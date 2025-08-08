Chrobry Głogów – ŁKS Łódź: typy, kursy, zapowiedź (09.08.2025)

Chrobry Głogów - ŁKS Łódź: która z drużyn sięgnie po trzy punkty w meczu 4. kolejki Betclic 1. Ligi?. Sprawdź naszą zapowiedź.

Szymon Lewkot
Szymon Lewkot

Chrobry Głogów – ŁKS Łódź, typy bukmacherskie

W czwartej serii gier Betclic 1. Ligi w akcji zobaczymy drużyny, które różni sportowy cel oraz piłkarska jakość. Będący gospodarzem Chrobry Głogów spróbuje sprawić u siebie niespodziankę, bo w takich kategoriach traktowane byłoby jego zwycięstwo z ŁKS-em Łódź. Czy do tego dojdzie? Bukmacherzy nie spodziewają się takiego scenariusz. Przyjezdni to jednak nieobliczalna ekipa, o czym zdążyliśmy się już przekonać. Mój typ: wygrana ŁKS-u.

Chrobry Głogów – ŁKS Łódź, ostatnie wyniki

Po trzech kolejkach Chrobrego znajdziemy w górnej połowie tabeli. Głogowianie zaliczyli wszystkie możliwe wyniki. Najlepiej było na inaugurację sezonu, kiedy to Chrobry rozbił u siebie Odrę Opole 3:0. Ekipę z Głogowa na ziemię sprowadziła Polonia Bytom, która pokonała ją 1:0. Z kolei niedawno w Rzeszowie ze Stalą padł remis 2:2.

W dobrym humorze po starcie sezonu był także ŁKS, który wykonał zadanie, pokonując Znicz Pruszków 1:0. Zimny prysznic nadszedł tydzień później w Krakowie przeciwko Wiśle (0:5). Zawodnicy Szymona Grabowskiego nie potrzebowali wiele czasu na powrót do formy, ponieważ niedługo później rozbili 5:0 Polonię Bytom.

Chrobry Głogów – ŁKS Łódź, historia

Kibice z Łodzi mogą zacierać ręce na najbliższą rywalizację z Chrobrym. ŁKS ma bowiem patent na ekipę z Głogowa, którą pokonał w czterech ostatnich meczach. Najświeższa historia to starcie z połowy marca, kiedy łodzianie odwrócili losy spotkania i zwyciężyli 2:1.

Chrobry Głogów – ŁKS Łódź, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości w kwestii tego, która drużyna ma większe szanse na zakończenie spotkania z kompletem punktów. Zdaniem analityków trzy oczka powędrują do Łodzi. Współczynnik na wygraną ŁKS-u to około 2.00. Dla porównania potencjalny sukces Chrobrego wyceniany jest kursem między 3.40 a 3.60. Potencjalny remis można zagrać po kursie od 3.35 do 3.55.

Chrobry Głogów – ŁKS Łódź, przewidywane składy

Chrobry: Arndt – Tupaj, Grić, Mazur, Bartolewski, – Lewkot, Mandrysz – Ibe-Torti, Nowakowski, Ozimek – Strózik

ŁKS: Bomba – Craciun, Rudol, Fałowski, Głowacki – Loffelsend, Kupczak, Mokrzycki – Szczepański, Piasecki, Krykun

Chrobry Głogów – ŁKS Łódź, transmisja meczu

Sobotnią rywalizację Chrobry Głogów – ŁKS Łódź będzie można oglądać wyłącznie online na tvpsport.pl i dzięki usłudze Betclic TV. Początek zmagań przewidziany jest na sobotę, 9 sierpnia. Pierwszy gwizdek sędziego o 14:30.

