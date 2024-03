Brentford – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (02.03.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Raheem Sterling

Brentford Chelsea

Brentford – Chelsea, typy i przewidywania

Brentford w 27. kolejce Premier League na własnym stadionie podejmie Chelsea. Pszczołom powoli do oczu zagląda widmo relegacji, ponieważ mają tylko pięć punktów przewagi nad strefą spadkową. Niebiescy to z kolei jedenasta ekipa w stawce, która przed rozpoczęciem obecnej kampanii miała dużo większe ambicje. Kto wyjdzie zwycięsko z sobotniego starcia?

Drużyna The Blues w tym sezonie często gra poniżej oczekiwań, ale mimo wszystko jest w lepszej formie niż zespół The Bees. Mój typ: zwycięstwo Chelsea.

Brentford – Chelsea, sytuacja kadrowa

Brentford Zawodnik Powrót Rico Henry Kontuzja kolana Początek czerwca 2024 Kevin Schade Uraz biodra Kilka dni Aaron Hickey Uraz ścięgna udowego Połowa maja 2024 Bryan Mbeumo Uraz kostki Połowa marca 2024 Joshua Da Silva Operacja kolana Początek czerwca 2024 Ethan Pinnock Uraz kostki Koniec marca 2024 Ben Mee Uraz kostki Niepewny Saman Ghoddos Powołanie do reprezentacji Po 1 meczu Ji-soo Kim Powołanie do reprezentacji Po 1 meczu Ivan Toney disciplinary-reasons-(from-fa—football-association) Po 1 meczu

Chelsea Zawodnik Powrót Wesley Fofana Uraz więzadła krzyżowego Koniec marca 2024 Reece James Uraz ścięgna udowego Początek kwietnia 2024 Marc Cucurella Uraz kostki Kilka dni Roméo Lavia Nieznany Połowa marca 2024 Lesley Ugochukwu Uraz ścięgna udowego Kilka dni Benoît Badiashile Naderwanie mięśnia Kilka dni Thiago Silva Uraz pachwiny Połowa marca 2024 Carney Chukwuemeka Uraz kostki Połowa marca 2024 Christopher Nkunku Nieznany Koniec marca 2024

Brentford – Chelsea, ostatnie wyniki

Podopieczni Thomasa Franka ostatnio zawodzą – w dwóch poprzednich kolejkach przegrali 2:4 z West Hamem United oraz 0:1 z Manchesterem City. Chelsea ma za sobą dwa starcie pucharowe – uległa Liverpoolowi 0:1 w finale EFL Cup, a w 1/8 finału FA Cup pokonała Leeds United 3:2. Jeśli chodzi o Premier League, to ekipa Mauricio Pochettino ostatnio zremisowała 1:1 z Manchesterem City i poradziła sobie z Crystal Palace (3:1).

Brentford – Chelsea, historia

Brentford w ostatnim czasie wypada nadzwyczaj dobrze w bezpośredniej rywalizacji z Chelsea. Pięć poprzednich spotkań między tymi drużynami to bowiem aż trzy zwycięstwa Pszczół, jedna wygrana Niebieskich i jeden remis.

Brentford – Chelsea, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem sobotniego meczu są goście. Kurs na wygraną Brentfordu wynosi około 3.00, a typ na zwycięstwo Chelsea to mniej więcej 2.20. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.70. To spotkanie można obstawić u bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Brentford – Chelsea, przewidywane składy

Brentford Thomas Frank 3-5-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Chelsea Mauricio Pochettino Brentford Thomas Frank 3-5-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Chelsea Mauricio Pochettino Rezerwowi ▼ 11 Yoane Wissa 14 Saman Ghoddos 21 Thomas Strakosha 22 Nathan Collins 24 Mikkel Damsgaard 26 Shandon Baptiste 27 Vitaly Janelt 30 Mads Roerslev Rasmussen 33 Yegor Yarmolyuk 10 Mykhaylo Mudryk 11 Noni Madueke 13 Marcus Bettinelli 14 Trevoh Chalobah 28 Djordje Petrovic 42 Alfie Gilchrist 46 Cesare Casadei 53 Ishé Samuels-Smith

Brentford – Chelsea, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Brentfordu 0% remisem 0% zwycięstwem Chelsea 100% 2 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Brentfordu

remisem

zwycięstwem Chelsea

Brentford – Chelsea, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Brentford Community Stadium już w najbliższą sobotę, 2 marca o godzinie 16:00.

