Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (02.02.2026)

Bruk-Bet Termalica Nieciecza podejmie Cracovię w ramach 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz zaplanowano na poniedziałek (2 lutego) o godz. 19:00. Oba zespoły będą chciały udanie rozpocząć rundę wiosenną i zdobyć cenne punkty.

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Klich

Bruk-Bet Termalica – Cracovia: typy bukmacherskie

Bruk-Bet Termalica Nieciecza zmierzy się przed własną publicznością z Cracovią w meczu 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W przerwie zimowej do zespołu Marcina Brosza dołączyli napastnik Ivan Durdov oraz obrońca Miłosz Matysik, który został wypożyczony z cypryjskiego Arisu Limassol.

Słoniki na koniec roku byli w niezłej formie – wygrały trzy z czterech poprzednich spotkań ligowych. Jednak wciąż zamykają tabelę z dorobkiem 19 punktów. Z kolei w połowie sezonu z krakowskim zespołem pożegnało się aż sześciu zawodników. Trener Luka Elsner musi radzić sobie bez Mikkela Maigaarda oraz najlepszego strzelca drużyny Filipa Stojilkovicia, który skorzystał z oferty Pisy występującej w Serie A. Forma Pasów na początku rundy wiosennej pozostaje sporą niewiadomą. Myślę, że rywalizacja w Niecieczy zakończy się triumfem gości. Mój typ: wygrana Cracovii.

Bruk-Bet Termalica – Cracovia: ostatnie wyniki

Rundę jesienną Bruk-Bet Termalica zakończył domowym zwycięstwem nad Jagiellonią Białystok (2:1). W ubiegłym roku piłkarze Marcina Brosza doznali dotkliwej porażki w Gdańsku, przegrywając z Lechią (1:5). Wcześniej Słoniki cieszyły się z triumfu nad Arką Gdynia (2:0), a przy Łazienkowskiej sprawiły niespodziankę, pokonując Legię Warszawa (2:1). Mniej udany był natomiast mecz z GKS-em Katowice, zakończony porażką (0:3).

Cracovia ma za sobą serię nierównych spotkań w Ekstraklasie. W ostatnim meczu ligowym Pasy zremisowały u siebie z Lechem Poznań (2:2). Wcześniej Krakowianie podzielili się punktami na wyjeździe z Wisłą Płock (0:0), gdzie defensywa spisała się solidnie, lecz zabrakło konkretów w ofensywie. Najlepszy wynik w tym okresie Cracovia osiągnęła w listopadzie, wygrywając na wyjeździe z Koroną Kielce (1:0). Wcześniej zespół Luki Elsnera poniósł dwie porażki – u siebie z Motorem Lublin (1:2), a także w Radomiu z Radomiakiem (0:3).

Bruk-Bet Termalica – Cracovia: historia

Historia bezpośrednich starć Cracovii z Bruk-Betem Termaliką pokazuje, że emocji w tych meczach nie brakuje. W ostatnim pojedynku, rozegranym w lipcu, Pasy pewnie pokonały Słoniki (2:0). Wcześniej jednak górą byli piłkarze z Niecieczy. W lutym 2022 roku wygrali w Krakowie (2:1). Jesienią 2021 roku ponownie lepsza okazała się Cracovia, zwyciężając u siebie (2:1).

Bruk-Bet Termalica – Cracovia: kursy bukmacherskie

Jeśli myślisz, że komplet punktów trafi do zawodników Bruk-Bet Termaliki to kursy w ofertach bukmacherów wynoszą około 3.40. Z kolei zwycięstwo Cracovii można obstawić przy kursie mniej więcej 2.25, a remis 3.35.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza Remis Cracovia 3.20 3.20 2.25 3.40 3.35 2.22 3.40 3.35 2.25 Odds are subject to change. Last updated 31 stycznia 2026 20:45

Bruk-Bet Termalica – Cracovia: przewidywane składy

Bruk Bet Termalica Nieciecza: Chovan – Isik, Kopacz, Kasperkiewicz – Hilbrycht, Guerrero, Ambrosiewicz, Wolski – Fassbender, Zapolnik, Jimenez

Cracovia: Madejski – Sutalo, Henriksson, Wójcik, Perković – Hasić, Al-Ammari, Klich, Praszelik, Minchev – Zahiroleslam

Bruk-Bet Termalica – Cracovia: sonda

Bruk-Bet Termalica – Cracovia: transmisja meczu

Mecz Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Cracovia w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w poniedziałek (2 lutego) o godzinie 19:00. Rywalizację będzie można śledzić na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 5 i usłudze streamingowej CANAL+ online.

