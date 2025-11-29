Chelsea FC – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (30.11.2025)

Chelsea – Arsenal: typy bukmacherskie
Punktem kulminacyjnym w 13. kolejce Premier League będzie mecz z udziałem dwóch najlepszych drużyn w tym sezonie ligi angielskiej. W hicie tej serii gier wicelider Chelsea, podejmie liderujący Arsenal. Derby północno-zachodniego Londynu elektryzują nie tylko kibiców tych drużyn, ale i niemal całą społeczność zainteresowanym angielskim futbolem. Czy emocje przełożą się na poziom sportowy na boisku? Mój typ: wygrana Arsenalu.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Chelsea – Arsenal: ostatnie wyniki
W tygodniu piłkarzy Chelsea czekało nie lada wyzwanie w postaci konfrontacji z Barceloną w fazie ligowej Ligi Mistrzów. The Blues nie tylko sprostali wyzwaniu, ale też pokazali się z doskonałej strony. Gracze Enzo Mareski ograli rywala z Katalonii aż 3:0. Było to potwierdzenie świetnej dyspozycji Chelsea z ostatnich tygodniu. Po raz ostatni The Blues musieli uznać wyższość rywala 25 października (1:2 z Sunderlandem).
- Sprawdź: tabela Premier League
Jeszcze dłużej, bo od 31 sierpnia niepokonany pozostaje Arsenal. Kanonierzy mkną jak burza i to nie tylko na krajowym podwórku, gdzie przewodzą stawce z siedmioma oczkami przewagi nad wiceliderem. Zespół Mikela Artety znajduje się na szczycie tabeli fazy ligowej Ligi Mistrzów. W niej Arsenal ograł ostatnio dotąd niepokonany Bayern Monachium 2:1, dzięki czemu może się szczycić kompletem piętnastu punktów w tych rozgrywkach.
Chelsea – Arsenal: historia
Poprzednie konfrontacje tych klubów były bardzo wyrównane. Neutralni kibice mogli mieć pewne obiekcje o postawę obu zespołów w ofensywie, ponieważ w żadnym z dwóch ostatnich starć nie zobaczyliśmy więcej niż dwóch bramek. Chelsea u siebie zdołała tylko zremisować. Atut własnego boska lepiej wykorzystał Arsenal, który zwyciężył minimalnie stosunkiem 1:0.
Chelsea – Arsenal: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy nie mają wątpliwości odnośnie tego, który zespół należy traktować jako faworyta meczu zaplanowanego na Stamford Bridge. Miejscowa Chelsea ma sporo atutów, w tym atut własnego boiska. To nie czyni jej jednak przewidywanym zwycięzcą tej potyczki. Kurs na sukces gospodarzy to między 3.22 a 3.40. Zdaniem analityków po trzy punkty sięgnie Arsenal, co obrazuje współczynnik około 2.20. Remis można zaś zagrać po kursie 3.20.
Chelsea – Arsenal: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Chelsea 0%
- Remis 50%
- Wygrana Arsenalu 50%
2+ Votes
Chelsea – Arsenal: przewidywane składy
|10Cole Palmer
|12Filip Jörgensen
|17Andrey Santos
|21Jorrel Hato
|27Malo Gusto
|34Josh Acheampong
|41Estevao
|29Wesley Fofana
|11Jamie Bynoe-Gittens
|3Cristhian Mosquera
|4Ben White
|8Martin Oedegaard
|13Kepa Arrizabalaga
|16Christian Nørgaard
|22Ethan Nwaneri
|49Myles Lewis-Skelly
|56Max Dowman
|11Gabriel Martinelli
Chelsea – Arsenal: transmisja meczu
Mecz Chelsea – Arsenal odbędzie się w niedzielę (30 listopada) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”
Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jak odebrać voucher do Canal+ online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
- Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
- Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.
Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.