Chelsea – Wolverhampton: typy, kursy, zapowiedź (03.02.2024)

Chelsea – Wolverhampton: typy na mecz i przewidywania

Atutem The Blues jest rzecz jasna własne boisko. To jednak goście z Wolverhampton prezentują wyższą formę. Warto też zwrócić uwagę na to, że Wilki nie były w ostatnich dwóch latach dla Chelsea wygodnym rywalem. Ekipa z Londynu wygrała ledwie jeden z pięciu poprzednich meczów. Naszym zdaniem w niedzielę na Stamford Bridge może dojść do podziału punktów.

Chelsea – Wolverhampton, ostatnie wyniki

Chelsea nie ma najwyższej formy. Dobitnie pokazał to ostatni wyjazdowy mecz w Liverpoolu, przegrany przez londyńczyków 1:4. W pięciu poprzednich kolejkach Premier League The Blues wygrywali trzykrotnie, ogrywając Fulham, Luton i Crystal Palace.

Niedzielni rywale sąsiadują ze sobą w tabeli. Wolverhampton zgromadziło tylko dwa punkty mniej i w przypadku wygranej przeskoczyłoby Chelsea awansując do pierwszej dziesiątki rozgrywek.

Wilki przegrały w czwartek zacięty mecz na własnym boisku przeciwko Manchesterowi United (3:4). Drużyna ta gra ostatnimi czasy naprawdę solidnie. Wystarczy wspomnieć o udanych meczach z Evertonem (3:0) czy Brentford (4:1).

Chelsea – Wolverhampton, historia

Przed nami druga potyczka Wolverhampton z Chelsea w tym sezonie. W grudniu piłkarze Wilków zdołali wygrać na własnym boisku z The Blues 2:1. Warto zresztą odnotować, że Chelsea w pięciu ostatnich potyczkach pokonała tego rywala zaledwie raz.

Chelsea – Wolverhampton, kursy

Według bukmacherów faworytem tego meczu są gospdarze. Kurs na ich wygraną oscyluje w granicach 1.62. Typując wygraną gości możemy spodziewać się kursu 5.10. W tym miejscu warto poinformować, że po rejestracji u bukmachera Betclic z kodem GOALPL nowy gracz może otrzymać zakład bez ryzyka 200 zł.

Chelsea – Wolverhampton, przewidywane składy

Chelsea – Wolverhampton, typ kibiców

Chelsea – Wolverhampton, transmisja meczu

Mecz Chelsea – Wolverhampton zostanie rozegrany w niedzielę 4 lutego o godzinie 15:00. Transmisję na żywo będzie można śledzić na platformie Viaplay.

