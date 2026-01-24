Crystal Palace – Chelsea FC: typy, kursy, zapowiedź (25.01.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Pedro Neto

Crystal Palace – Chelsea: typy bukmacherskie

W 23. kolejce Premier League zagrają zespoły, które wygrały łącznie jeden z dziesięciu ostatnich ligowych meczów. Chelsea i Crystal Palace pilnie potrzebują poprawić tę statystykę. Małe derby Londynu to dodatkowa motywacja dla oby tych drużyn. Kto lepiej poradzi sobie w tej sytuacji? Mój typ: remis.

Crystal Palace – Chelsea: ostatnie wyniki

W minionej kolejce zawodnicy Crystal Palace wybrali się na wyjazdowy mecz z beniaminkiem, w którym nie zdołali zdobyć choćby punktu. Porażka 1;2 to zaledwie jeden z licznych wyników, który mógł rozczarować środowisko wokół tego zespołu. Orły na wygranie meczu w Premier League czekają od 7 grudnia i potyczki z Fulham (2:1).

Chelsea ma za sobą dopiero kilka meczów z nowym szkoleniowcem. Już teraz można jednak wysunąć pewne wnioski. Zespół Liama Roseniora pokonał Charlton Athletic, Brentford oraz Pafos. Spotkania te łączy fakt, że The Blues zachowani w nich czyste konto, co wydatnie pomogło im cieszyć się ze zwycięstwa. Defensywa wyrasta na fundament tego zespołu. Braki w obronie, jak w meczu z Arsenalem (2:3), kończą się porażką.

Crystal Palace – Chelsea: historia

Po raz ostatni zwycięzcę w tej rywalizacji poznaliśmy w lutym 2024 roku. Wówczas Chelsea pokonała Crystal Palace 3:1 na Selhurst Park. Ot tego momentu miały miejsce trzy remisy, w tym ten bezbramkowy w bieżącej kampanii Premier League.

Crystal Palace – Chelsea: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy zakładają, że najbardziej prawdopodobny scenariusz to wygrana Chelsea (kurs 2.05). Współczynnik na remis i zwycięstwo Crystal Palace prezentują się niemal identycznie i wynoszą od 3.45 di 3.60.

Crystal Palace – Chelsea: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Crystal Palace

Remis

Wygrana Chelsea Wygrana Crystal Palace 0%

Remis 100%

Wygrana Chelsea 0% 1+ Votes

Crystal Palace – Chelsea: przewidywane składy

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Lerma; Devenny, Wharton, Hughes, Mitchell; Johnson, Pino; Mateta

Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro

Crystal Palace – Chelsea: transmisja meczu

Mecz Crystal Palace – Chelsea odbędzie się w niedzielę (25 stycznia) o godzinie 15:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 3. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.