Como 1907 – Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź (03.03.2026)

Como 1907 - Inter Mediolan: typy i kursy na pierwszy mecz półfinałowy Pucharu Włoch. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już we wtorek (3 marca) o godzinie 21:00.

Kines Milano / Alamy Na zdjęciu: Federico Dimarco

Como – Inter, typy bukmacherskie

Już we wtorkowy wieczór rozpocznie się pierwsza rywalizacji w ramach półfinału Pucharu Włoch. Tego dnia Como zmierzy się przed własną publicznością z Interem Mediolan. Na tym etapie rozgrywek o awansie decyduje dwumecz, co dodatkowo podnosi rangę tego spotkania. Dla zespołu prowadzonego przez Cesca Fabregasa to ogromna szansa na zapisanie się w historii klubu. Z kolei Nerazzurri z pewnością traktują te rozgrywki jako możliwość rehabilitacji po bolesnym i szeroko komentowanym odpadnięciu z Ligi Mistrzów – awans do finału mógłby stać się symbolicznym odkupieniem i impulsem na dalszą część sezonu.

Ja uważam, że wtorkowa rywalizacja zakończy się finalnie triumfem gospodarzy. Mój typ: wygrana Como

Como – Inter, ostatnie wyniki

Como prezentuje całkiem dobrą formę. Podopieczni Cesca Fabregasa w pieciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (po rzutach karnych z Napoli w Pucharze Włoch, 2:0 z Juventusem oraz 3:1 z Lecce), zanotowali jeden remis (1:1 z Milanem), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Fiorentiną).

Inter Mediolan natomiast obecnie gra w kratkę. W pięciu ostatnich spotkaniach Nerazzurri odnieśli trzy zwycięstwa (3:2 z Juventusem, 2:0 z Lecce oraz 2:0 z Genoą), a także ponieśli dwie bolesne porażki (1:3 z Bodo/Glimt w pierwszym meczu i 1:2 z tym samym zespołem w rewanżowym starciu Ligi Mistrzów).

Como – Inter, historia

Historia rywalizacji Como z Interem Mediolan nie jest szczególnie bogata, ponieważ oba zespoły stosunkowo rzadko spotykały się na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Najwięcej ich pojedynków przypada na okres, gdy Como występowało w Serie A w XX wieku. Zdecydowaną przewagę w bezpośrednich starciach wypracował Inter, który częściej potwierdzał swoją klasę i doświadczenie. Mimo to mecze rozgrywane nad jeziorem Como potrafiły być wymagające dla mediolańczyków, a gospodarze niejednokrotnie stawiali faworytowi twarde warunki.

Como – Inter, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem wtorkowej potyczki jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.40. W przypadku zwycięstwa Como natomiast sięga 2.90.

Como – Inter, kto wygra?

Como – Inter, przewidywane składy

Como: Butez – van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno – Perrone, Da Cunha – Vojvoda, Caqueret, Rodriguez – Douvikas

Inter: Sommer – Bisseck, Akanji, Carlos Augusto – Luis Henrique, Barella, Zieliński, Mkhitaryan, Dimarco – Thuram, Esposito

Como – Inter, transmisja meczu

Spotkanie Como – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport 1. Ponadto rywalizację możesz oglądać również w usługach Polsat Box Go, a także STS TV.

