Inter Mediolan w sobotę zagra na wyjeździe z US Cremonese w rozgrywkach Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Kines Milano / Alamy Na zdjęciu: Federico Dimarco

Cremonese – Inter, gdzie oglądać?

Inter Mediolan swoje kolejne spotkanie ligowe rozegra już w niedzielę. Tego dnia wicemistrzowie Włoch zmierzą się na wyjeździe z US Cremonese w ramach 23. kolejki rozgrywek Serie A. Nerazzurri przystąpią do tego meczu po zwycięstwie nad Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów (2:0).

US Cremonese natomiast nie wspomina dobrze swojego ostatniego spotkanie. Gospodarze niedzielnego pojedynku okazali się bowiem gorsi od Sassuolo (0:1). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem jednostronnie.

Cremonese – Inter, transmisja w TV

Spotkanie US Cremonese – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.

Cremonese – Inter, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Cremonese – Inter, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.30. W przypadku zwycięstwa Cremonese natomiast sięga nawet 10.5.

Cremonese Inter Mediolan 11.0 6.00 1.28 Odds are subject to change. Last updated 1 lutego 2026 17:03

Gdzie oglądać mecz Cremonese – Inter? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Cremonese – Inter? Spotkanie odbędzie się w niedzielę (1 lutego) o godzinie 18:00.

