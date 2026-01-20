Chelsea FC – Pafos FC: typy, kursy, zapowiedź (21.01.2026)

17:19, 20. stycznia 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Chelsea - Pafos:v typy i kursy na mecz 7. kolejki Ligi Mistrzów UEFA. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Robert Sanches
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Robert Sanches

Chelsea – Pafos: typy bukmacherskie

W 7. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów zagrają zespoły, które mają odmienne, aczkolwiek ambitne cele. Chelsea nie porzuciła nadziei, że uzyska bezpośredni awans do TOP8 tabeli. Z kolei Pafos liczy, że uda mu się znaleźć w TOP24, dzięki czemu zobaczylibyśmy mistrza Cypru w fazie pucharowej. Sprawienie sensacji przez gości to jednak mało realny wariant. Mój typ: powyżej 3,5 bramki.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
1,90
Powyżej 3‚5 bramki
przejdź do %operator
*Kursy z 20.01.2026 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Chelsea – Pafos: ostatnie wyniki

Liam Rosenior ma za sobą trzy mecze w roli szkoleniowca Chelsea. Jego bilans jest pozytywny, ponieważ londyńczycy wygrali dwa z trzech spotkań. Pokonali oni w Pucharze Anglii Charlton oraz Brentford w Premier League. Sympatyków tej drużyny boleć może natomiast porażka w derbach Londynu z Arsenalem. Po wyniku 2:3 Chelsea oddaliła się od finału Pucharu Ligi Angielskiej.

Swoje niedoskonałości ma również Pafos, który aktualnie przegrywa wyścig o mistrzostwo Cypru. Dystans do OmoniI Nikozja zwiększył się w ostatnich tygodniach, które nie należały do udanych. Pafos przegrał w tym sezonie raptem cztery mecze, ale aż dwa na dystansie pięciu ostatnich spotkań. Stąd strata do lidera wynosi pięć oczek.

Chelsea – Pafos: historia

Kluby te nie grały ze sobą dotychczas ani razu.

Chelsea – Pafos: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherskich analityków zwycięstwo Chelsea to niemal oczywistość, stąd współczynnik na jej wygraną to tylko 1.15. Potencjalne zwycięstwo możesz zagrać po kursie nawet 20.00. Z kolei kurs na remis ustalono na poziomie 6.60-7.75.

Chelsea
Remis
Pafos FC
1.15
7.75
18.0
1.15
7.60
20.0
1.14
6.60
13.0
1.13
7.50
16.3
1.15
7.75
20.0
Odds are subject to change. Last updated 20 stycznia 2026 17:08

Chelsea – Pafos: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Chelsea
  • Remis
  • Wygrana Chelsea
  • Wygrana Chelsea 100%
  • Remis 0%
  • Wygrana Chelsea 0%

1+ Votes

Chelsea – Pafos: przewidywane składy

Chelsea: Sanchez; Acheampong, Fofana, Badiashile, Hato; Fernandez, Santos; George, Pedro, Garnacho; Delap

Pafos: Michail; Bruno, Luckassen, Langa, Pileas; Pepe, Sunjic, Quina; Dragomic, Silva, Orsic

Chelsea – Pafos: transmisja meczu

Mecz Chelsea – Pafos odbędzie się w środę (21 stycznia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ 360 Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.