Ceuta – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (19.01.2023)

Ceuta – Barcelona: typy i kursy na mecz Pucharu Króla. Z kolejnym trzecioligowcem przyjdzie się zmierzyć Dumie Katalonii w 1/8 finału rozgrywek krajowego pucharu. Jej rywalem będzie drużyna, która w poprzedniej rundzie wyeliminowała już zespół z najwyższej klasy rozgrywkowej.

Copa del Rey AD Ceuta FC FC Barcelona 25.0 10.0 1.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 stycznia 2023 20:06 .

Ceuta – Barcelona, typy i przewidywania

Kursy na wygraną Barcelony nie zachęcają do umieszczenia takiego zakładu na kuponie. Dlatego też idziemy w innym kierunku i stawiamy, że Duma Katalonii będzie prowadzić po pierwszej połowie. Kurs co prawda również nie jest zbyt wysoki, ale na pewno godny rozważenia. Nasz typ: prowadzenie Barcelony do przerwy

Ceuta – Barcelona, sytuacja kadrowa

Z polskiego punktu widzenia najważniejszą informacją jest obecność w kadrze Roberta Lewandowskiego, który w poprzednim meczu Pucharu Króla odpoczywał. Niewykluczone jednak, że Polak rozpocznie spotkanie na ławce rezerwowych. Do dyspozycji Xaviego Hernandeza będzie również Ferran Torres, który w lidze pauzuje za kartki. W kadrze meczowej zabrakło natomiast Memphisa Depay’a, który jest mocno łączony z przenosinami do Atletico Madryt.

Ceuta – Barcelona, ostatnie wyniki

Ceuta w drodze do 1/8 finału wyeliminowała już dwie drużyny grające na co dzień w wyższych klasach rozgrywkowych. Najpierw pokonała 3:2 drugoligową Ibizę, natomiast w poprzedniej rundzie ograła 1:0 na własnym stadionie Elche. Teraz czeka ją jednak znacznie większe wyzwanie.

FC Barcelona ma już za sobą jedną rundę krajowego pucharu, w której mierzyła się z trzecioligowym Intercity. Duma Katalonii awans wywalczyła z dużymi problemami, bowiem wygrała 4:3 dopiero po dogrywce.

Do czwartkowego spotkania zespół Xaviego Hernandeza przystąpi jednak w bardzo dobrych nastrojach, bowiem od wspomnianego meczu z Intercity, zdążył już pokonać Atletico Madryt w lidze oraz wywalczyć Superpuchar Hiszpanii po pokonaniu 3:1 Realu Madryt.

Ceuta – Barcelona, historia

Nie będzie to pierwszy pojedynek obu zespołów w historii. W przeszłości obie drużyny rywalizowały ze sobą już trzy razy i za każdym razem górą była Barcelona. Ostatnie takiego pojedynki miały miejsce w ramach 1/16 finału Pucharu Króla w sezonie 2010/11. W pierwszym wyjazdowym meczu Barcelona wygrała 2:0, a w rewanżu na Camp Nou rozbiła przeciwnika 5:1.

Ceuta – Barcelona, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie przewidują w tym meczu żadnej niespodzianki. Kursy na wygraną Barcelony nie przekraczają 1.10, podczas gdy na zwycięstwo trzecioligowca można postawić nawet po kursie 25.00. Rozważając w tym meczu sensację warto skorzystać z oferowanego przez STS zakładu bez ryzyka 100 zł, który otrzymamy podając podczas rejestracji kod promocyjny GOAL.

Ceuta – Barcelona, przewidywane składy

Ceuta: Montagud – Garcia, Lafarge, Gutierrez, Macias – Reina, Lopez – Gonzalez, Cuevas, Redondo- Rios

Barcelona: Pena – Bellerin, Garcia, Christensen, Alba – Roberto, Kessie, Torre – Raphinha, Torres, Fati

Ceuta – Barcelona, transmisja meczu

Czwartkowe spotkanie 1/8 finału Pucharu Króla, które rozpocznie się o godzinie 20:00, będzie można obejrzeć “na żywo” na kanale TVP Sport.

Za pośrednictwem internetu mecz zupełnie bezpłatnie mogą obejrzeć również klienci bukmachera STS, który udostępnia im platformę STS TV. Aby skorzystać z tej oferty wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać dowolny zakład (w ciągu 24 godzin przed meczem lub live).

