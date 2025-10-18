Como – Juventus: typy, kursy, zapowiedź (19.10.2025)

Como - Juventus: typy i kursy na mecz 7. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w niedzielę (19 października) o godzinie 12:30.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Khephren Thuram

Como – Juventus, typy bukmacherskie

Niedzielne zmagania w ramach 7. kolejki rozgrywek Serie A rozpoczną się od niezwykle interesującego starcia. A w nim Como przed własną publicznością podejmie Juventus. Stara Dama ostatnio znajduje się w kiepskiej formie, więc rywalizacja na Stadio Giuseppe Singaglia będzie świetną okazją na powrót na dobre tory. Podopieczni Cesca Fabregasa jednak zamierzają sprawić niespodziankę. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja uważam, że niedzielne spotkanie zakończy się triumfem turyńczyków. Mój typ: wygrana Juventusu

Kacper STS 2.50 wygrana Juventusu Zagraj!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Como – Juventus, ostatnie wyniki

Como znajduje się w całkiem niezłej formie. Podopieczni Cesca Fabregasa w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (2:1 z Fiorentiną i 3:0 z Sassuolo w Pucharze Włoch), a także zaliczyli trzy remisy (1:1 z Genoą, 1:1 z Cremonese oraz 1:1 z Atalantą Bergamo).

Juventus natomiast notuje serię meczów bez zwycięstwa. Pięć ostatnich występów turyńskiego zespołu za każdym razem kończyły się remisami (4:4 z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów, 1:1 z Hellasem Verona, 1:1 z Atalantą Bergamo, 2:2 z Villarrealem w Lidze Mistrzów i 0:0 z AC Milanem).

Como – Juventus, historia

Rywalizacja między Como a Juventusem ma długą, choć nierówną historię we włoskim futbolu. Oba kluby mierzyły się ze sobą głównie w poprzednich dekadach, gdy Como występowało w Serie A, a Juventus był już potęgą krajową. Spotkania te często symbolizowały starcie wielkiego faworyta z ambitnym outsiderem z Lombardii. W poprzednim sezonie dwukrotnie górą był Juventus — najpierw wygrał 3:0 u siebie, a następnie 2:1 na wyjeździe.

Como – Juventus, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem niedzielnej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.50. W przypadku zwycięstwa Como sięga natomiast 2.90.

Como Juventus FC 2.90 3.10 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 października 2025 17:15 .

Como – Juventus, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Como

remisem

wygraną Juventusu wygraną Como

remisem

wygraną Juventusu 0 Votes

Como – Juventus, przewidywane składy

Como Dani Guindos Juventus FC Igor Tudor Como Dani Guindos 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Butez 28 Smolcic 34 Carlos 14 Ramon 3 Valle 33 Cunha 23 Perrone 6 Caqueret 31 Vojvoda 7 Morata 10 Paz 9 Vlahović 10 Yildiz 7 Conceição 27 Cambiaso 19 Thuram 5 Locatelli 15 Kalulu 6 Kelly 24 Rugani 4 Gatti 16 Gregorio 1 Butez 28 Smolcic 34 Carlos 14 Ramon 3 Valle 33 Cunha 23 Perrone 6 Caqueret 31 Vojvoda 7 Morata 10 Paz 9 Vlahović 10 Yildiz 7 Conceição 27 Cambiaso 19 Thuram 5 Locatelli 15 Kalulu 6 Kelly 24 Rugani 4 Gatti 16 Gregorio 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Juventus FC Igor Tudor Rezerwowi 2 Marc Oliver Kempf 5 Edoardo Goldaniga 11 Anastasios Douvikas 18 Alberto Moreno 19 Nicolas Kühn 20 Martin Baturina 22 Mauro Vigorito 27 Stefan Posch 44 Nikola Cavlina 77 Ignace Van Der Brempt 90 Lorenzo Bonsignori 99 Alberto Cerri 1 Matia Perin 8 Teun Koopmeiners 17 Vasilije Adzic 18 Filip Kostić 20 Loïs Openda 22 Weston McKennie 25 João Mário 43 Matteo Fuscaldo 44 Pedro Felipe 30 Jonathan David

Como – Juventus, transmisja meczu

Spotkanie Como – Juventus obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Rywalizację ponadto możesz śledzić również na stronie elevensports.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.