Brentford – Nottingham Forest: typy, kursy, zapowiedź (20.01.2024)

Brentford – Nottingham Forest: przewidywania

W sobotni wieczór w ramach meczu 21. kolejki Premier League zespół Brentford na własnym obiekcie podejmie ekipę Nottingham Forest. Oba zespoły zaliczają się raczej do ligowych średniaków lub nawet słabeuszy. Niemniej jednak to gospodarze są stawiani w tym pojedynku w roli zdecydowanego faworyta. Tak przynajmniej wynika z typów bukmacherów, bo ostatnie wyniki świadczą na korzyść ekipy gości. Moim zdaniem czeka nas wyrównany pojedynek z niewielką liczbą goli. Mój typ na to spotkanie: Nottingham lub remis.

Brentford – Nottingham Forest: ostatnie wyniki

Tak, jak już wspominałem, ostatnie wyniki “Pszczółek” nie są – delikatnie mówić – dobre. Właściwie gdyby nie spora liczba oczek zdobytych na początku kampanii, to obecnie byłoby znacznie gorzej. Brentford przegrało ostatnie pięć spotkań w lidze, a do tego kilka dni temu odpadło z Pucharu Anglii. Co więcej, ostatnie dwa mecze z punktami z rzędu to przełom października i listopada. Zaś Nottingham w poprzedzających dwóch meczach Premier League dość sensacyjnie zaliczyło komplet punktów. Udało się pokonać Manchester United oraz Newcastle. To przekłada się na 15. miejsce w stawce, jedno więcej od sobotnich rywali.

Brentford – Nottingham Forest: historia spotkań

Historia spotkań obu tych zespołów jest dość długa. W pierwszym meczu tego sezonu padł wynik 1:1. Z kolei w poprzedniej kampanii raz zespoły podzieliły się oczkami, a raz lepsze okazało się Brentford. Ostatnie zwycięstwo Forest to styczeń 2020 roku i mecze jeszcze w Championship. Wówczas padł rezultat 1:0.

Brentford – Nottingham Forest: kursy bukmacherskie

Brentford – Nottingham Forest: kto wygra?

Brentford – Nottingham Forest: przewidywane składy

Brentford Thomas Frank 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Nottingham Forest Nuno Espirito Santo Rezerwowi ▼ 4 Charlie Goode 13 Zanka 21 Thomas Strakosha 22 Nathan Collins 25 Myles Peart-Harris 30 Mads Roerslev Rasmussen 33 Yegor Yarmolyuk 37 Michael Olakigbe 38 Ethan Brierley 3 Nuno Tavares 4 Joe Worrall 5 Orel Mangala 7 Neco Williams 12 Andrey Santos 14 Callum Hudson-Odoi 23 Odisseas Vlachodimos 38 George Shelvey 41 Brandon Aguilera

Brentford – Nottingham Forest: transmisja

Początek tego meczu już w sobotę 20 stycznia 2024 roku o godzinie 18:30. Transmisja spotkania będzie dostępna na platformie Viaplay.

