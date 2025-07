Breidablik – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź (30.07.2025)

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Breidablik – Lech: typy bukmacherskie

Lech Poznań kwestię awansu do 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów rozstrzygnął tak naprawdę w pierwszym meczu. Zwycięstwo z Breidablik (7:1) nie zostawia złudzeń, kto okaże się lepszy w tej parze. Mimo to w rewanżowym spotkaniu również można spodziewać się kilku goli. Proponuję typ, że w meczu padną co najmniej 3 bramki. Jak dotąd każde spotkanie Kolejorza kończyło się z minimum trzema golami.

Superbet 1.45 Liczba goli powyżej 2.5 Zagraj!

Breidablik – Lech: ostatnie wyniki

Pomiędzy dwumeczem z Lechem Poznań drużyna Breidablik rozegrała starcie w ramach 16. kolejki Besta Deild Karla. W rywalizacji z KR Reykjavik zdobyli jeden punkt, remisując na wyjeździe (1:1). Z kolei przed spotkaniem z polskim zespołem odnieśli dwa zwycięstwa. W lidze pokonali Vestri (1:0), a w 1. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów ograli w rewanżu Egnatię (5:0).

Lech Poznań sezon 2025/2026 rozpoczął od dwóch porażek z rzędu. Najpierw przegrali finał Superpucharu Polski z Legią Warszawa (1:2). Następnie polegli w konfrontacji z Cracovią w 1. kolejce PKO BP Ekstraklasy (1:4). Pierwsze zwycięstwo odnieśli właśnie przeciwko Breidablik (7:1). Passę triumfów przedłużyli w ostatni weekend, pokonując na wyjeździe Lechię Gdańsk (4:3).

Breidablik – Lech: historia

Przed tygodniem Breidablik i Lech Poznań spotkały się po raz pierwszy w historii. Tamto spotkanie zakończyło się zdecydowanym zwycięstwem polskiego zespołu aż (7:1). Trzy bramki zdobył Mikael Ishak, kompletując pierwszego hat-tricka w barwach Kolejorza. Islandczycy od 32. minuty grali w dziesięciu, ponieważ czerwoną kartkę zobaczył Viktor Margeirsson.

Breidablik – Lech: kursy bukmacherskie

Mimo wysokiego zwycięstwa w pierwszym meczu faworytem rewanżowego spotkania został uznany Lech Poznań. Bukmacherzy przewidują, że Kolejorz po raz drugi udowodni swoją wyższość nad drużyną z Islandii. Kurs na wygraną mistrza Polski wynosi ok. 2.05, zaś triumf gospodarzy można dodać do kuponu ze współczynnikiem 3.35.

Breidablik – Lech: kto wygra?

Breidablik – Lech: przewidywane składy

Breidablik: A. Einarsson – Valgeirsson, Muminović, Orrason, Jonsson – Gunnlaugsson, Ludviksson, Einarsson – Thorsteinsson, Thomasen, Omarsson

Lech: Mrozek – Gumny, Douglas, Mońka, Moutinho – Ouma, Thordarson – Szymczak, Jagiełło, Palma – Fiabema

Breidablik – Lech: transmisja meczu

Mecz Breidablik – Lech Poznań odbędzie się w środę (30 lipca) o godzinie 20:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport, a także w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport.

