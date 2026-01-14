Como 1907 – AC Milan: typy, kursy, zapowiedź (15.01.2026)

Como – Milan, typy bukmacherskie
W czwartek odbędą się kolejne zaległe spotkania w ramach 16. kolejki rozgrywek Serie A. W jednym z meczów zobaczymy w akcji AC Milan. Tego dnia podopieczni Massimiliano Allegriego zagrają na wyjeździe z Como 1907. Będzie to starcie drużyn z górnej części tabeli. Rossoneri są w gronie zespołów walczących o mistrzostwo Italii. Podopieczni Cesca Fabregasa natomiast liczą się w walce o awans do przyszłej edycji europejskich pucharów. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Ja uważam, że czwartkowa rywalizacja zakończy się triumfem gospodarzy. Mój typ: wygrana Como
Como – Milan, ostatnie wyniki
Como 1907 znajduje się w wysokiej formie. Podopiecnzi Cesca Fabregasa w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli aż trzy zwycięstwa (3:0 z Lecce, 1:0 z Udinese oraz 3:0 z Pisą), zaliczyli jeden remis (1:1 z Bologną), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Romą).
AC Milan natomiast nie może pochwalić się tak dobrym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Rossoneri sięgnęli po dwa zwycięstwa (3:0 z Hellasem Verona i 1:0 z Cagliari), zaliczyli dwa remisy (1:1 z Genoą oraz 1:1 z Fiorentiną), a także ponieśli jedną porażkę (0:2 z Napoli).
Como – Milan, historia
Rywalizacja Como z AC Milanem od początku miała wymiar starcia prowincji z metropolią, gdzie prestiż często znaczył więcej niż punkty. Dla Como mecze z Milanem były okazją do pokazania się całym Włochom, a każde zwycięstwo nad medioańczykami urastało do rangi klubowej legendy. Z kolei Rossonerim wyjazdy nad jezioro często kojarzyły się z presją i niewygodnym terenem, mimo wyraźnej przewagi sportowej. Dlatego spotkania Como z Milanem zapisały się jako pojedynki Dawida z Goliatem, w których emocje potrafiły zaskoczyć nawet faworyta.
Como – Milan, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, minimalnym faworytem czwartkowej potyczki jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.55. W przypadku zwycięstwa Como natomiast sięga nawet 2.95.
Como – Milan, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Como
- remisem
- wygraną Milanu
0 Votes
Como – Milan, przewidywane składy
Como – Milan, transmisja meczu
Spotkanie Como – Milan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Eleven Sports 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usługach Polsat Box Go oraz STS TV.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.