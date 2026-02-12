Borussia Dortmund – FSV Mainz: typy, kursy, zapowiedź (13.02.2026)

Borussia Dortmund podejmie FSV Mainz na Signal Iduna Park w ramach 22. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie zaplanowano na piątek (13 lutego) o godz. 20:30. Gospodarze chcą zbliżyć się w ligowej tabeli do Bayernu Monachium.

Borussia – Mainz: typy bukmacherskie

Borussia Dortmund zmierzy się na Signal Iduna Park z FSV Mainz w meczu inaugurującym 22. kolejkę 1. Bundesligi. Drużyna Niko Kovaca jest w znakomitej formie, gdyż wygrała pięć ligowych spotkań z rzędu i zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli. Do prowadzącego Bayernu Monachium traci sześć punktów, a warto dodać, że mistrzowie Niemiec w ostatnich tygodniach złapali lekką zadyszkę.

W świetnej dyspozycji znajduje się Serhou Guirassy, którego bramki przesądziły o zwycięstwach nad FC Heidenheim oraz VfL Wolfsburg. W zupełnie innych nastrojach jeszcze niedawno byli piłkarze z Moguncji. Sytuacja Mainz była trudna, jednak zatrudnienie Ursa Fischera przyniosło wyraźną poprawę. Czerwono-Biali wygrali trzy mecze z rzędu i awansowali na 14. miejsce w tabeli, oddalając się od strefy spadkowej.

Cenne minuty w barwach Mainz zbiera Kacper Potulski, który zwrócił na siebie uwagę skautów z Chelsea, Milanu czy Interu Polski obrońca wraz z kolegami będzie chciał sprawić niespodziankę w Dortmundzie, jednak to gospodarze pozostają zdecydowanymi faworytami tego starcia. Mój typ: wygrana Borussii Dortmund.

Borussia – Mainz: ostatnie wyniki

Piłkarze Borussii w miniony weekend pokonali na wyjeździe VfL Wolfsburg (2:1), a zwycięską bramkę w 87. minucie zdobył Serhou Guirassy. Wcześniej zespół z Dortmundu wygrał z FC Heidenheim (3:2), a gwinejski napastnik dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. W styczniu ekipa z Zagłębia Ruhry przegrała z Interem Mediolan (0:2) w Lidze Mistrzów, pewnie pokonała Union Berlin (3:0), a następnie musiała uznać wyższość Tottenhamu Hotspur (0:2) w Champions League.

Dwa trafienia Nadiema Amiriego zapewniły zwycięstwo Mainz nad FC Augsburg (2:0). Wcześniej podopieczni Ursa Fischera wygrali z RB Lipsk (2:1) oraz Wolfsburgiem (3:1). W ostatnich tygodniach ponieśli również porażkę z FC Koln (1:2), a komplet punktów zdobyli także w starciu z FC Heidenheim (2:1).

Borussia – Mainz: historia

Ostatnie bezpośrednie spotkania Borussii z FSV Mainz pokazują, że rywalizacja tych zespołów potrafi być niezwykle zmienna. W pierwszym meczu obecnego sezonu dortmundczycy wygrali w Moguncji (2:0). W poprzedniej kampanii zespół z Zagłębia Ruhry zwyciężył (3:1) na Signal Iduna Park. Z kolei Czerwono-Biali wygrali u siebie (3:1), a jeszcze wcześniej sensacyjnie rozbili BVB (3:0). Z kolei starcie z grudnia 2023 roku w Dortmundzie zakończyło się remisem (1:1).

Borussia – Mainz: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich, faworytami piątkowego meczu na Signal Iduna Park są zawodnicy Borussii Dortmund. Kursy na triumf BVB wynoszą około 1.55. Z kolei zwycięstwo FSV Mainz jest ustalone na poziomie mniej więcej 5.40, a podział punktów 4.60.

Borussia Dortmund Remis FSV Mainz 05 1.55 4.20 5.40 1.55 4.60 5.25 1.55 4.60 5.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 lutego 2026 20:25

Borussia – Mainz: przewidywane składy

Borussia Dortmund: Kobel – Sule, Anton, Bensebaini – Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson – Beier, Guirassy, Brandt

FSV Mainz: Batz – Posch, Bell, Kohr – Da Costa, Sano, Widemer, Nebel, Lee – Silas, Tietz

Borussia – Mainz: sonda

Borussia – Mainz: transmisja meczu

Mecz Borussii Dortmund z FSV Mainz w ramach 22. kolejki 1. Bundesligi dobędzie się w piątek (13 lutego) o godzinie 20:30. Starcie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 2 oraz na portalu elevensports.pl.

