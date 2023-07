PressFocus Na zdjęciu: Conrado

Chrobry – Lechia, typy bukmacherskie

W sobotnim meczu inauguracyjnej kolejki 1. ligi zmierzą się drużyny Chrobrego Głogów oraz Lechii Gdańsk. Oba zespoły podchodzą do tego meczu z czystą kartą. Na papierze trudno wskazać jednoznacznego faworyta, więc niewątpliwie dla jednych jak i drugich będzie to wymagające starcie. My spodziewamy się bardzo zaciętego pojedynku, w którym nie powinno zabraknąć bramek. Stawiamy na to, że obie ekipy zakończą mecz bez czystego konta. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola

Chrobry – Lechia, ostatnie wyniki

Zespół gospodarzy przed pierwszą kolejką nowego sezonu rozegrał pięć spotkań sparingowych. W trzech z nich odnieśli zwycięstwo (1:0 z Koroną Kielce, 2:0 z Odrą Bytom Odrzański, a także 1:0 z Zagłębiem Lubin) oraz po jednym remisie (1:1 z Wartą Poznań) i porażce (0:3 z KKS-em Kalisz)

Natomiast drużyna Lechii Gdańsk przed pierwszą kolejką rozgrywek pierwszoligowej rozegrała zaledwie trzy spotkania. Nie udało im się odnieść zwycięstwa. Raz padł remis (1:1 ze Stomilem Olsztyn) oraz dwukrotnie ponieśli porażki (1:3 z Legią Warszawa i 1:3 z Piastem Gliwice).

Chrobry – Lechia, historia

Z uwagi na to, że Lechia Gdańsk ostatnie sezony spędziła w Ekstraklasie a Chrobry Głogów tułał się po niższych ligach, to obie drużyny spotkały się ze sobą w całej historii zaledwie osiem razy. Czterokrotnie zwyciężyła drużyna gości sobotniego pojedynku, dwa razy mecz zakończył się remisem, a także dwukrotnie wygrała ekipa z województwa dolnośląskiego.

Chrobry – Lechia, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów minimalnym faworytem piątkowego starcia jest Chrobry Głogów. To właśnie za drużyną prowadzoną przez Marka Gołębiewskiego będzie przemawiał atut własnego domowego boiska i głośnych trybun. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo gospodarzy to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.32 – 2.45 podczas gdy na wygraną Lechii Gdańsk bukmacherzy płacą nawet 2.90. Przy okazji tego meczu zachęcamy do wykorzystania oferty Betfan zakłady bukmacherskie. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z bonusu 200 procent do 300 zł.

Chrobry – Lechia, kto wygra?

Chrobry – Lechia, przewidywane składy

Chrobry Głogów: Dybowski – Bougaidis, Stuglis, Estigarribia – Kuzdra, Mucha, Mandrysz, Górski – Bartlewicz, Steblecki, Lebedyński

Lechia Gdańsk: Mikułko – Brzek, Neugebauer, Kałahur, Conrado – Biegański, Fernandez, Diabate – Piła, Sezonienko – Zjawiński

Chrobry – Lechia, transmisja meczu

Początek starcia Chrobrego Głogów z Lechią Gdańsk już w sobotę (22 lipca) o godzinie 15:00. Pojedynek obejrzeć będzie można na platformie Polsat Box Go.

