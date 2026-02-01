Cremonese – Inter, gdzie oglądać?
Inter Mediolan swoje kolejne spotkanie ligowe rozegra już w niedzielę. Tego dnia wicemistrzowie Włoch zmierzą się na wyjeździe z US Cremonese w ramach 23. kolejki rozgrywek Serie A. Nerazzurri przystąpią do tego meczu po zwycięstwie nad Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów (2:0).
US Cremonese natomiast nie wspomina dobrze swojego ostatniego spotkanie. Gospodarze niedzielnego pojedynku okazali się bowiem gorsi od Sassuolo (0:1). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem jednostronnie.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Cremonese – Inter, transmisja w TV
Spotkanie US Cremonese – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.
Cremonese – Inter, transmisja online
Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.
Cremonese – Inter, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Cremonese
- remisem
- wygraną Interu
0 Votes
Cremonese – Inter, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem sobotniej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.30. W przypadku zwycięstwa Cremonese natomiast sięga nawet 10.5.
Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV.
Spotkanie odbędzie się w niedzielę (1 lutego) o godzinie 18:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.