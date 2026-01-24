Crystal Palace – Chelsea FC: typy, kursy, zapowiedź (25.01.2026)

14:51, 24. stycznia 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj

Crystal Palace - Chelsea: typy i kursy na mecz 23. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Pedro Neto
PressFocus Na zdjęciu: Pedro Neto

Crystal Palace – Chelsea: typy bukmacherskie

W 23. kolejce Premier League zagrają zespoły, które wygrały łącznie jeden z dziesięciu ostatnich ligowych meczów. Chelsea i Crystal Palace pilnie potrzebują poprawić tę statystykę. Małe derby Londynu to dodatkowa motywacja dla oby tych drużyn. Kto lepiej poradzi sobie w tej sytuacji? Mój typ: remis.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
3,45
Remis
*Kursy z 24.01.2026

Crystal Palace – Chelsea: ostatnie wyniki

W minionej kolejce zawodnicy Crystal Palace wybrali się na wyjazdowy mecz z beniaminkiem, w którym nie zdołali zdobyć choćby punktu. Porażka 1;2 to zaledwie jeden z licznych wyników, który mógł rozczarować środowisko wokół tego zespołu. Orły na wygranie meczu w Premier League czekają od 7 grudnia i potyczki z Fulham (2:1).

Chelsea ma za sobą dopiero kilka meczów z nowym szkoleniowcem. Już teraz można jednak wysunąć pewne wnioski. Zespół Liama Roseniora pokonał Charlton Athletic, Brentford oraz Pafos. Spotkania te łączy fakt, że The Blues zachowani w nich czyste konto, co wydatnie pomogło im cieszyć się ze zwycięstwa. Defensywa wyrasta na fundament tego zespołu. Braki w obronie, jak w meczu z Arsenalem (2:3), kończą się porażką.

Crystal Palace – Chelsea: historia

Po raz ostatni zwycięzcę w tej rywalizacji poznaliśmy w lutym 2024 roku. Wówczas Chelsea pokonała Crystal Palace 3:1 na Selhurst Park. Ot tego momentu miały miejsce trzy remisy, w tym ten bezbramkowy w bieżącej kampanii Premier League.

Crystal Palace – Chelsea: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy zakładają, że najbardziej prawdopodobny scenariusz to wygrana Chelsea (kurs 2.05). Współczynnik na remis i zwycięstwo Crystal Palace prezentują się niemal identycznie i wynoszą od 3.45 di 3.60.

Crystal Palace
Remis
Chelsea
3.45
3.45
2.02
3.50
3.55
2.07
3.40
3.58
1.94
3.50
3.58
2.07
Odds are subject to change. Last updated 24 stycznia 2026 16:38

Crystal Palace – Chelsea: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Crystal Palace
  • Remis
  • Wygrana Chelsea
  • Wygrana Crystal Palace 0%
  • Remis 100%
  • Wygrana Chelsea 0%

1+ Votes

Crystal Palace – Chelsea: przewidywane składy

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Lerma; Devenny, Wharton, Hughes, Mitchell; Johnson, Pino; Mateta

Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro

Crystal Palace – Chelsea: transmisja meczu

Mecz Crystal Palace – Chelsea odbędzie się w niedzielę (25 stycznia) o godzinie 15:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 3. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

