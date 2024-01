fot. Imago/Sergio Ros Na zdjęciu: Girona

Celta – Girona, typy i przewidywania

Girona to jedna z najbardziej intrygujących drużyn tego sezonu w Europie. Totalnie nieoczekiwanie znajduje się w ścisłym gronie kandydatów do zdobycia mistrzostwa Hiszpanii, będąc przy tym największym rywalem Realu Madryt, do którego traci zaledwie dwa punkty. Girona gra przy tym niezwykle atrakcyjnie i efektywnie, bowiem ma na koncie więcej bramek od naszpikowanych gwiazdami Realu, Barcelony czy Atletico Madryt. Imponująca jest przede wszystkim determinacja i regularność ekipy Michela, która w lidze poległa tylko przeciwko Królewskim.

W niedzielę Girona zagra na wyjeździe z mizerną Celtą Vigo. Rywale wicelidera La Ligi bronią się w tym sezonie przed spadkiem, dlatego to goście będą wyraźnym faworytem. Mój typ – wygrana Girony.

Celta – Girona, ostatnie wyniki

Celta Vigo zakończyła swój udział w Pucharze Króla w ćwierćfinale, gdzie poległa przeciwko Realowi Sociedad (1-2). Z tą samą drużyną zmierzyła się kilka dni wcześniej w lidze. Także przegrała, lecz wynik bramkowy był nieco inny (0-1). Celta tym samym zakończyła serię bez porażki, która trwała przez cztery spotkania. W tabeli La Ligi zajmuje ona dopiero szesnaste miejsce i ma dwa punkty przewagi nad strefą spadkową.

Girona nie ustępuje Realowi Madryt, tracąc do lidera raptem dwa oczka. Do końca sezonu pozostaje jej jedynie rywalizacja w La Lidze, bowiem z dalszej gry w Pucharze Króla wyeliminowała ją kilka dni temu Mallorca (2-3). Zespół prowadzony przez Michela w lidze spisuje się niemal perfekcyjnie, co pokazał niedawny mecz z Sevillą, zakończony pogromem aż 5-1.

Celta – Girona, historia

Girona miała już w tym sezonie okazję zdobyć trzy punkty w ligowej rywalizacji z Celta Vigo. Przed własną publicznością ograła ją 1-0, a bramkę na wagę wygranej w doliczonym czasie gry zdobył Yangel Herrera. Celta nie przegrała natomiast czterech ostatnich domowych meczów przeciwko Gironie, choć w trwającej kampanii jest ona znacznie mocniejsza niż wcześniej.

Celta – Girona, kursy bukmacherskie

Girona jest oczywiście faworytem niedzielnego starcia, choć bukmacherzy nie są w swoich predykcjach jednogłośni. Kurs na wygraną wicelidera La Ligi wynosi najczęściej 2.42. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Celty Vigo jest to nawet 2.85. Kurs na remis waha się między 3.35 a 3.60. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera ComeOn, który proponuje zakład bez ryzyka do 100 zł. ComeOn kod bonusowy to GOAL.

Celta – Girona, przewidywane składy

Celta Vigo Rafael Benitez 4-4-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Girona Miguel Angel Sanchez Celta Vigo Rafael Benitez 4-4-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Girona Miguel Angel Sanchez Rezerwowi ▼ 2 Carl Starfelt 7 Carles Pérez 8 Fran Beltrán 11 Franco Cervi 12 Anastasios Douvikas 13 Iván Villar 16 Jailson 19 Williot Swedberg 20 Kevin Vazquez 21 Mihailo Ristić 22 Coke Carrillo 30 Hugo Sotelo 1 Juan Carlos 4 Arnau Martínez 7 Cristhian Stuani 10 Borja Garcia 11 Valery Fernández 18 Pablo Torre 22 Jhon Solís 26 Toni Fuidias 35 Antal Yaakobishvili 36 Ricard Artero Celta Vigo Rafael Benitez 4-4-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Girona Miguel Angel Sanchez Celta Vigo Rafael Benitez 4-4-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Girona Miguel Angel Sanchez Rezerwowi ▼ 2 Carl Starfelt 7 Carles Pérez 8 Fran Beltrán 11 Franco Cervi 12 Anastasios Douvikas 13 Iván Villar 16 Jailson 19 Williot Swedberg 20 Kevin Vazquez 21 Mihailo Ristić 22 Coke Carrillo 30 Hugo Sotelo 1 Juan Carlos 4 Arnau Martínez 7 Cristhian Stuani 10 Borja Garcia 11 Valery Fernández 18 Pablo Torre 22 Jhon Solís 26 Toni Fuidias 35 Antal Yaakobishvili 36 Ricard Artero

Celta – Girona, kto wygra?

Celta – Girona, transmisja meczu

Niedzielny mecz 22. kolejki La Ligi pomiędzy Celtą Vigo a Gironą rozpocznie się o godzinie 14:00. Transmisja tej rywalizacji będzie dostępna w polskiej telewizji na antenie CANAL+ Sport oraz w platformie CANAL+ Online.

