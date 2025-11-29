Chelsea FC – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (30.11.2025)

16:24, 29. listopada 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj

Chelsea - Arsenal: typy i kursy na hitowy mecz 13. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź derbów północno-zachodniego Londynu.

Joao Pedro
PressFocus Na zdjęciu: Joao Pedro

Chelsea – Arsenal: typy bukmacherskie

Punktem kulminacyjnym w 13. kolejce Premier League będzie mecz z udziałem dwóch najlepszych drużyn w tym sezonie ligi angielskiej. W hicie tej serii gier wicelider Chelsea, podejmie liderujący Arsenal. Derby północno-zachodniego Londynu elektryzują nie tylko kibiców tych drużyn, ale i niemal całą społeczność zainteresowanym angielskim futbolem. Czy emocje przełożą się na poziom sportowy na boisku? Mój typ: wygrana Arsenalu.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
2,20
Wygrana Arsenalu

*Kursy z 28.11.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Chelsea – Arsenal: ostatnie wyniki

W tygodniu piłkarzy Chelsea czekało nie lada wyzwanie w postaci konfrontacji z Barceloną w fazie ligowej Ligi Mistrzów. The Blues nie tylko sprostali wyzwaniu, ale też pokazali się z doskonałej strony. Gracze Enzo Mareski ograli rywala z Katalonii aż 3:0. Było to potwierdzenie świetnej dyspozycji Chelsea z ostatnich tygodniu. Po raz ostatni The Blues musieli uznać wyższość rywala 25 października (1:2 z Sunderlandem).

Jeszcze dłużej, bo od 31 sierpnia niepokonany pozostaje Arsenal. Kanonierzy mkną jak burza i to nie tylko na krajowym podwórku, gdzie przewodzą stawce z siedmioma oczkami przewagi nad wiceliderem. Zespół Mikela Artety znajduje się na szczycie tabeli fazy ligowej Ligi Mistrzów. W niej Arsenal ograł ostatnio dotąd niepokonany Bayern Monachium 2:1, dzięki czemu może się szczycić kompletem piętnastu punktów w tych rozgrywkach.

Chelsea – Arsenal: historia

Poprzednie konfrontacje tych klubów były bardzo wyrównane. Neutralni kibice mogli mieć pewne obiekcje o postawę obu zespołów w ofensywie, ponieważ w żadnym z dwóch ostatnich starć nie zobaczyliśmy więcej niż dwóch bramek. Chelsea u siebie zdołała tylko zremisować. Atut własnego boska lepiej wykorzystał Arsenal, który zwyciężył minimalnie stosunkiem 1:0.

Chelsea – Arsenal: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości odnośnie tego, który zespół należy traktować jako faworyta meczu zaplanowanego na Stamford Bridge. Miejscowa Chelsea ma sporo atutów, w tym atut własnego boiska. To nie czyni jej jednak przewidywanym zwycięzcą tej potyczki. Kurs na sukces gospodarzy to między 3.22 a 3.40. Zdaniem analityków po trzy punkty sięgnie Arsenal, co obrazuje współczynnik około 2.20. Remis można zaś zagrać po kursie 3.20.

Chelsea
Remis
Arsenal
3.35
3.20
2.20
3.40
3.20
2.27
3.30
3.25
2.18
3.27
3.20
2.12
3.40
3.25
2.27
Odds are subject to change. Last updated 29 listopada 2025 16:21

Chelsea – Arsenal: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Chelsea
  • Remis
  • Wygrana Arsenalu
  • Wygrana Chelsea 0%
  • Remis 50%
  • Wygrana Arsenalu 50%

2+ Votes

Chelsea – Arsenal: przewidywane składy

Chelsea – Arsenal: transmisja meczu

Mecz Chelsea – Arsenal odbędzie się w niedzielę (30 listopada) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

