Chelsea – Benfica: typy, kursy, zapowiedź (30.09.2025)

Chelsea - Benfica: typy, kursy, zapowiedź i przewidywania na mecz 2. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Wszystko wskazuje, że czeka nas ciekawy mecz, ale faworytem są gospodarze.

Chelsea – Benfica: przewidywania

Jednym z wtorkowych spotkań 2. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów będzie rywalizacja pomiędzy zespołem Chelsea a Benfiką Lizbona. Wszystko wskazuje na to, że faworytem tego meczu jest zespół gospodarzy, ale należy pamiętać, że z pewnością nie są oni obecnie w najlepszej formie. W takiej są zapewne gracze z Lizbony, którzy notują trzy mecze bez porażki pod wodzą Jose Mourinho.

W pierwszej kolejce Ligi Mistrzów obie te ekipy zaznały porażki, bowiem Chelsea uległa w rywalizacji z Bayernem Monachium 1:3, a piłkarze z Lizbony dość sensacyjnie przed własną publicznością zostali pokonani przez ekipę Karabachu Agdam. Dlatego też nasz typ na to spotkanie: Chelsea wygra mecz.

Chelsea – Benfica: ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki obu zespołów są zdecydowanie bardziej na korzyść dla gości z Portugalii. Chelsea w ostatnich pięciu meczach zgromadziła tylko cztery punkty. Gdyby jednak nie brać po uwagę rywalizacji z Lincoln City w Pucharze Ligi Angielskiej, to ostatnie trzy mecze byłby trzema porażkami piłkarzy z Londynu. W ostatniej kolejce przed własną publicznością ulegli Brighton aż 1:3.

Z kolei Benfica ma na swoim koncie zwycięstwo w ostatnim meczu ligi portugalskiej przeciwko zespołowi Gil Vicente 2:1. Wcześniej remisem zakończyła się potyczka z Rio Ave, a w debiucie Jose Mourinho pokonali oni AFS. Niemniej należy pamiętać, że skala trudności rywali względem obu klubów jest jednak dość spora i z pewnością nie można przełożyć tego jeden do jednego.

Chelsea – Benfica: historia

Oba te zespoły miały okazję rywalizować ze sobą całkiem nie tak dawno temu, bowiem podczas rozgrywanych w tym roku Klubowych Mistrzostw Świata w USA. Wówczas na etapie 1/8 finału lepsi okazali się piłkarze The Blues, którzy wygrali 4:1, choć w regulaminowym czasie gry było 1:1. Ogólnie piłkarze Chelsea mają serię czterech zwycięstw z rzędu nad Benfiką.

Chelsea – Benfica: kto wygra?

Chelsea – Benfica: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Chelsea. Kurs na trzy punkty gospodarzy tego starcia wynosi około 1.70. Z kolei remis można postawić za nieco ponad 4.20. Jeśli jednak ktoś uważa, że dojdzie do sensacji i to zespół z Lizbony wygra ten mecz, to można to zrobić za nawet 5.20.

Chelsea – Benfica: transmisja

Ten mecz będzie można oglądać na kanale Canal+ Sport 5 oraz Canal+ Extra 2. Poza tym jednak spotkanie będzie transmitowane również przez telewizję publiczną na kanale TVP 1 oraz TVP Sport. Dla tych, którzy nie mogą jednak zasiąść przed telewizorem, przygotowano opcję oglądania online w serwisie streamingowym CANAL+ online oraz na stronie i aplikacji sport.tvp.pl. Początek rywalizacji o godzinie 21:00 we wtorek 30 września 2025 roku.

