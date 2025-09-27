Czechy – Polska: typy, kursy, zapowiedź (28.09.2025)

Polska zmierzy się z Czechami w meczu o brązowy medal mistrzostw świata na Filipinach. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 28 września 2025 roku o godzinie 8:30. Biało-Czerwoni są zdecydowanymi faworytami.

PressFocus Na zdjęciu: Wilfredo Leon

Czechy – Polska, typy i przewidywania

Reprezentacja Polski w półfinale mistrzostw świata 2025 rozgrywanych na Filipinach uległa Włochom 0:3. Teraz przed Biało-Czerwonymi mecz o brązowy medal. Podopieczni Nikoli Grbicia znakomicie radzili sobie w fazie grupowej. Wygrali wszystkie mecze i zajęli pierwsze miejsce. W 1/8 finału mundialu Polacy pokonali Kanadę 3:1, a w ćwierćfinale ograli Turków, pewnie awansując do strefy medalowej.

Reprezentacja Polski będzie faworytem w starciu z Czechami, którzy w półfinale ulegli Bułgarii 1:3. Siła ofensywna jest po stronie Biało-Czerwonych, a każdy inny wynik niż zwycięstwo Polaków byłby dużą sensacją. W STS za wygraną Polaków możesz zgarnąć 307 zł!

Czechy – Polska, sytuacja kadrowa

Trener Nikola Grbić ma kilka zmartwień, ale może dowolnie rotować ustawieniem w zależności od przebiegu meczu. Bartosz Kurek mierzy się z urazem i najpewniej nie wybiegnie na parkiet. W zespole Czech nie ma poważnych kontuzji i a ich gra opiera się przede wszystkim na kilku kluczowych zawodnikach.

Czechy – Polska, ostatnie wyniki

Polska: Włochy 0:3, Turcja 3:0, Kanada 3:0, Holandia 3:1, Katar 3:0

Czechy: Bułgaria 1:3, Japonia 3:0, Libia 3:1, Kanada 3:0, Holandia 3:1

Polska do czasu półfinału pozostawali niepokonani. Czesi są jedną z rewelacji tegorocznych mistrzostw świata i chcą teraz zaskoczyć Polaków i zdobyć brązowy medal.

Czechy – Polska, historia spotkań

W ostatnich pięciu meczach Polska – Czechy biało-czerwoni odnieśli aż cztery zwycięstwa. Ostatnie spotkanie, rozegrane w 2023 roku, zakończyło się pewnym triumfem Polaków 3:0.

Czechy – Polska, kursy bukmacherskie

Zwycięstwo Polski: ok. 1.08 -1.13

Zwycięstwo Czech: ok. 6.40-8.70

Bukmacherzy widzą w Polakach zdecydowanego faworyta. Szanse Czechów na trumf w meczu 3. miejsce są minimalne.

Czechy – Polska, transmisja meczu

Mecz Czechy – Polska w meczu o 3. miejsce mistrzostw świata siatkarzy odbędzie się w niedzielę, 28 września 2025 roku o godzinie 8:30.

Transmisja dostępna będzie w telewizji w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2. Polsat Box Go (w ramach pakietu), a także za darmo: STS TV (po rejestracji z kodem GOAL i postawieniu zakładu min. 2 zł).

