Brighton – Nottingham Forest, typy i przewidywania

Obie drużyny mają wyraźny spadek formy. Optymistyczną wiadomością dla Brighton jest fakt, że niedzielne starcie z Nottingham odbędzie się na ich obiekcie. Podopieczni Roberto De Zerbiego po raz ostatni musieli uznać wyższość rywala u siebie we wrześniu ubiegłego roku. Wiele zatem wskazuje na triumf gospodarzy. Mój typ: wygrana Brighton.

Brighton – Nottingham Forest, ostatnie wyniki

Piłkarze Brighton złapali ostatnio sporą zadyszkę. Mewy zostały wyeliminowane z Pucharu Anglii przez Wolverhampton. W Premier League lepsze okazało się Fulham (0:3). Z kolei w Lidze Europy lekcji futbolu Brighton udzieliła Roma (0:4).

Trzy ostatnie mecze przegrało także Nottingham. Ekipa ta pożegnała się z Pucharem Anglii po konfrontacji z Manchesterem United. Lepiej nie było w Premier League, ponieważ sposób na Nottingham znaleźli gracze Liverpoolu i Aston Villi.

Brighton – Nottingham Forest, historia

Poprzedni mecz tych drużyn miał miejsce w listopadzie ubiegłego roku. Wówczas Nottingham objęło prowadzenie, ale to Brighton skończyło z kompletem punktów po wygranej 3:2.

Brighton – Nottingham Forest, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego spotkania według bukmacherów jest Brighton. Jeśli rozważasz typ na wygraną piłkarzy Roberto De Zerbiego, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.72. Natomiast na zwycięstwo Nottingham sięgają nawet 4.50. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera Fortuna. W przypadku, jeśli nie posiadasz jeszcze konta u bukmachera Fortuna, to przy rejestracji możesz wykorzystać nasz kod promocyjny GOAL. Z naszym kodem możesz liczyć na bonus powitalny w formie zakładu bez ryzyka do 300 zł oraz freebety o wartości 35 zł.

Brighton – Nottingham Forest, przewidywane składy

Brighton Roberto De Zerbi 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Nottingham Forest Nuno Espirito Santo Brighton Roberto De Zerbi 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Nottingham Forest Nuno Espirito Santo Rezerwowi ▼ 2 Tariq Lamptey 3 Igor 4 Adam Webster 10 Julio Enciso 14 Adam Lallana 15 Jakub Moder 19 Valentín Barco 23 Jason Steele 31 Ansu Fati 1 Matt Turner 6 Ibrahim Sangare 8 Cheikhou Kouyate 18 Felipe Monteiro 19 Moussa Niakhate 22 Ryan Yates 27 Divock Origi 37 Rodrigo Ribeiro 53 Joe Gardner

Brighton – Nottingham Forest, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Brighton 80% Remis 0% Wygrana Nottingham 20% 5 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Brighton

Remis

Wygrana Nottingham

Brighton – Nottingham Forest, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu już w najbliższą niedzielę, 10 marca o godzinie 15:00.

