Cardiff City – Chelsea FC: typy, kursy, zapowiedź (16.12.2025)

Cardiff City – Chelsea: typy bukmacherskie

Puchar Ligi Angielskiej wchodzi w decydującą fazę. W grze o trofeum pozostało osiem drużyn, w tym przedstawiciel League One, Cardiff City. To jedyny zespół spoza Premier League, co nadaje ich osiągnięciu jeszcze większego prestiżu. Dla Walijczyków wtorkowy mecz z Chelsea będzie przede wszystkim nagrodą, ale też szansą na sprawienie kolejnej sensacji. To może być jednak zbyt dużo jak na możliwości gospodarzy. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Cardiff City – Chelsea: ostatnie wyniki

Piłkarze Cardiff rywalizują na trzecim szczeblu rozgrywkowym Anglii, a konkretnie w League One. Zdążyli oni rozegrać już 20 kolejek w lidze. Ich dotychczasowe występy należy uznać za bardzo udane, ponieważ Walijczycy zajmują fotel lidera i mogą poważnie myśleć o awansie. W minionej serii gier udało im się ograć 4:3 Doncaster City, dzięki czemu zachowali cztery punkty przewagi nad wiceliderem tabeli, Bradford City.

Zawodnicy Chelsea jeszcze niedawno musieli mierzyć się z pretensjami kibiców, którzy byli niezadowoleni z serii czterech meczów bez zwycięstwa The Blues. Londyńczycy nie potrafili pokonać choćby Bournemouth i Leeds United. Tym bardziej cenna wydaje się być ostatnia wygrana 2:0 z Evertonem, która przerwała passę złych wyników.

Cardiff City – Chelsea: historia

Kluby te nie grały ze sobą od sezonu 2018/2019, który dla Cardiff City był ostatnim na poziomie Premier League. Walijczycy nie zdołali wówczas sprawić niespodzianki i przegrali obie potyczki z Chelsea (1:4 na wyjeździe i 1:2 u siebie).

Cardiff City – Chelsea: kursy bukmacherskie

Eksperci traktują wygraną Chelsea jak oczywistość, stąd kurs 1.27 na jej zwycięstwo. Cardiff City dysponować będzie atutem własnego boiska, a ponadto wyjdzie na ten mecz z maksymalnym zaangażowanie. Bukmacherzy nie wierzą jednak w sensacyjne rozstrzygnięcie, co tłumaczy współczynnik 10.50 na sukces gospodarzy.

Cardiff City – Chelsea: kto wygra?

Cardiff City – Chelsea: przewidywane składy

Cardiff City: Trott; Ng, Fish, Chambers, Bagan; Wintle, Robertson, Turnbull; Ashford, Salech, J. Colwill

Chelsea: Jorgensen; Acheampong, Adarabioyo, Badiashile, Hato; Caicedo, Santos; Estevao, Buonanotte, Gittens; George

Cardiff City – Chelsea: transmisja meczu

Mecz Cardiff City – Chelsea odbędzie się we wtorek (16 grudnia) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania nie będzie dostępna w Polsce. Żadna ze stacji telewizyjnych w naszym kraju nie zakupiła praw do pokazywania tych rozgrywek.

