Cracovia – Zagłębie Lubin: typy, kursy, zapowiedź (03.11.2025)

Cracovia i Zagłębie Lubin zmierzą się w ostatnim meczu 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Obie ekipy dostały ostatnio zadyszki. Spotkanie zacznie się w poniedziałek o godzinie 20:30.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Cracovia – Zagłębie Lubin: przewidywania

Cracovia i Zagłębie Lubin to drużyny, które w ligowej tabeli dzieli różnica czterech punktów. Krakowianie legitymują się dorobkiem 21 punktów, zajmując czwarte miejsce. Z kolei z 17 oczkami na ósmej pozycji zadomowili się Miedziowi.

Cracovia prezentuje ostatnio sinusoidalną dyspozycję. Z jednej strony nie potrafiła wygrać z Arką Gdynia i Pogonią Szczecin, mimo że ma ambicje, aby namieszać w PKO BP Ekstraklasie. Z drugiej strony w rywalizacji ligowej z Rakowem Częstochowa była górą. Drużyna z Lubina natomiast jest od dwóch spotkań bez porażki. W tych meczach Zagłębie wywalczyło cztery punkty.

Po raz ostatni bezbramkowy remis w spotkaniu ligowym między tymi drużynami miał miejsce ponad 15 lat temu. Stało się to 9 kwietnia 2010 roku. Wówczas na stadionie w Lubinie żadnej z ekip nie udało się skierować piłki do siatki. Mając to na uwadze, a także fakt, że w ostatnich spotkaniach między tymi zespołami nie brakowało bramek, można rozważyć scenariusz z trafieniami z obu stron. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Lukasz STS 1.82 Obie drużyny strzelą – TAK Przejdź na stronę STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Cracovia – Zagłębie Lubin: ostatnie wyniki

Ekipa prowadzona przez Lukę Elsnera przystąpi do rywalizacji, chcąc wrócić na zwycięskie tory po dwóch z rzędu porażkach. W minionym tygodniu uległa Rakowowi Częstochowa (0:3) w STS Pucharze Polski. Ponadto przegrała z Pogonią Szczecin w lidze (1:2). Pasy są jednak niepokonane na swoim stadionie od 18 maja tego roku.

Tymczasem podopieczni Leszka Ojrzyńskiego ostatnio przegrali z Widzewem Łódź w krajowym pucharze. Wcześniej natomiast zremisowali niespodziewanie z Bruk-Betem Termaliką (1:1). Zagłębie ostatnio ma kłopot z grą w roli gościa. Nie wygrało w trzech ostatnich takich spotkaniach, notując dwie porażki i remis.

Cracovia – Zagłębie Lubin: historia

W pięciu ostatnich starciach między zespołami trzykrotnie górą była Cracovia i dwa razy miał miejsce remis. Na stadionie przy ulicy Kałuży w Krakowie obie ekipy miały okazję grać ze sobą po raz ostatni w listopadzie 20202 roku. Wówczas miał miejsce remis (1:1). Cracovia ogólnie po raz ostatni z Zagłębiem u siebie przegrała 13 maja 2023 roku. Miedziowych wówczas do wygranej poprowadził Łukasz Łakomy, notując jedyne trafienie w spotkaniu.

Cracovia – Zagłębie Lubin: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Cracovii

wygraną Zagłębia

remisem wygraną Cracovii

wygraną Zagłębia

remisem 0 Votes

Cracovia – Zagłębie Lubin: przewidywane składy

Obie drużyny podejdą do rywalizacji osłabione. Cracovia musi radzić sobie bez Kamila Glika o Omara Kakabadze. Z kolei w Zagłębiu poza grą są Mateusz Grzybek i Dominik Hładun.

Cracovia Luka Elsner Zagłębie Lubin Leszek Ojrzynski Cracovia Luka Elsner 3-4-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 13 Madejski 21 Sutalo 4 Henriksson 66 Wójcik 79 Pila 43 Klich 11 Maigaard 39 Perkovic 7 Praszelik 9 Stojilkovic 17 Minchev 55 Rocha 19 Sypek 20 Dziewiatowski 44 Reguła 39 Kocaba 6 Makowski 3 Yakuba 25 Nalepa 5 Ławniczak 16 Corluka 1 Burić 13 Madejski 21 Sutalo 4 Henriksson 66 Wójcik 79 Pila 43 Klich 11 Maigaard 39 Perkovic 7 Praszelik 9 Stojilkovic 17 Minchev 55 Rocha 19 Sypek 20 Dziewiatowski 44 Reguła 39 Kocaba 6 Makowski 3 Yakuba 25 Nalepa 5 Ławniczak 16 Corluka 1 Burić 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Zagłębie Lubin Leszek Ojrzynski Rezerwowi 6 Amir Al-Ammari 10 Michal Rakoczy 14 Ajdin Hasic 18 Kahveh Zahiroleslam 19 David Kristjan Olafsson 20 Karol Knap 27 Henrich Ravas 30 Milan Aleksic 61 Brahim Traoré 4 Damian Michalski 7 Marek Mroz 8 Damian Dąbrowski 9 Michalis Kosidis 11 Arkadiusz Woźniak 17 Mateusz Wdowiak 18 Adam Radwański 26 Jakub Kolan 27 Jesus Diaz 30 Dominik Hładun 35 Luka Lucic 71 Kamil Nowogonski 77 Kajetan Szmyt 90 Rafał Gikiewicz 99 Cyprian Popielec

Cracovia – Zagłębie Lubin: kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że faworytem rywalizacji są gospodarze. Typ na zwycięstwo Cracovii kształtuje się na poziomie 1.98. Remis wyceniono na 3.40. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Zagłębia oszacowano na 3.80 i to najmniej realny scenariusz według analityków bukmacherskich.

Cracovia Zagłębie Lubin 1.98 3.40 3.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 listopada 2025 17:25 .

Cracovia – Zagłębie Lubin: transmisja

Poniedziałkowy mecz będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji i online. Transmisja ze spotkania Cracovia – Zagłębie Lubin zacznie się o godzinie 20:30 i będzie emitowana na antenie CANAL+ Sport 3. Rywalizację skomentują Artur Kwiatkowski oraz Michał Trela. Ponadto mecz będzie można obejrzeć w usłudze streamingowej CANAL+, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych, ale też na Smart TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.