Club Brugge – FC Barcelona, typy i przewidywania
Przed nami spotkanie 4. kolejki Ligi Mistrzów, w którym Club Brugge podejmie na własnym stadionie Barcelonę. Obie drużyny przystępują do tego meczu w zupełnie odmiennych nastrojach. Belgijski zespół w poprzedniej serii gier został wysoko pokonany przez Bayern Monachium 0:4, z kolei hiszpańska ekipa rozbiła Olympiakos Pireus aż 6:1. W starciu w Brugii na boisku powinniśmy zobaczyć Wojciecha Szczęsnego oraz Roberta Lewandowskiego. Bramkarz ma zagrać od początku, a napastnik wejść w drugiej połowie. Początek rywalizacji na Jan Breydel Stadionie już w tę środę, 5 listopada o godzinie 21:00.
tabela Ligi Mistrzów
Moim zdaniem w tym meczu Katalończycy powinni bez większych problemów poradzić sobie z belgijskim rywalem. Między Barceloną a Club Brugge widać wyraźną różnicę poziomów, zarówno pod względem jakości piłkarzy, jak i doświadczenia w europejskich rozgrywkach. Stawiam więc na zwycięstwo mistrzów La Ligi. Mój typ: wygrana Barcelony.
Club Brugge – FC Barcelona, sytuacja kadrowa
Przed zbliżającym się meczem Club Brugge – FC Barcelona obie drużyny zmagają się z problemami kadrowymi. W zespole gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Bjorna Meijera oraz Ludovita Reisa, natomiast występy Simona Mignoleta i Raphaela Onyediki stoją pod znakiem zapytania. Po stronie Barcelony sytuacja wygląda jeszcze trudniej – z gry wypadli Pedri, Gavi, Andreas Christensen, Raphinha, Joan Garcia oraz Marc-Andre ter Stegen. Hansi Flick nie ma pełnego komfortu przy wyborze podstawowego składu na jutrzejsze starcie.
Simon Mignolet
Uraz pachwiny
Niepewny
Ludovit Reis
Uraz ramienia
Połowa listopada 2025
Bjorn Meijer
Nieznany
Koniec listopada 2025
Dani Rodriguez
Zwichnięte ramię
Nieznany
Marc-Andre ter Stegen
Kontuzja pleców
Powrót do treningów
Gavi
Uraz łąkotki
Połowa stycznia 2026
Joan Garcia
Uraz łąkotki
Powrót do treningów
Raphinha
Uraz uda
Nieznany
Andreas Christensen
Uraz mięśnia
Powrót do treningów
Pedri
Uraz mięśnia
Połowa listopada 2025
Club Brugge – FC Barcelona, ostatnie wyniki
W ostatnich dwóch spotkaniach Club Brugge prezentował wysoką formę. Belgijski zespół pokonał FCV Dender EH 2:1 w lidze oraz efektownie wygrał 6:1 z SC Eendracht Aalst w 1/16 finału Pucharu Belgii, pokazując swoją ofensywną siłę na tle dużo niżej notowanego rywala. FC Barcelona w tym samym czasie rywalizowała wyłącznie na ligowym podwórku. Katalończycy odnieśli zwycięstwo 3:1 nad Elche CF, jednak przypomnijmy, że wcześniej musieli uznać wyższość Realu Madryt, przegrywając 1:2 w emocjonującym El Clasico.
Club Brugge – FC Barcelona, historia
W całej historii kibice mieli okazję zobaczyć zaledwie kilka spotkań pomiędzy Clubem Brugge a Barceloną. Dotychczas rozegrano cztery bezpośrednie mecze, w których zdecydowaną przewagę miał hiszpański gigant. Ekipa Dumy Katalonii odniosła cztery zwycięstwa, raz padł remis, a belgijska drużyna ani razu nie zdołała sięgnąć po wygraną. Rywalizacja ta pokazuje wyraźną różnicę poziomów między oboma klubami, choć Club Brugge w przeszłości kilkukrotnie potrafił postawić się faworytowi w Lidze Mistrzów.
Club Brugge – FC Barcelona, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów zdecydowanym faworytem środkowego pojedynku są goście, którzy bez wątpienia dysponują o wiele lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Clubu Brugge wynosi około 5.50, typ na zwycięstwo Barcelony to mniej więcej 1.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.00. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.
Club Brugge – FC Barcelona, przewidywane składy
|2Zaid Romero
|10Hugo Vetlesen
|11Cisse Sandra
|16Dani van den Heuvel
|17Romeo Vermant
|19Gustaf Nilsson
|41Hugo Siquet
|58Jorne Spileers
|67Mamadou Diakhon
|84Shandre Campbell
|4Ronald Araujo
|9Robert Lewandowski
|18Gerard Martin
|20Dani Olmo
|22Marc Bernal
|27Dro Fernández
|28Roony Bardghji
|31Diego Kochen
|33Eder Aller
|42Xavi Espart
Club Brugge – FC Barcelona, transmisja meczu
Spotkanie pomiędzy Clubem Brugge a Barceloną w ramach 4. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz obejrzeć na kanałach telewizyjnych TVP 1, TVP Sport oraz CANAL+ Extra 1, a także w serwisach streamingowych tvpsport.pl i CANAL+ online. Początek rywalizacji na Jan Breydel Stadionie już w najbliższą środę, 5 listopada o godzinie 21:00. Na sędziego zawodów wyznaczono Anthony’ego Taylora.
