Brighton – Arsenal: typy bukmacherskie

W 29. kolejce Premier League dojdzie do rywalizacji drużyn, które wygrały dwa ostatnie mecze w angielskiej elicie. O poziom sportowy spotkania Brighton kontra Arsenal możemy być zatem względnie spokojni. Emocji również nie powinno zabraknąć, ponieważ gospodarze przegrali w tym sezonie każdy dotychczasowy pojedynek z zespołem gości. Czy uda im się zrewanżować? Mój typ: obie drużyny strzelą.

Brighton – Arsenal: ostatnie wyniki

Piłkarze Brighton rozpoczęli marzec w wymarzony sposób, bo od zdobycia kompletu punktów w domowych pojedynku z Nottingham Forest (wygrana 2:1). Pozytywny akcent Mewy dały już tydzień wcześniej, kiedy to w Londynie udało im się pokonać 2:0 Brentford. Takie wyniki to miła odmiana dla sympatyków klubu z Amex Stadium, który jeszcze niedawno miał serię ośmiu spotkań bez zwycięstwa w lidze.

Arsenal ma za sobą dwa derbowe pojedynki. Najpierw Kanonierzy zmierzyli się na wyjeździe z Tottenhamem Hotspur. Tutaj nie było żadnych wątpliwości odnośnie tego, który zespół jest lepszy. Ekipa Mikela Artety rozbiła lokalnego rywala 4:1. Trudniej było im kolejkę później przeciwko Chelsea na Emirates Stadium. Ostatecznie Arsenal pokonał The Blues 2:1.

Brighton – Arsenal: historia

Kluby te zagrały ze sobą w tym sezonie już dwukrotnie. Oba pojedynki odbyły się na Emirates Stadium, z czego skrzętnie skorzystał Arsenal. Kanonierzy najpierw wywalczyli awans do kolejnej rundy Pucharu Ligi. Z kolei dwa miesiące później wygrali różnicą jednego trafienia i dopisali do swojego konta trzy punkty.

Brighton – Arsenal: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Arsenal, czego dowodzi kurs 1.67, przy współczynniku 4/90 na sukces Brighton. Remis wyceniono kursem między 3.75 a 4.00.

Brighton – Arsenal: kto wygra?

Brighton – Arsenal: przewidywane składy

Brighton: Verbruggen; Veltman, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Gross, Baleba; Gomez, Hinshelwood, Mitoma; Welbeck

Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori; Havertz, Zubimendi, Lewis-Skelly; Saka, Gyokeres, Martinelli

Brighton – Arsenal: transmisja meczu

Mecz Brighton – Arsenal odbędzie się w środę (4 marca) o godzinie 20:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 3. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

