Club Brugge – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (05.11.2025)

20:17, 4. listopada 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl

Club Brugge – FC Barcelona: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Zespół Hansiego Flicka wywiezie trzy punkty z Belgii? Przekonamy się o tym już jutro wieczorem. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Jan Breydel Stadionie w środę, 5 listopada o godzinie 21:00.

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski

Club Brugge – FC Barcelona, typy i przewidywania

Przed nami spotkanie 4. kolejki Ligi Mistrzów, w którym Club Brugge podejmie na własnym stadionie Barcelonę. Obie drużyny przystępują do tego meczu w zupełnie odmiennych nastrojach. Belgijski zespół w poprzedniej serii gier został wysoko pokonany przez Bayern Monachium 0:4, z kolei hiszpańska ekipa rozbiła Olympiakos Pireus aż 6:1. W starciu w Brugii na boisku powinniśmy zobaczyć Wojciecha Szczęsnego oraz Roberta Lewandowskiego. Bramkarz ma zagrać od początku, a napastnik wejść w drugiej połowie. Początek rywalizacji na Jan Breydel Stadionie już w tę środę, 5 listopada o godzinie 21:00.

Moim zdaniem w tym meczu Katalończycy powinni bez większych problemów poradzić sobie z belgijskim rywalem. Między Barceloną a Club Brugge widać wyraźną różnicę poziomów, zarówno pod względem jakości piłkarzy, jak i doświadczenia w europejskich rozgrywkach. Stawiam więc na zwycięstwo mistrzów La Ligi. Mój typ: wygrana Barcelony.

Ernest Chalimoniuk
Ernest
STS
1.47
Zwycięstwo Barcelony
Przejdź do STS
*Kursy z 04.11.2025 19⁚45 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Oglądaj Ekstraklasę, La Ligę i Premier League ZA DARMO w CANAL+. Odbierz voucher od STS!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Club Brugge – FC Barcelona, sytuacja kadrowa

Przed zbliżającym się meczem Club Brugge – FC Barcelona obie drużyny zmagają się z problemami kadrowymi. W zespole gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Bjorna Meijera oraz Ludovita Reisa, natomiast występy Simona Mignoleta i Raphaela Onyediki stoją pod znakiem zapytania. Po stronie Barcelony sytuacja wygląda jeszcze trudniej – z gry wypadli Pedri, Gavi, Andreas Christensen, Raphinha, Joan Garcia oraz Marc-Andre ter Stegen. Hansi Flick nie ma pełnego komfortu przy wyborze podstawowego składu na jutrzejsze starcie.

Club Brugge – FC Barcelona, ostatnie wyniki

W ostatnich dwóch spotkaniach Club Brugge prezentował wysoką formę. Belgijski zespół pokonał FCV Dender EH 2:1 w lidze oraz efektownie wygrał 6:1 z SC Eendracht Aalst w 1/16 finału Pucharu Belgii, pokazując swoją ofensywną siłę na tle dużo niżej notowanego rywala. FC Barcelona w tym samym czasie rywalizowała wyłącznie na ligowym podwórku. Katalończycy odnieśli zwycięstwo 3:1 nad Elche CF, jednak przypomnijmy, że wcześniej musieli uznać wyższość Realu Madryt, przegrywając 1:2 w emocjonującym El Clasico.

Club Brugge – FC Barcelona, historia

W całej historii kibice mieli okazję zobaczyć zaledwie kilka spotkań pomiędzy Clubem Brugge a Barceloną. Dotychczas rozegrano cztery bezpośrednie mecze, w których zdecydowaną przewagę miał hiszpański gigant. Ekipa Dumy Katalonii odniosła cztery zwycięstwa, raz padł remis, a belgijska drużyna ani razu nie zdołała sięgnąć po wygraną. Rywalizacja ta pokazuje wyraźną różnicę poziomów między oboma klubami, choć Club Brugge w przeszłości kilkukrotnie potrafił postawić się faworytowi w Lidze Mistrzów.

Club Brugge – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem środkowego pojedynku są goście, którzy bez wątpienia dysponują o wiele lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Clubu Brugge wynosi około 5.50, typ na zwycięstwo Barcelony to mniej więcej 1.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.00. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Club Brugge

Liga Mistrzów |

5 listopada 2025

21:00

5.50
5.00
1.47
FC Barcelona
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 listopada 2025 18:52.

Club Brugge – FC Barcelona, przewidywane składy

Club Brugge – FC Barcelona, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • zwycięstwem Clubu Brugge
  • remisem
  • zwycięstwem Barcelony
  • zwycięstwem Clubu Brugge
  • remisem
  • zwycięstwem Barcelony

0 Votes

Club Brugge – FC Barcelona, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Clubem Brugge a Barceloną w ramach 4. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz obejrzeć na kanałach telewizyjnych TVP 1, TVP Sport oraz CANAL+ Extra 1, a także w serwisach streamingowych tvpsport.pl i CANAL+ online. Początek rywalizacji na Jan Breydel Stadionie już w najbliższą środę, 5 listopada o godzinie 21:00. Na sędziego zawodów wyznaczono Anthony’ego Taylora.

Oglądaj Ekstraklasę, La Ligę i Premier League ZA DARMO w CANAL+. Odbierz voucher od STS!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.