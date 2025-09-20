Bruk-Bet Termalica – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź (20.09.2025)

Termalica – Lech, typy i przewidywania
Lech Poznań nie wystartował zgodnie z oczekiwaniami, dlatego kibice wątpią w dalszy projekt pod wodzą Nielsa Frederiksena. Oczywiście o zwolnieniu w klubie nie ma mowy, natomiast każde kolejne niepowodzenie może przybliżyć do tej decyzji. Kolejorz zajmuje dopiero ósme miejsce w tabeli Ekstraklasy, a w sobotę zagra na wyjeździe z Bruk-Bet Termalicą. Beniaminek wyraźnie wyhamował po świetnym początku sezonu i notuje serię bez wygranej. Dla mistrza Polski to dobra okazja, aby wygrać i wskoczyć na wyższe miejsce w tabeli. Ewentualna porażka będzie jedynie pogłębieniem kryzysu. Mój typ – wygrana Lecha.
Termalica – Lech, ostatnie wyniki
Termalica weszła w nowy sezon z przytupem, ale kilka tygodni temu złapała zadyszkę, która trwa do teraz. Ostatnie cztery mecze to tylko dwa punkty po remisach z Motorem Lublin (1-1) oraz Radomiakiem Radom (1-1). W tym czasie beniaminek przegrywał też z Koroną Kielce (1-3) i Rakowem Częstochowa (2-3). Ekipa Marcina Brosza znajduje się w tabeli na jedenastej lokacie, a w dorobku ma dziewięć punktów.
Lech Poznań miał dotąd problemy z łączeniem ligowej rywalizacji i walki o awans do europejskich pucharów. Wygrał tylko trzy z sześciu meczów Ekstraklasy, a w dodatku poległ w staraniach o awans do Ligi Mistrzów lub Ligi Europy, więc przez najbliższe miesiące będzie grał w fazie ligowej Ligi Konferencji. Kolejorz w lidze przegrał ostatnio z Zagłębiem Lubin (1-2), a przed przerwą reprezentacyjną ograł Widzewa Łódź (2-1).
Termalica – Lech, historia
Będzie to pierwsza bezpośrednia rywalizacja tych ekip od ponad trzech lat. Ostatni raz mierzyły się w sezonie 2021/2022, który zakończył się spadkiem Termaliki z Ekstraklasy. W rundzie wiosennej Lech Poznań potwierdził dominację nad tym rywalem, wygrywając przed własną publicznością aż 5-0. Termalica to wygodny przeciwnik dla Kolejorza, który nie przegrał z nim od 2015 roku.
Termalica – Lech, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy w roli faworyta wskazują oczywiście mistrza Polski. Kurs na wyjazdowe zwycięstwo Lecha Poznań wynosi 2.02. W przypadku ewentualnej wygranej Termaliki jest to 3.45, natomiast kurs na remis wynosi 3.50.
Termalica – Lech, kto wygra?
Jakim wynikiem zakończy się mecz?
- Wygraną Termaliki 0%
- Remisem 0%
- Wygraną Lecha 100%
1+ Votes
Termalica – Lech, transmisja meczu
Sobotni mecz Bruk-Bet Termalica – Lech Poznań rozpocznie się o godzinie 17:30. Telewizyjną transmisję zapewnia kanał CANAL+ Sport 3. Istnieje możliwość śledzenia tego starcia również w internecie w usłudze streamingowej CANAL+ online. Wystarczy wykupić dostęp do pakietu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. W ofercie znajdziesz także wszystkie mecze Ligi Mistrzów i Premier League.
