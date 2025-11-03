Cracovia – Zagłębie Lubin: typy, kursy, zapowiedź (03.11.2025)

Cracovia – Zagłębie Lubin: przewidywania
Cracovia i Zagłębie Lubin to drużyny, które w ligowej tabeli dzieli różnica czterech punktów. Krakowianie legitymują się dorobkiem 21 punktów, zajmując czwarte miejsce. Z kolei z 17 oczkami na ósmej pozycji zadomowili się Miedziowi.
Cracovia prezentuje ostatnio sinusoidalną dyspozycję. Z jednej strony nie potrafiła wygrać z Arką Gdynia i Pogonią Szczecin, mimo że ma ambicje, aby namieszać w PKO BP Ekstraklasie. Z drugiej strony w rywalizacji ligowej z Rakowem Częstochowa była górą. Drużyna z Lubina natomiast jest od dwóch spotkań bez porażki. W tych meczach Zagłębie wywalczyło cztery punkty.
Po raz ostatni bezbramkowy remis w spotkaniu ligowym między tymi drużynami miał miejsce ponad 15 lat temu. Stało się to 9 kwietnia 2010 roku. Wówczas na stadionie w Lubinie żadnej z ekip nie udało się skierować piłki do siatki. Mając to na uwadze, a także fakt, że w ostatnich spotkaniach między tymi zespołami nie brakowało bramek, można rozważyć scenariusz z trafieniami z obu stron. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.
Cracovia – Zagłębie Lubin: ostatnie wyniki
Ekipa prowadzona przez Lukę Elsnera przystąpi do rywalizacji, chcąc wrócić na zwycięskie tory po dwóch z rzędu porażkach. W minionym tygodniu uległa Rakowowi Częstochowa (0:3) w STS Pucharze Polski. Ponadto przegrała z Pogonią Szczecin w lidze (1:2). Pasy są jednak niepokonane na swoim stadionie od 18 maja tego roku.
Tymczasem podopieczni Leszka Ojrzyńskiego ostatnio przegrali z Widzewem Łódź w krajowym pucharze. Wcześniej natomiast zremisowali niespodziewanie z Bruk-Betem Termaliką (1:1). Zagłębie ostatnio ma kłopot z grą w roli gościa. Nie wygrało w trzech ostatnich takich spotkaniach, notując dwie porażki i remis.
Cracovia – Zagłębie Lubin: historia
W pięciu ostatnich starciach między zespołami trzykrotnie górą była Cracovia i dwa razy miał miejsce remis. Na stadionie przy ulicy Kałuży w Krakowie obie ekipy miały okazję grać ze sobą po raz ostatni w listopadzie 20202 roku. Wówczas miał miejsce remis (1:1). Cracovia ogólnie po raz ostatni z Zagłębiem u siebie przegrała 13 maja 2023 roku. Miedziowych wówczas do wygranej poprowadził Łukasz Łakomy, notując jedyne trafienie w spotkaniu.
Cracovia – Zagłębie Lubin: kto wygra?
Cracovia – Zagłębie Lubin: przewidywane składy
Obie drużyny podejdą do rywalizacji osłabione. Cracovia musi radzić sobie bez Kamila Glika o Omara Kakabadze. Z kolei w Zagłębiu poza grą są Mateusz Grzybek i Dominik Hładun.
|6Amir Al-Ammari
|10Michal Rakoczy
|14Ajdin Hasic
|18Kahveh Zahiroleslam
|19David Kristjan Olafsson
|20Karol Knap
|27Henrich Ravas
|30Milan Aleksic
|61Brahim Traoré
|4Damian Michalski
|7Marek Mroz
|8Damian Dąbrowski
|9Michalis Kosidis
|11Arkadiusz Woźniak
|17Mateusz Wdowiak
|18Adam Radwański
|26Jakub Kolan
|27Jesus Diaz
|30Dominik Hładun
|35Luka Lucic
|71Kamil Nowogonski
|77Kajetan Szmyt
|90Rafał Gikiewicz
|99Cyprian Popielec
Cracovia – Zagłębie Lubin: kursy bukmacherskie
Eksperci przekonują, że faworytem rywalizacji są gospodarze. Typ na zwycięstwo Cracovii kształtuje się na poziomie 1.98. Remis wyceniono na 3.40. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Zagłębia oszacowano na 3.80 i to najmniej realny scenariusz według analityków bukmacherskich.
Cracovia – Zagłębie Lubin: transmisja
Poniedziałkowy mecz będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji i online. Transmisja ze spotkania Cracovia – Zagłębie Lubin zacznie się o godzinie 20:30 i będzie emitowana na antenie CANAL+ Sport 3. Rywalizację skomentują Artur Kwiatkowski oraz Michał Trela. Ponadto mecz będzie można obejrzeć w usłudze streamingowej CANAL+, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych, ale też na Smart TV.
