Cracovia – Lech Poznań, typy i przewidywania

Jednym z najciekawszych meczów 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie pojedynek w Krakowie, gdzie tamtejsza Cracovia na swoim stadionie zmierzy się z Lechem Poznań. Oba kluby są zaprzyjaźnione, więc powinniśmy być świadkami zdrowej rywalizacji w myśl fair play na boisku, a także wspaniałej atmosfery na trybunach. Przed tą serią gier Kolejorz znajduje się na podium ligowej tabeli (3. miejsce), natomiast Pasy są w środku stawki (11. pozycja).

Duma Wielkopolski wygrała 9 z ostatnich 15 starć w Ekstraklasie. Mój typ: zwycięstwo Lecha Poznań.

Cracovia – Lech Poznań, sytuacja kadrowa

Cracovia – absencje:

Cracovia – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Mathias Hebo Rasmussen Uraz ścięgna Achillesa Uraz ścięgna Achillesa Powrót: Początek listopada 2023 Uraz ścięgna Achillesa Początek listopada 2023

Lech - absencje:

Lech - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Bartosz Salamon Nieznany Nieznany Powrót: Nieznany Nieznany Nieznany Dino Hotic Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Niepewny Uraz mięśnia Niepewny Afonso Sousa Stłuczenie Stłuczenie Powrót: Początek listopada 2023 Stłuczenie Początek listopada 2023

Cracovia – Lech Poznań, ostatnie wyniki

Dwa ostatnie pojedynki podopiecznych Jacka Zielińskiego to remis 1:1 z Puszczą Niepołomice w małych derbach Małopolski oraz porażka 2:4 z rewelacją obecnego sezonu - Jagiellonią Białystok. Ekipa Johna van den Broma w tym czasie również mierzyła się z Jagą (3:3), a także pokonała ŁKS Łódź 3:1.

Cracovia – Lech Poznań, historia

W bezpośredniej rywalizacji w ostatnim czasie trochę lepiej od Pasów wypada Kolejorz. Jeżeli przeanalizujemy pięć poprzednich meczów między tymi zespołami, to odnotujemy dwa zwycięstwa Lecha Poznań, jedną wygraną Cracovii i dwa remisy.

Cracovia – Lech Poznań, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem sobotniego spotkania, przynajmniej na papierze, są goście. Kurs na wygraną Cracovii wynosi około 3.50, a typ na zwycięstwo Lecha Poznań to mniej więcej 2.15. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.20. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Cracovia – Lech Poznań, przewidywane składy

Cracovia Jacek Zielisnki 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Lech Poznań John van den Brom Cracovia Jacek Zielisnki 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Lech Poznań John van den Brom Rezerwowi ▼ 4 Pawel Jaroszynski 20 Karol Knap 21 Kacper Smiglewski 22 Arttu Hoskonen 24 Jakub Jugas 25 Otar Kakabadze 31 Lukas Hrosso 36 Kacper Jodlowski 38 Jakub Myszor 63 Filip Rozga 73 Patryk Zaucha Barry Douglas 3 Ali Gholizadeh 8 Michał Gurgul 15 Filip Szymczak 17 Miha Blazic 23 Nika Kvekveskiri 30 Filip Bednarek 35 Alan Czerwinski 44 Filip Wilak 54 Artur Sobiech 90

Cracovia – Lech Poznań, kto wygra?

Cracovia – Lech Poznań, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można zatem obejrzeć także przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na cały rok z góry za 468 zł (39 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 54 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 180 zł. Początek meczu na Stadionie MKS Cracovia już w najbliższą sobotę, 28 października o godzinie 17:30.

