SV Darmstadt - Borussia Dortmund: typy i kursy na mecz 17. kolejki rozgrywek Bundesligi. Wicemistrzowie Niemiec w nadchodzącym spotkaniu podejmą drużynę prowadzoną przez Torstena Lieberknechta. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Merck-Stadion am Bollenfalltor już w sobotę (13 grudnia) o godzinie 18:30.

IMAGO / Noah Wedel Na zdjęciu: Marcel Sabitzer

Darmstadt Borussia Dortmund Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 stycznia 2024 18:37 .

Darmstadt – BVB, typy bukmacherskie

Borussia Dortmund w ramach 17. kolejki rozgrywek Bundesligi pojedzie na Merck-Stadion am Bollenfalltor, gdzie zmierzy się z SV Darmstadt. Będzie to pierwsza seria gier w niemieckiej ekstraklasie po krótkiej przerwie zimowej. Obie drużyny raczej nie zaliczą pierwszej części sezonu ligowego do specjalnie udanych. BVB bowiem zajmuje dopiero 5. lokatę w tabeli, a beniaminek natomiast znajduje się na ostatnim miejscu. Sobotnie starcie zapowiada się na jednostronne, jednak ja spodziewam się, że jeden z golkiperów wróci do domu z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Darmstadt – BVB, ostatnie wyniki

SV Darmstadt od początku października nie może znaleźć sposobu na pokonanie rywala. Ich pięć ostatnich spotkań zakończyło się dwoma remisami (1:1 z Freiburgiem oraz 3:3 z Hoffenheim), a także trzema porażkami (0:1 z Koeln, 2:3 z Heidenheim i 0:1 z Wolfsburgiem).

Borussia Dortmund natomiast ma za sobą bardzo słaby grudzień. Drużyna Edina Terzicia w pięciu ostatnich spotkaniach nie odniosła zwycięstwa, po drodze notując trzy remisy (1:1 z PSG w Lidze Mistrzów, 1:1 z Augsburgiem i 1:1 z Mainz), a także ponosząc dwie porażki (0:2 ze Stuttgartem w Pucharze Niemiec oraz 2:3 z Lipskiem).

Darmstadt – BVB, historia

Ostatnie starcie tych drużyn miało miejsce w sezonie 2016/17. Wówczas jesienią lepsza okazała się Borussia Dortmund (6:0), natomiast wiosną to Darmstadt sprawiło sensacje wygrywając 2:1.

Darmstadt – BVB, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego starcia jest Borussia Dortmund. Jeśli rozważasz typ na wygraną BVB to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.52 – 1.57, podczas gdy na zwycięstwo Darmstadt wynoszą nawet 5.50.Warto dodać, że typ na ten mecz można zabezpieczyć zakładem bez ryzyka 100 zł, który otrzymasz podając podczas rejestracji STS kod bonusowy GOAL

Darmstadt – BVB, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

remisem

wygraną Borussii

Darmstadt – BVB, przewidywane składy

Darmstadt Torsten Lieberknecht 3-4-1-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Borussia Dortmund Edin Terzic Rezerwowi ▼ 5 Matej Maglica 8 Fabian Schnellhardt 13 Morten Behrens 16 Andreas Müller 17 Frank Ronstadt 20 Jannik Müller 26 Matthias Bader 30 Alexander Brunst 42 Fabio Torsiello 6 Salih Özcan 7 Giovanni Reyna 11 Marco Reus 18 Youssoufa Moukoko 29 Paris Brunner 33 Alexander Meyer 42 Hendry Blank 47 Antonios Papadopoulos 48 Samuel Bamba

Darmstadt – BVB, transmisja meczu

Spotkanie Darmstadt z Borussią Dortmund transmitowane będzie wyłącznie na platformie Viaplay. Początek rywalizacji już w sobotę, 13 stycznia, o godzinie 18:30.

