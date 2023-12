Burnley – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (26.12.2023)

IMAGO / Darren Staples / Sportimage Na zdjęciu: Darwin Nunez

Burnley – Liverpool: przewidywania

W Boxing Day jednym ze spotkań Premier League będzie rywalizacja Liverpoolu z Burnley. Czołowy zespół ligi zmierzy się jej outsiderem. Nie ma wątpliwości, kto jest faworytem tego meczu, bo choć Liverpool w dwóch ostatnich meczach tylko remisował, to wciąż jest ligowym tuzem. Zaś Burnley jako beniaminek nie ma łatwego życia. Tylko jedenaście punktów zdobytych dotychczas pozwala na raptem 19. miejsce. Mój typ na to spotkanie: Liverpool wygra.

Burnley – Liverpool: ostatnie wyniki

W ostatnich pięciu meczach zespół gości zainkasował 11 punktów. Składają się na to wygrane z Fulham, Sheffield oraz Crystal Palace. Do tego ostatnio dwukrotnie dzielił się punktami z Manchesterem United oraz Arsenalem. To pozwala na zajmowanie drugiej pozycji w lidze z dorobkiem 39 punktów i stratą jednego oczka do pierwszej ekipy “Kanonierów”. Z kolei Burnley ostatnio pokonało ekipę Fulham 0:2. W analogicznym okresie czasu w sumie udało się im zdobyć siedem oczek.

Burnley – Liverpool: historia

Historia starć obu tych ekip w ostatnich latach jest dość sporadyczna. To wszystko bowiem przez fakt, że zespół Burnley balansuje na granicy Premier League oraz Championship. W ostatnim meczu tych ekip w lutym 2022 roku padł wynik 0:2 dla “The Reds”. Z kolei ostatnia strata punktów przez Liverpool to lipiec 2020 roku.

Burnley – Liverpool: kursy bukmacherskie

Burnley – Liverpool: kto wygra?

Burnley – Liverpool: przewidywane składy

Burnley Vincent Kompany 4-4-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Burnley Vincent Kompany 4-4-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Rezerwowi ▼ 9 Jay Rodriguez 14 Connor Roberts 15 Nathan Redmond 19 Anass Zaroury 24 Josh Cullen 31 Mike Trésor Ndayishimiye 44 Hannes Delcroix 45 Michael Obafemi 49 Arijanet Muric 2 Joe Gomez 18 Cody Gakpo 19 Harvey Elliot 38 Ryan Gravenberch 42 Bobby Clark 53 James McConnell 62 Caoimhin Kelleher 78 Jarell Quansah 84 Conor Bradley Burnley Vincent Kompany 4-4-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Burnley Vincent Kompany 4-4-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Rezerwowi ▼ 9 Jay Rodriguez 14 Connor Roberts 15 Nathan Redmond 19 Anass Zaroury 24 Josh Cullen 31 Mike Trésor Ndayishimiye 44 Hannes Delcroix 45 Michael Obafemi 49 Arijanet Muric 2 Joe Gomez 18 Cody Gakpo 19 Harvey Elliot 38 Ryan Gravenberch 42 Bobby Clark 53 James McConnell 62 Caoimhin Kelleher 78 Jarell Quansah 84 Conor Bradley

Burnley – Liverpool: transmisja

Spotkanie Burnley – Liverpool odbędzie się w środę (26 grudnia) o godzinie 18:30. Mecz będzie można obejrzeć tylko na platformie streamingowej Viaplay.

