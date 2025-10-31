Cremonese – Juventus: typy, kursy, zapowiedź (01.11.2025)

Cremonese - Juventus: typy i kursy na mecz 10. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (1 listopada) o godzinie 20:45.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Lloyd Kelly

Cremonese – Juventus, typy bukmacherskie

Sobotnie spotkanie w ramach 10. kolejki rozgrywek Serie A przyniesie ciekawie zapowiadające się starcie w Cremonie, gdzie miejscowe Cremonese podejmie Juventus. Historia rywalizacji tych zespołów jest krótka, ale obecny sezon sprawia, że to spotkanie budzi wyjątkowe emocje. Beniaminek prezentuje się znakomicie i nie boi się rywalizować z czołówką, podczas gdy Stara Dama wyraźnie zawodzi oczekiwania kibiców. Dodatkowego smaczku dodaje fakt, że będzie to debiut Luciano Spallettiego na ławce trenerskiej Juventusu, co tylko podgrzewa atmosferę przed pierwszym gwizdkiem.

Ja uważam, że w sobotniej rywalizacji przynajmniej jeden z golkiperów zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Cremonese – Juventus, ostatnie wyniki

Cremonese jest jednym z największych objawień tego sezonu Serie A. Beniaminek w pięciu ostatnich spotkaniach odniósł jedno zwycięstwo (2:0 z Genoą), zaliczyli trzy remisy (1:1 z Como, 1:1 z Udinese oraz 1:1 z Atalantą Bergamo), a także ponieśli jedną porażkę (1:4 z Interem Mediolan).

Juventus natomiast ma gorszy bilans pięciu ostatnich spotkań. Stara Dama odniosła jedno zwycięstwo (3:1 z Udinese), zaliczyli jeden remis (0:0 z AC Milanem), a także poniosła aż trzy porażki (0:2 z Como, 0:1 z Realem Madryt w Lidze Mistrzów oraz 0:1 z Lazio).

Cremonese – Juventus, historia

Historia rywalizacji Juventusu z Cremonese nie jest długa, ale zawsze budzi ciekawość ze względu na kontrast doświadczenia i ambicji obu klubów. Przez wiele lat drużyny te rzadko mierzyły się ze sobą w Serie A, ponieważ Cremonese spędzała większość czasu poza elitą. Ostatnie spotkania miały miejsce w sezonie 2022/23, gdy oba mecze zakończyły się zwycięstwami Starej Damy – jesienią 1:0, a wiosną 2:0.

Cremonese – Juventus, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.50. W przypadku zwycięstwa Cremonese natomiast sięga nawet 6.40.

Cremonese Juventus FC 6.40 4.20 1.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 października 2025 22:01 .

Cremonese – Juventus, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Cremonese

remisem

wygraną Juventusu wygraną Cremonese

remisem

wygraną Juventusu 0 Votes

Cremonese – Juventus, przewidywane składy

Cremonese Davide Nicola Juventus FC Luciano Spalletti Cremonese Davide Nicola 3-5-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Audero 24 Terracciano 6 Baschirotto 15 Bianchetti 4 Barbieri 32 Payero 38 Bondo 27 Vandeputte 22 Mussolini 90 Bonazzoli 10 Vardy 9 Vlahović 10 Yildiz 7 Conceição 27 Cambiaso 8 Koopmeiners 5 Locatelli 22 McKennie 6 Kelly 4 Gatti 15 Kalulu 16 Gregorio 1 Audero 24 Terracciano 6 Baschirotto 15 Bianchetti 4 Barbieri 32 Payero 38 Bondo 27 Vandeputte 22 Mussolini 90 Bonazzoli 10 Vardy 9 Vlahović 10 Yildiz 7 Conceição 27 Cambiaso 8 Koopmeiners 5 Locatelli 22 McKennie 6 Kelly 4 Gatti 15 Kalulu 16 Gregorio 3-5-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Juventus FC Luciano Spalletti Rezerwowi 11 Dennis Johnsen 16 Marco Silvestri 19 Jeremy Sarmiento 20 Franco Vazquez 23 Federico Ceccherini 30 Mikayil Faye 48 Dachi Lordkipanidze 55 Francesco Folino 69 Lapo Nava 84 Adrian Lickunas 1 Matia Perin 11 Edon Zhegrova 17 Vasilije Adzic 18 Filip Kostić 20 Loïs Openda 21 Fabio Miretti 24 Daniele Rugani 25 João Mário 30 Jonathan David 44 Pedro Felipe 45 Stefano Mangiapoco

Cremonese – Juventus, transmisja meczu

Spotkanie Cremonese – Juventus będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl.

