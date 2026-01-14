Como 1907 – AC Milan: typy, kursy, zapowiedź (15.01.2026)

Como 1907 - AC Milan: typy i kursy na zaległy mecz 16. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w czwartek (15 stycznia) o godzinie 20:45.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Koni De Winter

Como – Milan, typy bukmacherskie

W czwartek odbędą się kolejne zaległe spotkania w ramach 16. kolejki rozgrywek Serie A. W jednym z meczów zobaczymy w akcji AC Milan. Tego dnia podopieczni Massimiliano Allegriego zagrają na wyjeździe z Como 1907. Będzie to starcie drużyn z górnej części tabeli. Rossoneri są w gronie zespołów walczących o mistrzostwo Italii. Podopieczni Cesca Fabregasa natomiast liczą się w walce o awans do przyszłej edycji europejskich pucharów. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja uważam, że czwartkowa rywalizacja zakończy się triumfem gospodarzy. Mój typ: wygrana Como

Como – Milan, ostatnie wyniki

Como 1907 znajduje się w wysokiej formie. Podopiecnzi Cesca Fabregasa w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli aż trzy zwycięstwa (3:0 z Lecce, 1:0 z Udinese oraz 3:0 z Pisą), zaliczyli jeden remis (1:1 z Bologną), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Romą).

AC Milan natomiast nie może pochwalić się tak dobrym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Rossoneri sięgnęli po dwa zwycięstwa (3:0 z Hellasem Verona i 1:0 z Cagliari), zaliczyli dwa remisy (1:1 z Genoą oraz 1:1 z Fiorentiną), a także ponieśli jedną porażkę (0:2 z Napoli).

Como – Milan, historia

Rywalizacja Como z AC Milanem od początku miała wymiar starcia prowincji z metropolią, gdzie prestiż często znaczył więcej niż punkty. Dla Como mecze z Milanem były okazją do pokazania się całym Włochom, a każde zwycięstwo nad medioańczykami urastało do rangi klubowej legendy. Z kolei Rossonerim wyjazdy nad jezioro często kojarzyły się z presją i niewygodnym terenem, mimo wyraźnej przewagi sportowej. Dlatego spotkania Como z Milanem zapisały się jako pojedynki Dawida z Goliatem, w których emocje potrafiły zaskoczyć nawet faworyta.

Como – Milan, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem czwartkowej potyczki jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.55. W przypadku zwycięstwa Como natomiast sięga nawet 2.95.

Como AC Milan Kursy nie są obecnie dostępne. Odds are subject to change. Last updated 14 stycznia 2026 22:39

Como – Milan, kto wygra?

Como – Milan, przewidywane składy

Como – Milan, transmisja meczu

Spotkanie Como – Milan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Eleven Sports 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usługach Polsat Box Go oraz STS TV.

