Como – Juventus: typy, kursy, zapowiedź (19.10.2025)

17:20, 18. października 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Como - Juventus: typy i kursy na mecz 7. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w niedzielę (19 października) o godzinie 12:30.

Khephren Thuram
Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Khephren Thuram

Como – Juventus, typy bukmacherskie

Niedzielne zmagania w ramach 7. kolejki rozgrywek Serie A rozpoczną się od niezwykle interesującego starcia. A w nim Como przed własną publicznością podejmie Juventus. Stara Dama ostatnio znajduje się w kiepskiej formie, więc rywalizacja na Stadio Giuseppe Singaglia będzie świetną okazją na powrót na dobre tory. Podopieczni Cesca Fabregasa jednak zamierzają sprawić niespodziankę. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja uważam, że niedzielne spotkanie zakończy się triumfem turyńczyków. Mój typ: wygrana Juventusu

STS
2.50
wygrana Juventusu
*Kursy z 18.10.2025 16⁚20 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Como – Juventus, ostatnie wyniki

Como znajduje się w całkiem niezłej formie. Podopieczni Cesca Fabregasa w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (2:1 z Fiorentiną i 3:0 z Sassuolo w Pucharze Włoch), a także zaliczyli trzy remisy (1:1 z Genoą, 1:1 z Cremonese oraz 1:1 z Atalantą Bergamo).

Juventus natomiast notuje serię meczów bez zwycięstwa. Pięć ostatnich występów turyńskiego zespołu za każdym razem kończyły się remisami (4:4 z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów, 1:1 z Hellasem Verona, 1:1 z Atalantą Bergamo, 2:2 z Villarrealem w Lidze Mistrzów i 0:0 z AC Milanem).

Como – Juventus, historia

Rywalizacja między Como a Juventusem ma długą, choć nierówną historię we włoskim futbolu. Oba kluby mierzyły się ze sobą głównie w poprzednich dekadach, gdy Como występowało w Serie A, a Juventus był już potęgą krajową. Spotkania te często symbolizowały starcie wielkiego faworyta z ambitnym outsiderem z Lombardii. W poprzednim sezonie dwukrotnie górą był Juventus — najpierw wygrał 3:0 u siebie, a następnie 2:1 na wyjeździe.

Como – Juventus, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem niedzielnej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.50. W przypadku zwycięstwa Como sięga natomiast 2.90.

Como
Juventus FC
2.90
3.10
2.50
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 października 2025 17:15.

Como – Juventus, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

Como – Juventus, przewidywane składy

Como – Juventus, transmisja meczu

Spotkanie Como – Juventus obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Rywalizację ponadto możesz śledzić również na stronie elevensports.pl.

