Cracovia – Motor Lublin: typy, kursy, zapowiedź (22.11.2025)

Cracovia podejmie Motor Lublin w meczu 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w sobotę (22 listopada) o godz. 14:45. Pasy chcą się przełamać przed własną publicznością.

Cracovia – Motor: typy bukmacherskie

Cracovia zmierzy się z Motorem Lublin w ramach 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zespół z Krakowa w ostatnich tygodniach wpadł w wyraźny dołek. W sześciu ostatnich ligowych spotkaniach odniósł zaledwie jedno zwycięstwo. Warto jednak podkreślić, że drużyna Luki Elsnera znakomicie prezentuje się na własnym stadionie i pozostaje niepokonana przy Kałuży w tym sezonie.

Przed przerwą reprezentacyjną Pasy doznały bolesnej porażki z Radomiakiem Radom (0:3), a przede wszystkim styl gry krakowian pozostawił wiele do życzenia. Z kolei Motor pod wodzą Mateusza Stolarskiego wyraźnie poprawił formę. W trzech ostatnich meczach zdobył pięć punktów, dzięki czemu ma obecnie trzy oczka przewagi nad strefą spadkową. W delegacjach lublinianie jak dotąd tylko raz sięgnęli po pełną pulę, zwyciężając w Zabrzu. Moim zdaniem Cracovia ma realną szansę na przełamanie i komplet punktów pozostanie w Krakowie. Mój typ: wygrana Cracovii.

Cracovia – Motor: ostatnie wyniki

Krakowski zespół przed dwoma tygodniami musiał uznać wyższość Radomiaka Radom, przegrywając na wyjeździe aż (0:3). Wszystkie gole Pasy straciły po przerwie. Wcześniej Cracovia bezbramkowo zremisowała z Zagłębiem Lubin, odpadła z Pucharu Polski po porażce z Rakowem Częstochowa (0:3), przegrała z Pogonią Szczecin (1:2) oraz pokonała Raków (2:0) w ligowym starciu.

Motor w poprzedniej kolejce zremisował z Wisłą Płock (1:1). Zespół Mateusza Stolarskiego prowadził do 77. minuty po trafieniu Fabio Ronaldo. W doliczonym czasie gry do siatki trafił jeszcze Mathieu Scalet, jednak gol nie został uznany. Wcześniej lublinianie niespodziewanie wywalczyli punkt w meczu z Lechem Poznań (2:2), gdzie przy Bułgarskiej prowadzili już 2:0. W ostatnich tygodniach wygrali również z Widzewem Łódź (3:0), a wcześniej przegrali z GKS-em Katowice (2:5) i Rakowem Częstochowa (0:2).

Cracovia – Motor: historia

Cracovia i Motor po raz pierwszy w historii Ekstraklasy spotkali się w poprzednim sezonie. W Krakowie gospodarze rozbili rywali aż (6:2), a David Kristjan Olafsson skompletował hat-tricka. W rewanżu w Lublinie również górą byli krakowianie, którzy zwyciężyli (1:0) po trafieniu Mauro Perkovicia.

Cracovia – Motor: kursy bukmacherskie

Faworytem w ofercie bukmacherów są gracze Cracovii, na których kurs wynosi na poziomie mniej więcej 1.90. Zwycięstwo Motoru Lublin zostało wycenione przy kursie około 4.25. Remis można obstawić z kursem w granicach 3.45-3.65.

Cracovia – Motor: przewidywane składy

Cracovia Luka Elsner Motor Lublin Mateusz Stolarski Cracovia Luka Elsner 3-4-2-1 Przewidywany skład Motor Lublin Mateusz Stolarski Rezerwowi 6 Amir Al-Ammari 7 Mateusz Praszelik 10 Michal Rakoczy 17 Martin Minchev 18 Kahveh Zahiroleslam 19 David Kristjan Olafsson 20 Karol Knap 22 Bartosz Biedrzycki 27 Henrich Ravas 30 Milan Aleksic 61 Brahim Traoré 2 Paskal Meyer 3 Herve Matthys 8 Mathieu Scalet 10 Kacper Karasek 16 Franciszek Lewandowski 17 Filip Wójcik 19 Bradly van Hoeven 21 Jakub Labojko 23 Florian Haxha 33 Gasper Tratnik 42 Bright Ede 47 Krystian Palacz 77 Renat Dadashov

Cracovia – Motor: transmisja meczu

Mecz Cracovia – Motor Lublin w 16. kolejce PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w sobotę, 22 listopada, o godzinie 14:45. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 oraz serwisie streamingowym CANAL+ online.

