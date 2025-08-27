Dinamo City – Jagiellonia Białystok: typy i kursy na mecz eliminacji Ligi Konferencji. Czy ekipa Adriana Siemieńca dopełni formalności i awansuje do fazy ligowej? Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Arenie Kombetare w najbliższy czwartek, 28 sierpnia o godzinie 20:45.

Dimitrije Vasiljevic / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Dinamo City – Jagiellonia Białystok, typy i przewidywania

Przed Jagiellonią Białystok pozostała już tylko ostatnia przeszkoda na drodze do fazy ligowej Ligi Konferencji Europy. Ekipa z Podlasia zmierzy się z Dinamo City w rewanżowym meczu 4. rundy eliminacji, mając ogromny komfort po efektownym zwycięstwie 3:0 w pierwszym starciu, które odbyło się tydzień temu na Chorten Arenie.

Zespół Adriana Siemieńca doskonale zdaje sobie sprawę, że awans jest na wyciągnięcie ręki, dlatego w Albanii zamierza przede wszystkim kontrolować przebieg gry oraz dopilnować, aby formalności stało się zadość. Początek rywalizacji na Arenie Kombetare już w najbliższy czwartek, 28 sierpnia. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 20:45.

Ekipa Dumy Podlasia przynajmniej na papierze jest dużo lepszym zespołem od swojego najbliższego rywala z Tirany. Z tego powodu stawiamy na triumf trzeciej drużyny PKO BP Ekstraklasy, biorąc pod uwagę poprzedni sezon. Nasz typ: wygrana Jagiellonii Białystok.

Dinamo City – Jagiellonia Białystok, sytuacja kadrowa

Szkoleniowcy obu wymienionych drużyn są w niezwykle komfortowej sytuacji, ponieważ najprawdopodobniej będą mogli skorzystać ze wszystkich swoich zawodników. Nie ma bowiem żadnych informacji o absencjach związanych z kontuzjami czy zawieszeniami.

Kontuzje i zawieszenia FC Dinamo City Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Kontuzje i zawieszenia Jagiellonia Białystok Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Dinamo City – Jagiellonia Białystok, ostatnie wyniki

Dinamo City w 3. rundzie kwalifikacyjnej niespodziewanie wyeliminowało chorwackiego Hajduka Split (4:3 w dwumeczu). Natomiast Jagiellonia Białystok poradziła sobie z duńskim Silkeborgiem (3:2 w dwumeczu), a w międzyczasie wygrała 2:1 z Radomiakiem Radom w meczu ligowym. Drużyna z Podlasia pauzowała w ostatniej serii gier PKO BP Ekstraklasy.

Dinamo City – Jagiellonia Białystok, historia

W całej swojej historii Jagiellonia Białystok tylko raz zmierzyła się z Dinamo City – miało to miejsce zaledwie tydzień temu przy Słonecznej. Spotkanie zakończyło się pewnym zwycięstwem ekipy Dumy Podlasia. Przypomnijmy, że zespół Adriana Siemieńca wygrał 3:0 po bramkach zdobytych przez Jesusa Imaza, Afimico Pululu oraz Norberta Wojtuszka.

Dinamo City – Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem czwartkowego pojedynku są goście, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną Dinamo City wynosi około 5.15, typ na zwycięstwo Jagiellonii Białystok to mniej więcej 1.65, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.95. Zakładając nowe konto w Superbet z naszym kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

FC Dinamo City Jagiellonia Białystok Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 sierpnia 2025 21:48 .

Dinamo City – Jagiellonia Białystok, przewidywane składy

Dinamo: Abramowicz – Wojtuszek, Vital, Kobayashi, Wdowik – Pozo, Romanczuk, Flach – Imaz, Rallis, Pietuszewski

Jagiellonia: Teqja – Nani, Meksi, Aliji, Lorran – Beqja, Villa, Gassama – Hekuran Berisha, Bregu, Bernard Berisha

Dinamo City – Jagiellonia Białystok, kto wygra?

Który zespół awansuje do fazy ligowej? Dinamo

Jagiellonia Dinamo 0%

Jagiellonia 100% 2+ Votes

Dinamo City – Jagiellonia Białystok, transmisja meczu

Mecz Dinamo City – Jagiellonia Białystok w ramach 4. rundy kwalifikacji Ligi Konferencji będzie transmitowany nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanałach telewizyjnych Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1 oraz w serwisie streamingowym Polsat Box Go. Początek rywalizacji na Arenie Kombetare już w najbliższy czwartek, 28 sierpnia o godzinie 20:45.

