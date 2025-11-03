Cracovia – Zagłębie Lubin: typy, kursy, zapowiedź (03.11.2025)

10:33, 3. listopada 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Cracovia i Zagłębie Lubin zmierzą się w ostatnim meczu 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Obie ekipy dostały ostatnio zadyszki. Spotkanie zacznie się w poniedziałek o godzinie 20:30.

Piłkarze Cracovii
fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Cracovia – Zagłębie Lubin: przewidywania

Cracovia i Zagłębie Lubin to drużyny, które w ligowej tabeli dzieli różnica czterech punktów. Krakowianie legitymują się dorobkiem 21 punktów, zajmując czwarte miejsce. Z kolei z 17 oczkami na ósmej pozycji zadomowili się Miedziowi.

Cracovia prezentuje ostatnio sinusoidalną dyspozycję. Z jednej strony nie potrafiła wygrać z Arką Gdynia i Pogonią Szczecin, mimo że ma ambicje, aby namieszać w PKO BP Ekstraklasie. Z drugiej strony w rywalizacji ligowej z Rakowem Częstochowa była górą. Drużyna z Lubina natomiast jest od dwóch spotkań bez porażki. W tych meczach Zagłębie wywalczyło cztery punkty.

Po raz ostatni bezbramkowy remis w spotkaniu ligowym między tymi drużynami miał miejsce ponad 15 lat temu. Stało się to 9 kwietnia 2010 roku. Wówczas na stadionie w Lubinie żadnej z ekip nie udało się skierować piłki do siatki. Mając to na uwadze, a także fakt, że w ostatnich spotkaniach między tymi zespołami nie brakowało bramek, można rozważyć scenariusz z trafieniami z obu stron. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Luka Pawlik
Lukasz
STS
1.82
Obie drużyny strzelą – TAK
Przejdź na stronę STS
*Kursy z 02.11.2025 10⁚20 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Cracovia – Zagłębie Lubin: ostatnie wyniki

Ekipa prowadzona przez Lukę Elsnera przystąpi do rywalizacji, chcąc wrócić na zwycięskie tory po dwóch z rzędu porażkach. W minionym tygodniu uległa Rakowowi Częstochowa (0:3) w STS Pucharze Polski. Ponadto przegrała z Pogonią Szczecin w lidze (1:2). Pasy są jednak niepokonane na swoim stadionie od 18 maja tego roku.

Tymczasem podopieczni Leszka Ojrzyńskiego ostatnio przegrali z Widzewem Łódź w krajowym pucharze. Wcześniej natomiast zremisowali niespodziewanie z Bruk-Betem Termaliką (1:1). Zagłębie ostatnio ma kłopot z grą w roli gościa. Nie wygrało w trzech ostatnich takich spotkaniach, notując dwie porażki i remis.

Cracovia – Zagłębie Lubin: historia

W pięciu ostatnich starciach między zespołami trzykrotnie górą była Cracovia i dwa razy miał miejsce remis. Na stadionie przy ulicy Kałuży w Krakowie obie ekipy miały okazję grać ze sobą po raz ostatni w listopadzie 20202 roku. Wówczas miał miejsce remis (1:1). Cracovia ogólnie po raz ostatni z Zagłębiem u siebie przegrała 13 maja 2023 roku. Miedziowych wówczas do wygranej poprowadził Łukasz Łakomy, notując jedyne trafienie w spotkaniu.

Cracovia – Zagłębie Lubin: kto wygra?

Cracovia – Zagłębie Lubin: przewidywane składy

Obie drużyny podejdą do rywalizacji osłabione. Cracovia musi radzić sobie bez Kamila Glika o Omara Kakabadze. Z kolei w Zagłębiu poza grą są Mateusz Grzybek i Dominik Hładun.

Cracovia – Zagłębie Lubin: kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że faworytem rywalizacji są gospodarze. Typ na zwycięstwo Cracovii kształtuje się na poziomie 1.98. Remis wyceniono na 3.40. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Zagłębia oszacowano na 3.80 i to najmniej realny scenariusz według analityków bukmacherskich.

Cracovia
Zagłębie Lubin
1.98
3.40
3.80
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 listopada 2025 17:25.

Cracovia – Zagłębie Lubin: transmisja

Poniedziałkowy mecz będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji i online. Transmisja ze spotkania Cracovia – Zagłębie Lubin zacznie się o godzinie 20:30 i będzie emitowana na antenie CANAL+ Sport 3. Rywalizację skomentują Artur Kwiatkowski oraz Michał Trela. Ponadto mecz będzie można obejrzeć w usłudze streamingowej CANAL+, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych, ale też na Smart TV.

