Chelsea FC – Pafos FC: typy, kursy, zapowiedź (21.01.2026)

Chelsea – Pafos: typy bukmacherskie

W 7. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów zagrają zespoły, które mają odmienne, aczkolwiek ambitne cele. Chelsea nie porzuciła nadziei, że uzyska bezpośredni awans do TOP8 tabeli. Z kolei Pafos liczy, że uda mu się znaleźć w TOP24, dzięki czemu zobaczylibyśmy mistrza Cypru w fazie pucharowej. Sprawienie sensacji przez gości to jednak mało realny wariant. Mój typ: powyżej 3,5 bramki.

Chelsea – Pafos: ostatnie wyniki

Liam Rosenior ma za sobą trzy mecze w roli szkoleniowca Chelsea. Jego bilans jest pozytywny, ponieważ londyńczycy wygrali dwa z trzech spotkań. Pokonali oni w Pucharze Anglii Charlton oraz Brentford w Premier League. Sympatyków tej drużyny boleć może natomiast porażka w derbach Londynu z Arsenalem. Po wyniku 2:3 Chelsea oddaliła się od finału Pucharu Ligi Angielskiej.

Swoje niedoskonałości ma również Pafos, który aktualnie przegrywa wyścig o mistrzostwo Cypru. Dystans do OmoniI Nikozja zwiększył się w ostatnich tygodniach, które nie należały do udanych. Pafos przegrał w tym sezonie raptem cztery mecze, ale aż dwa na dystansie pięciu ostatnich spotkań. Stąd strata do lidera wynosi pięć oczek.

Chelsea – Pafos: historia

Kluby te nie grały ze sobą dotychczas ani razu.

Chelsea – Pafos: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherskich analityków zwycięstwo Chelsea to niemal oczywistość, stąd współczynnik na jej wygraną to tylko 1.15. Potencjalne zwycięstwo możesz zagrać po kursie nawet 20.00. Z kolei kurs na remis ustalono na poziomie 6.60-7.75.

Chelsea – Pafos: kto wygra?

Chelsea – Pafos: przewidywane składy

Chelsea: Sanchez; Acheampong, Fofana, Badiashile, Hato; Fernandez, Santos; George, Pedro, Garnacho; Delap

Pafos: Michail; Bruno, Luckassen, Langa, Pileas; Pepe, Sunjic, Quina; Dragomic, Silva, Orsic

Chelsea – Pafos: transmisja meczu

Mecz Chelsea – Pafos odbędzie się w środę (21 stycznia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ 360 Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

