Chelsea FC – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (30.11.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Joao Pedro

Chelsea – Arsenal: typy bukmacherskie

Punktem kulminacyjnym w 13. kolejce Premier League będzie mecz z udziałem dwóch najlepszych drużyn w tym sezonie ligi angielskiej. W hicie tej serii gier wicelider Chelsea, podejmie liderujący Arsenal. Derby północno-zachodniego Londynu elektryzują nie tylko kibiców tych drużyn, ale i niemal całą społeczność zainteresowanym angielskim futbolem. Czy emocje przełożą się na poziom sportowy na boisku? Mój typ: wygrana Arsenalu.

Chelsea – Arsenal: ostatnie wyniki

W tygodniu piłkarzy Chelsea czekało nie lada wyzwanie w postaci konfrontacji z Barceloną w fazie ligowej Ligi Mistrzów. The Blues nie tylko sprostali wyzwaniu, ale też pokazali się z doskonałej strony. Gracze Enzo Mareski ograli rywala z Katalonii aż 3:0. Było to potwierdzenie świetnej dyspozycji Chelsea z ostatnich tygodniu. Po raz ostatni The Blues musieli uznać wyższość rywala 25 października (1:2 z Sunderlandem).

Jeszcze dłużej, bo od 31 sierpnia niepokonany pozostaje Arsenal. Kanonierzy mkną jak burza i to nie tylko na krajowym podwórku, gdzie przewodzą stawce z siedmioma oczkami przewagi nad wiceliderem. Zespół Mikela Artety znajduje się na szczycie tabeli fazy ligowej Ligi Mistrzów. W niej Arsenal ograł ostatnio dotąd niepokonany Bayern Monachium 2:1, dzięki czemu może się szczycić kompletem piętnastu punktów w tych rozgrywkach.

Chelsea – Arsenal: historia

Poprzednie konfrontacje tych klubów były bardzo wyrównane. Neutralni kibice mogli mieć pewne obiekcje o postawę obu zespołów w ofensywie, ponieważ w żadnym z dwóch ostatnich starć nie zobaczyliśmy więcej niż dwóch bramek. Chelsea u siebie zdołała tylko zremisować. Atut własnego boska lepiej wykorzystał Arsenal, który zwyciężył minimalnie stosunkiem 1:0.

Chelsea – Arsenal: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości odnośnie tego, który zespół należy traktować jako faworyta meczu zaplanowanego na Stamford Bridge. Miejscowa Chelsea ma sporo atutów, w tym atut własnego boiska. To nie czyni jej jednak przewidywanym zwycięzcą tej potyczki. Kurs na sukces gospodarzy to między 3.22 a 3.40. Zdaniem analityków po trzy punkty sięgnie Arsenal, co obrazuje współczynnik około 2.20. Remis można zaś zagrać po kursie 3.20.

Chelsea – Arsenal: kto wygra?

Chelsea – Arsenal: przewidywane składy

Chelsea – Arsenal: transmisja meczu

Mecz Chelsea – Arsenal odbędzie się w niedzielę (30 listopada) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

