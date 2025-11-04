Club Brugge – FC Barcelona: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Zespół Hansiego Flicka wywiezie trzy punkty z Belgii? Przekonamy się o tym już jutro wieczorem. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Jan Breydel Stadionie w środę, 5 listopada o godzinie 21:00.

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski

Club Brugge – FC Barcelona, typy i przewidywania

Przed nami spotkanie 4. kolejki Ligi Mistrzów, w którym Club Brugge podejmie na własnym stadionie Barcelonę. Obie drużyny przystępują do tego meczu w zupełnie odmiennych nastrojach. Belgijski zespół w poprzedniej serii gier został wysoko pokonany przez Bayern Monachium 0:4, z kolei hiszpańska ekipa rozbiła Olympiakos Pireus aż 6:1. W starciu w Brugii na boisku powinniśmy zobaczyć Wojciecha Szczęsnego oraz Roberta Lewandowskiego. Bramkarz ma zagrać od początku, a napastnik wejść w drugiej połowie. Początek rywalizacji na Jan Breydel Stadionie już w tę środę, 5 listopada o godzinie 21:00.

Moim zdaniem w tym meczu Katalończycy powinni bez większych problemów poradzić sobie z belgijskim rywalem. Między Barceloną a Club Brugge widać wyraźną różnicę poziomów, zarówno pod względem jakości piłkarzy, jak i doświadczenia w europejskich rozgrywkach. Stawiam więc na zwycięstwo mistrzów La Ligi. Mój typ: wygrana Barcelony.

Ernest STS 1.47 Zwycięstwo Barcelony Przejdź do STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Club Brugge – FC Barcelona, sytuacja kadrowa

Przed zbliżającym się meczem Club Brugge – FC Barcelona obie drużyny zmagają się z problemami kadrowymi. W zespole gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Bjorna Meijera oraz Ludovita Reisa, natomiast występy Simona Mignoleta i Raphaela Onyediki stoją pod znakiem zapytania. Po stronie Barcelony sytuacja wygląda jeszcze trudniej – z gry wypadli Pedri, Gavi, Andreas Christensen, Raphinha, Joan Garcia oraz Marc-Andre ter Stegen. Hansi Flick nie ma pełnego komfortu przy wyborze podstawowego składu na jutrzejsze starcie.

Kontuzje i zawieszenia Club Brugge Zawodnik Powrót Simon Mignolet Uraz pachwiny Niepewny Ludovit Reis Uraz ramienia Połowa listopada 2025 Bjorn Meijer Nieznany Koniec listopada 2025

Kontuzje FC Barcelona Zawodnik Powrót Dani Rodriguez Zwichnięte ramię Nieznany Marc-Andre ter Stegen Kontuzja pleców Powrót do treningów Gavi Uraz łąkotki Połowa stycznia 2026 Joan Garcia Uraz łąkotki Powrót do treningów Raphinha Uraz uda Nieznany Andreas Christensen Uraz mięśnia Powrót do treningów Pedri Uraz mięśnia Połowa listopada 2025

Club Brugge – FC Barcelona, ostatnie wyniki

W ostatnich dwóch spotkaniach Club Brugge prezentował wysoką formę. Belgijski zespół pokonał FCV Dender EH 2:1 w lidze oraz efektownie wygrał 6:1 z SC Eendracht Aalst w 1/16 finału Pucharu Belgii, pokazując swoją ofensywną siłę na tle dużo niżej notowanego rywala. FC Barcelona w tym samym czasie rywalizowała wyłącznie na ligowym podwórku. Katalończycy odnieśli zwycięstwo 3:1 nad Elche CF, jednak przypomnijmy, że wcześniej musieli uznać wyższość Realu Madryt, przegrywając 1:2 w emocjonującym El Clasico.

Club Brugge – FC Barcelona, historia

W całej historii kibice mieli okazję zobaczyć zaledwie kilka spotkań pomiędzy Clubem Brugge a Barceloną. Dotychczas rozegrano cztery bezpośrednie mecze, w których zdecydowaną przewagę miał hiszpański gigant. Ekipa Dumy Katalonii odniosła cztery zwycięstwa, raz padł remis, a belgijska drużyna ani razu nie zdołała sięgnąć po wygraną. Rywalizacja ta pokazuje wyraźną różnicę poziomów między oboma klubami, choć Club Brugge w przeszłości kilkukrotnie potrafił postawić się faworytowi w Lidze Mistrzów.

Club Brugge – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem środkowego pojedynku są goście, którzy bez wątpienia dysponują o wiele lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Clubu Brugge wynosi około 5.50, typ na zwycięstwo Barcelony to mniej więcej 1.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.00. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Club Brugge FC Barcelona Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 listopada 2025 18:52 .

Club Brugge – FC Barcelona, przewidywane składy

Club Brugge Nicky Hayen FC Barcelona Hans-Dieter Flick Club Brugge Nicky Hayen 4-1-4-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 29 Jackers 64 Sabbe 4 Ordonez 44 Mechele 65 Seys 25 Stankovic 9 Borges 62 Audoor 20 Vanaken 8 Tzolis 7 Tresoldi 14 Rashford 7 Torres 10 Yamal 21 Jong 16 Lopez 17 Casado 3 Balde 24 Garcia 5 Cubarsi 23 Kounde 25 Szczęsny 29 Jackers 64 Sabbe 4 Ordonez 44 Mechele 65 Seys 25 Stankovic 9 Borges 62 Audoor 20 Vanaken 8 Tzolis 7 Tresoldi 14 Rashford 7 Torres 10 Yamal 21 Jong 16 Lopez 17 Casado 3 Balde 24 Garcia 5 Cubarsi 23 Kounde 25 Szczęsny 4-1-4-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład FC Barcelona Hans-Dieter Flick Rezerwowi 2 Zaid Romero 10 Hugo Vetlesen 11 Cisse Sandra 16 Dani van den Heuvel 17 Romeo Vermant 19 Gustaf Nilsson 41 Hugo Siquet 58 Jorne Spileers 67 Mamadou Diakhon 84 Shandre Campbell 4 Ronald Araujo 9 Robert Lewandowski 18 Gerard Martin 20 Dani Olmo 22 Marc Bernal 27 Dro Fernández 28 Roony Bardghji 31 Diego Kochen 33 Eder Aller 42 Xavi Espart

Club Brugge – FC Barcelona, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Clubu Brugge

remisem

zwycięstwem Barcelony zwycięstwem Clubu Brugge

remisem

zwycięstwem Barcelony 0 Votes

Club Brugge – FC Barcelona, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Clubem Brugge a Barceloną w ramach 4. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz obejrzeć na kanałach telewizyjnych TVP 1, TVP Sport oraz CANAL+ Extra 1, a także w serwisach streamingowych tvpsport.pl i CANAL+ online. Początek rywalizacji na Jan Breydel Stadionie już w najbliższą środę, 5 listopada o godzinie 21:00. Na sędziego zawodów wyznaczono Anthony’ego Taylora.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.