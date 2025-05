Djurgarden – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (01.05.2025)

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Cole Palmer

Djurgarden – Chelsea: typy bukmacherskie

Bez cienia wątpliwości zdecydowanie większe szanse na korzystny wynik ma Chelsea. Podopieczni Enzo Mareski nie tylko chcą zakończyć sezon zdobyciem trofeum, ale także rozstrzygnąć rywalizację w dwumeczu już podczas starcia w Szwecji. Uważa, że The Blues wrócą do Londynu z pewną zaliczką, ale biorąc pod uwagę ostatnie wyniki obu drużyn, nie spodziewam się wielu goli. Proponuje typ, że Chelsea wygra i padnie poniżej 4.5 goli. Londyńczycy wygrali trzy z pięciu ostatnich spotkań, a za każdym razem mecz kończył się z liczbą bramek mniejszą niż cztery. Z kolei Djurgarden przegrali trzy z pięciu meczów, a każda porażka kończyła się wynikiem (0:1).

Superbet 1.76 Chelsea wygra i poniżej 4.5 goli Zagraj!

Bonus 199 zł za wytypowanie zwycięzcy meczu Djurgarden – Chelsea

Ze specjalnej oferty STS można skorzystać typując czwartkowy mecz Djurdgarden – Chelsea. Bukmacher oferuje 199 zł za wytypowanie zwycięzcy tego pojedynku. Z promocji można skorzystać podając kod promocyjny GOALPROMO podczas rejestracji. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj TUTAJ konto w STS podając kod promocyjny GOALPROMO (z tego linku), akceptując zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości min. 50 zł Postaw pierwszy po założeniu konta kupon SOLO lub AKO za 2 zł obejmujący typ na zwycięzcę meczu Djurdarden – Chelsea Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz dodatkowy bonus 199 zł

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Djurgarden – Chelsea: ostatnie wyniki

Drużyna ze Szwecji kiepsko rozpoczęła sezon w lidze. Po pięciu meczach zajmują dopiero 11. miejsce z dorobkiem zaledwie 7 punktów. Co ciekawe ich bilans bramkowy to zaledwie 2:3. Ostatnie trzy spotkania w lidze to zwycięstwo z Oster (1:0), remis z GAIS (0:0) oraz porażka z Hammarby (0:2). Z kolei w ćwierćfinale Ligi Konferencji najpierw przegrali z Rapidem Wiedeń (0:1), zaś w rewanżu pokonali ich aż (4:1).

Zdecydowanie lepiej prezentuje się ostatnio Chelsea, która w Premier League walczy o zajęcie miejsc premiowanych grą w Lidze Mistrzów. Na ten moment plasują się na 5. miejscu, lecz szóste w tabeli Nottingham ma tyle samo punktów. W ubiegłej kolejce wygrali z Evertonem (1:0), zaś wcześniej odwrócili losy spotkania z Fulham, wygrywając (2:1). W poprzedniej rundzie wygrali na wyjeździe z Legią Warszawa (3:0), a później przegrali niespodziewanie przed własną publicznością (1:2).

Djurgarden – Chelsea: historia

W przeszłości nie odbyło się żadne bezpośrednie spotkanie Djurgarden – Chelsea.

Djurgarden – Chelsea: kursy bukmacherskie

Nikogo nie dziwi fakt, że bukmacherzy nie dają większych szans Djurgarden na zwycięstwo. Różnica klas jest zbyt duża, co potwierdza między innymi różnica kursów oferowanych na rynek 1X2. Wygrana gospodarzy została oszacowana ze współczynnikiem aż 8.25, zaś zwycięstwo Chelsea można dodać do kuponu z kursem 1.38. Zdarzenie, że mecz zakończy się remisem można zagrać z kursem 5.00.

Djurgarden Chelsea 8.25 5.00 1.38 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 kwietnia 2025 18:34 .

Djurgarden – Chelsea: kto wygra?

Kto wygra mecz? Djurgarden

Remis

Chelsea Djurgarden 0%

Remis 0%

Chelsea 100% 1+ Votes

Djurgarden – Chelsea: przewidywane składy

Chelsea: Jorgensen – Acheampong, Adarabioyo, Badiashile, Cucurella – James, Dewsbury-Hall – Nkunku, Palmer, Sancho – Jackson

Djurgarden: Croon – Stahl, Une Larsson, Danielson, Kosugi – Stensson, Finndell – Haarala, Gulliksen, Priske – Nguen

Djurgarden – Chelsea: transmisja meczu

Mecz Djurgarden – Chelsea odbędzie się w czwartek (1 maja) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport Premium 4, a także w usłudze Polsat Box Go.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.