapali wyraźny dołek formy, który oddala ich od rywalizacji o najwyższe cele. W Bundeslidze Eintracht wygrał zaledwie jedno z pięciu ostatnich spotkań, co w tym okresie plasuje zespół na pozycjach oznaczających walkę o utrzymanie. To z kolei znacznie poniżej możliwości i aspiracji takiego klubu. W minionej kolejce Eintracht podzielił się punktami z Freiburgiem (2:2).

Liverpool nie miał w ostatnim czasie terminarza sprzyjającego wydłużeniu serii kolejnych meczów bez porażki. Trudno jednak pojąć, jak tak klasowy zespól mógł przegrać cztery mecze z rzędu. W żadnym ze spotkań The Reds nie zostali zdominowani pod względem wyniku. Wspólny mianownik potyczek z Crystal Palace, Chelsea, czy Manchester United to porażka różnicą jednego trafienia. Tak było też przeciwko Galatasaray w Lidze Mistrzów.

Eintracht Frankfurt – Liverpool, historia

Kluby te od lat rywalizują na arenie międzynarodowej, ale los dotychczas skojarzył je wyłącznie w sezonie 1972/1973, w odpowiedniku dzisiejszej Ligi Europy. Wówczas Liverpool pokonał Eintracht na Anfield 2:0. We Frankfurcie padł natomiast bezbramkowy remis.

Eintracht Frankfurt – Liverpool, kursy bukmacherskie

Eintracht Frankfurt w środowy wieczór dysponować będzie atutem własnego boiska. Zdaniem ekspertów doping niemieckich kibiców prawdopodobnie nie wystarczy gospodarzom do pokonania faworyta z Premier League. Współczynnik na sukces gospodarzy to około 4.80, podczas gdy zwycięstwo Liverpoolu można zagrać po kursie 1.60. Zdarzenie zakładające remis w tym meczu oszacowano współczynnikiem 4.50.

Eintracht Frankfurt
Remis
Liverpool FC
4.80
4.50
1.60
4.90
4.55
1.59
4.70
4.50
1.57
4.80
4.55
1.56
4.90
4.55
1.60
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 października 2025 22:37.

Eintracht Frankfurt – Liverpool, przewidywane składy

Eintracht Frankfurt – Liverpool, transmisja meczu

Mecz Eintracht Frankfurt – Liverpool będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Transmisję z niemiecko-angielskiej rywalizacji przeprowadzi stacja CANAL+ Extra 2. Pojedynek ten będziesz mógł zobaczyć także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania na Deutsche Bank Park już w środę, 22 października o godzinie 21:00.

