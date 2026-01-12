Borussia Dortmund – Werder Brema: typy, kursy, zapowiedź (13.01.2026)

Borussia Dortmund zagra z Werderem Brema na Signal Iduna Park w ramach 17. kolejki 1. Bundesligi. Mecz odbędzie się we wtorek (13 stycznia) o godz. 20:30. Gospodarze chcą wrócić na zwycięską ścieżkę.

Borussia – Werder: typy bukmacherskie

Borussia Dortmund podejmie Werder Brema na Signal Iduna Park w ramach 17. kolejki 1. Bundesligi. Niemieckie rozgrywki wróciły na dobre po zimowej przerwie. Piłkarze Borussii zremisowali w pierwszym meczu w tym roku z Eintrachtem (3:3) we Frankfurcie, a jeden punkt gościom zapewnił gol Carneya Chukwuemeki w 96. minucie.

Wicelider tabeli jest szczególnie groźny na własnym stadionie, gdzie odniósł już pięć zwycięstw i dwukrotnie remisował, tracąc przy tym zaledwie cztery bramki. Z kolei celem Werderu jest utrzymanie w niemieckiej elicie. Podopieczni Horsta Steffena zajmują obecnie 12. miejsce w tabeli z dorobkiem 17 punktów.

Goście mieli jednak dłuższą przerwę od gry, ponieważ ich spotkanie z TSG Hoffenheim zostało przełożone z powodu trudnych warunków atmosferycznych panujących w Niemczech. Uważam, że gospodarze pokażą skuteczność w ofensywie, dlatego warto rozważyć zakład na bramki. Mój typ: liczba goli powyżej 3,5.

Borussia – Werder: ostatnie wyniki

Drużyna prowadzona przez Niko Kovaca w miniony weekend podzieliła się punktami we Frankfurcie. Borussia prowadziła w starciu z Eintrachtem 2:1 do 71. minuty spotkania. Gospodarze wyszli na prowadzenie w 92. minucie, jednak chwilę później do wyrównania doprowadził Carney Chukwuemeka. Ekipa z Dortmundu zremisowała także z Freiburgiem (1:1) oraz z norweskim Bodo/Glimt (2:2) w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Na ligowym podwórku Borussia odniosła natomiast zwycięstwo nad TSG Hoffenheim (2:0).

Werder Brema nie potrafi przełamać złej passy w Bundeslidze. Bremeńczycy nie wygrali pięciu ostatnich spotkań ligowych. Bezbramkowo zremisowali z FC Augsburg, wysoko przegrali ze Stuttgartem (0:4), ulegli Hamburgerowi SV (2:3), podzielili się punktami z FC Koln oraz ponieśli porażkę z RB Lipsk (0:2).

Borussia – Werder: historia

Historia ostatnich bezpośrednich spotkań Borussii z Werderem przemawia na korzyść zespołu z Zagłębia Ruhry. W pięciu poprzednich meczach ligowych dortmundczycy są niepokonani, odnosząc trzy zwycięstwa i dwukrotnie remisując. W rundzie wiosennej ubiegłego sezonu obie drużyny podzieliły się punktami na Signal Iduna Park (2:2). W sierpniu 2024 roku padł bezbramkowy remis w Bremie.

Borussia – Werder: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich, faworytem meczu rozgrywanego w Dortmundzie jest Borussia. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to takie kursy oscylują wokół 1.37. Zwycięstwo Werderu Brema zostało wycenione na poziomie około 7.40.

Borussia – Werder: przewidywane składy

Borussia Dortmund: Kobel – Sule, Can, Schlotterbeck – Ryerson, Nmecha, Sabitzer, Svensson – Adeyemi, Brandt – Guirassy

Werder Brema: Backhaus – Sugawara, Coulibaly, Pieper, Friedl – Stage, Lynen – Schmidt, Schmid, Puertas- Grull

Borussia – Werder: sonda

Borussia – Werder: transmisja meczu

Mecz Borussia Dortmund – Werder Brema w 17. kolejce 1. Bundesligi odbędzie się we wtorek (13 stycznia) o godzinie 20:30. Starcie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1 oraz na stronie elevensports.pl.

