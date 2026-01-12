Borussia Dortmund – Werder Brema: typy, kursy, zapowiedź (13.01.2026)

17:24, 12. stycznia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski

Borussia Dortmund zagra z Werderem Brema na Signal Iduna Park w ramach 17. kolejki 1. Bundesligi. Mecz odbędzie się we wtorek (13 stycznia) o godz. 20:30. Gospodarze chcą wrócić na zwycięską ścieżkę.

Nico Schlotterbeck
Nico Schlotterbeck

Borussia – Werder: typy bukmacherskie

Borussia Dortmund podejmie Werder Brema na Signal Iduna Park w ramach 17. kolejki 1. Bundesligi. Niemieckie rozgrywki wróciły na dobre po zimowej przerwie. Piłkarze Borussii zremisowali w pierwszym meczu w tym roku z Eintrachtem (3:3) we Frankfurcie, a jeden punkt gościom zapewnił gol Carneya Chukwuemeki w 96. minucie.

Wicelider tabeli jest szczególnie groźny na własnym stadionie, gdzie odniósł już pięć zwycięstw i dwukrotnie remisował, tracąc przy tym zaledwie cztery bramki. Z kolei celem Werderu jest utrzymanie w niemieckiej elicie. Podopieczni Horsta Steffena zajmują obecnie 12. miejsce w tabeli z dorobkiem 17 punktów.

Goście mieli jednak dłuższą przerwę od gry, ponieważ ich spotkanie z TSG Hoffenheim zostało przełożone z powodu trudnych warunków atmosferycznych panujących w Niemczech. Uważam, że gospodarze pokażą skuteczność w ofensywie, dlatego warto rozważyć zakład na bramki. Mój typ: liczba goli powyżej 3,5.

STS
2.15
Liczba goli – powyżej 3.5
*Kursy z 12.01.2026 16⁚40 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Borussia – Werder: ostatnie wyniki

Drużyna prowadzona przez Niko Kovaca w miniony weekend podzieliła się punktami we Frankfurcie. Borussia prowadziła w starciu z Eintrachtem 2:1 do 71. minuty spotkania. Gospodarze wyszli na prowadzenie w 92. minucie, jednak chwilę później do wyrównania doprowadził Carney Chukwuemeka. Ekipa z Dortmundu zremisowała także z Freiburgiem (1:1) oraz z norweskim Bodo/Glimt (2:2) w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Na ligowym podwórku Borussia odniosła natomiast zwycięstwo nad TSG Hoffenheim (2:0).

Werder Brema nie potrafi przełamać złej passy w Bundeslidze. Bremeńczycy nie wygrali pięciu ostatnich spotkań ligowych. Bezbramkowo zremisowali z FC Augsburg, wysoko przegrali ze Stuttgartem (0:4), ulegli Hamburgerowi SV (2:3), podzielili się punktami z FC Koln oraz ponieśli porażkę z RB Lipsk (0:2).

Borussia – Werder: historia

Historia ostatnich bezpośrednich spotkań Borussii z Werderem przemawia na korzyść zespołu z Zagłębia Ruhry. W pięciu poprzednich meczach ligowych dortmundczycy są niepokonani, odnosząc trzy zwycięstwa i dwukrotnie remisując. W rundzie wiosennej ubiegłego sezonu obie drużyny podzieliły się punktami na Signal Iduna Park (2:2). W sierpniu 2024 roku padł bezbramkowy remis w Bremie.

Borussia – Werder: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich, faworytem meczu rozgrywanego w Dortmundzie jest Borussia. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to takie kursy oscylują wokół 1.37. Zwycięstwo Werderu Brema zostało wycenione na poziomie około 7.40.

Borussia Dortmund
Remis
Werder Brema
1.35
5.00
7.40
1.37
5.35
7.30
1.32
5.10
7.10
1.37
5.35
7.40
Odds are subject to change. Last updated 11 stycznia 2026 21:42

Borussia – Werder: przewidywane składy

Borussia Dortmund: Kobel – Sule, Can, Schlotterbeck – Ryerson, Nmecha, Sabitzer, Svensson – Adeyemi, Brandt – Guirassy

Werder Brema: Backhaus – Sugawara, Coulibaly, Pieper, Friedl – Stage, Lynen – Schmidt, Schmid, Puertas- Grull

Borussia – Werder: sonda

Kto wygra mecz?

  • Borussia Dortmund
  • Remis
  • Werder Brema
  • Borussia Dortmund 0%
  • Remis 50%
  • Werder Brema 50%

2+ Votes

Borussia – Werder: transmisja meczu

Mecz Borussia Dortmund – Werder Brema w 17. kolejce 1. Bundesligi odbędzie się we wtorek (13 stycznia) o godzinie 20:30. Starcie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1 oraz na stronie elevensports.pl.

