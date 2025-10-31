Cremonese – Juventus: typy, kursy, zapowiedź (01.11.2025)

16:39, 31. października 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz

Cremonese - Juventus: typy i kursy na mecz 10. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (1 listopada) o godzinie 20:45.

Lloyd Kelly
Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Lloyd Kelly

Cremonese – Juventus, typy bukmacherskie

Sobotnie spotkanie w ramach 10. kolejki rozgrywek Serie A przyniesie ciekawie zapowiadające się starcie w Cremonie, gdzie miejscowe Cremonese podejmie Juventus. Historia rywalizacji tych zespołów jest krótka, ale obecny sezon sprawia, że to spotkanie budzi wyjątkowe emocje. Beniaminek prezentuje się znakomicie i nie boi się rywalizować z czołówką, podczas gdy Stara Dama wyraźnie zawodzi oczekiwania kibiców. Dodatkowego smaczku dodaje fakt, że będzie to debiut Luciano Spallettiego na ławce trenerskiej Juventusu, co tylko podgrzewa atmosferę przed pierwszym gwizdkiem.

Ja uważam, że w sobotniej rywalizacji przynajmniej jeden z golkiperów zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Kacper Karpowicz
Kacper
Cremonese – Juventus, ostatnie wyniki

Cremonese jest jednym z największych objawień tego sezonu Serie A. Beniaminek w pięciu ostatnich spotkaniach odniósł jedno zwycięstwo (2:0 z Genoą), zaliczyli trzy remisy (1:1 z Como, 1:1 z Udinese oraz 1:1 z Atalantą Bergamo), a także ponieśli jedną porażkę (1:4 z Interem Mediolan).

Juventus natomiast ma gorszy bilans pięciu ostatnich spotkań. Stara Dama odniosła jedno zwycięstwo (3:1 z Udinese), zaliczyli jeden remis (0:0 z AC Milanem), a także poniosła aż trzy porażki (0:2 z Como, 0:1 z Realem Madryt w Lidze Mistrzów oraz 0:1 z Lazio).

Cremonese – Juventus, historia

Historia rywalizacji Juventusu z Cremonese nie jest długa, ale zawsze budzi ciekawość ze względu na kontrast doświadczenia i ambicji obu klubów. Przez wiele lat drużyny te rzadko mierzyły się ze sobą w Serie A, ponieważ Cremonese spędzała większość czasu poza elitą. Ostatnie spotkania miały miejsce w sezonie 2022/23, gdy oba mecze zakończyły się zwycięstwami Starej Damy – jesienią 1:0, a wiosną 2:0.

Cremonese – Juventus, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.50. W przypadku zwycięstwa Cremonese natomiast sięga nawet 6.40.

Cremonese – Juventus, kto wygra?

Spotkanie Cremonese – Juventus będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl.

