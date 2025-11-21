Cracovia – Motor Lublin: typy, kursy, zapowiedź (22.11.2025)

Cracovia – Motor: typy bukmacherskie
Cracovia zmierzy się z Motorem Lublin w ramach 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zespół z Krakowa w ostatnich tygodniach wpadł w wyraźny dołek. W sześciu ostatnich ligowych spotkaniach odniósł zaledwie jedno zwycięstwo. Warto jednak podkreślić, że drużyna Luki Elsnera znakomicie prezentuje się na własnym stadionie i pozostaje niepokonana przy Kałuży w tym sezonie.
Przed przerwą reprezentacyjną Pasy doznały bolesnej porażki z Radomiakiem Radom (0:3), a przede wszystkim styl gry krakowian pozostawił wiele do życzenia. Z kolei Motor pod wodzą Mateusza Stolarskiego wyraźnie poprawił formę. W trzech ostatnich meczach zdobył pięć punktów, dzięki czemu ma obecnie trzy oczka przewagi nad strefą spadkową. W delegacjach lublinianie jak dotąd tylko raz sięgnęli po pełną pulę, zwyciężając w Zabrzu. Moim zdaniem Cracovia ma realną szansę na przełamanie i komplet punktów pozostanie w Krakowie. Mój typ: wygrana Cracovii.
Cracovia – Motor: ostatnie wyniki
Krakowski zespół przed dwoma tygodniami musiał uznać wyższość Radomiaka Radom, przegrywając na wyjeździe aż (0:3). Wszystkie gole Pasy straciły po przerwie. Wcześniej Cracovia bezbramkowo zremisowała z Zagłębiem Lubin, odpadła z Pucharu Polski po porażce z Rakowem Częstochowa (0:3), przegrała z Pogonią Szczecin (1:2) oraz pokonała Raków (2:0) w ligowym starciu.
Motor w poprzedniej kolejce zremisował z Wisłą Płock (1:1). Zespół Mateusza Stolarskiego prowadził do 77. minuty po trafieniu Fabio Ronaldo. W doliczonym czasie gry do siatki trafił jeszcze Mathieu Scalet, jednak gol nie został uznany. Wcześniej lublinianie niespodziewanie wywalczyli punkt w meczu z Lechem Poznań (2:2), gdzie przy Bułgarskiej prowadzili już 2:0. W ostatnich tygodniach wygrali również z Widzewem Łódź (3:0), a wcześniej przegrali z GKS-em Katowice (2:5) i Rakowem Częstochowa (0:2).
Cracovia – Motor: historia
Cracovia i Motor po raz pierwszy w historii Ekstraklasy spotkali się w poprzednim sezonie. W Krakowie gospodarze rozbili rywali aż (6:2), a David Kristjan Olafsson skompletował hat-tricka. W rewanżu w Lublinie również górą byli krakowianie, którzy zwyciężyli (1:0) po trafieniu Mauro Perkovicia.
Cracovia – Motor: kursy bukmacherskie
Faworytem w ofercie bukmacherów są gracze Cracovii, na których kurs wynosi na poziomie mniej więcej 1.90. Zwycięstwo Motoru Lublin zostało wycenione przy kursie około 4.25. Remis można obstawić z kursem w granicach 3.45-3.65.
Cracovia – Motor: przewidywane składy
|6Amir Al-Ammari
|7Mateusz Praszelik
|10Michal Rakoczy
|17Martin Minchev
|18Kahveh Zahiroleslam
|19David Kristjan Olafsson
|20Karol Knap
|22Bartosz Biedrzycki
|27Henrich Ravas
|30Milan Aleksic
|61Brahim Traoré
|2Paskal Meyer
|3Herve Matthys
|8Mathieu Scalet
|10Kacper Karasek
|16Franciszek Lewandowski
|17Filip Wójcik
|19Bradly van Hoeven
|21Jakub Labojko
|23Florian Haxha
|33Gasper Tratnik
|42Bright Ede
|47Krystian Palacz
|77Renat Dadashov
Cracovia – Motor: sonda
Kto wygra mecz w Krakowie?
- Cracovia 67%
- Remis 0%
- Motor Lublin 33%
3+ Votes
Cracovia – Motor: transmisja meczu
Mecz Cracovia – Motor Lublin w 16. kolejce PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w sobotę, 22 listopada, o godzinie 14:45. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 oraz serwisie streamingowym CANAL+ online.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.