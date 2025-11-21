Cracovia – Motor Lublin: typy, kursy, zapowiedź (22.11.2025)

Cracovia podejmie Motor Lublin w meczu 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w sobotę (22 listopada) o godz. 14:45. Pasy chcą się przełamać przed własną publicznością.

Cracovia – Motor: typy bukmacherskie

Cracovia zmierzy się z Motorem Lublin w ramach 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zespół z Krakowa w ostatnich tygodniach wpadł w wyraźny dołek. W sześciu ostatnich ligowych spotkaniach odniósł zaledwie jedno zwycięstwo. Warto jednak podkreślić, że drużyna Luki Elsnera znakomicie prezentuje się na własnym stadionie i pozostaje niepokonana przy Kałuży w tym sezonie.

Przed przerwą reprezentacyjną Pasy doznały bolesnej porażki z Radomiakiem Radom (0:3), a przede wszystkim styl gry krakowian pozostawił wiele do życzenia. Z kolei Motor pod wodzą Mateusza Stolarskiego wyraźnie poprawił formę. W trzech ostatnich meczach zdobył pięć punktów, dzięki czemu ma obecnie trzy oczka przewagi nad strefą spadkową. W delegacjach lublinianie jak dotąd tylko raz sięgnęli po pełną pulę, zwyciężając w Zabrzu. Moim zdaniem Cracovia ma realną szansę na przełamanie i komplet punktów pozostanie w Krakowie. Mój typ: wygrana Cracovii.

*Kursy z 21.11.2025 10⁚36 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Cracovia – Motor: ostatnie wyniki

Krakowski zespół przed dwoma tygodniami musiał uznać wyższość Radomiaka Radom, przegrywając na wyjeździe aż (0:3). Wszystkie gole Pasy straciły po przerwie. Wcześniej Cracovia bezbramkowo zremisowała z Zagłębiem Lubin, odpadła z Pucharu Polski po porażce z Rakowem Częstochowa (0:3), przegrała z Pogonią Szczecin (1:2) oraz pokonała Raków (2:0) w ligowym starciu.

Motor w poprzedniej kolejce zremisował z Wisłą Płock (1:1). Zespół Mateusza Stolarskiego prowadził do 77. minuty po trafieniu Fabio Ronaldo. W doliczonym czasie gry do siatki trafił jeszcze Mathieu Scalet, jednak gol nie został uznany. Wcześniej lublinianie niespodziewanie wywalczyli punkt w meczu z Lechem Poznań (2:2), gdzie przy Bułgarskiej prowadzili już 2:0. W ostatnich tygodniach wygrali również z Widzewem Łódź (3:0), a wcześniej przegrali z GKS-em Katowice (2:5) i Rakowem Częstochowa (0:2).

Cracovia – Motor: historia

Cracovia i Motor po raz pierwszy w historii Ekstraklasy spotkali się w poprzednim sezonie. W Krakowie gospodarze rozbili rywali aż (6:2), a David Kristjan Olafsson skompletował hat-tricka. W rewanżu w Lublinie również górą byli krakowianie, którzy zwyciężyli (1:0) po trafieniu Mauro Perkovicia.

Cracovia – Motor: kursy bukmacherskie

Faworytem w ofercie bukmacherów są gracze Cracovii, na których kurs wynosi na poziomie mniej więcej 1.90. Zwycięstwo Motoru Lublin zostało wycenione przy kursie około 4.25. Remis można obstawić z kursem w granicach 3.45-3.65.

Cracovia – Motor: przewidywane składy

Cracovia – Motor: transmisja meczu

Mecz Cracovia – Motor Lublin w 16. kolejce PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w sobotę, 22 listopada, o godzinie 14:45. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 oraz serwisie streamingowym CANAL+ online.

