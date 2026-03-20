Borussia Dortmund – Hamburger SV: typy, kursy, zapowiedź (21.03.2026)

Borussia Dortmund zmierzy się z Hamburger SV na Signal Iduna Park w ramach 27. kolejki 1. Bundesligi. Rywalizacja rozpocznie się w sobotę (21 marca) o godz. 18:30. Mecz rozpala emocje kibiców w Niemczech.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Serhou Guirassy

Borussia – Hamburger SV: typy bukmacherskie

Borussia Dortmund podejmie Hamburger SV na Signal Iduna Park w meczu 27. kolejki 1. Bundesligi. Piłkarze Niko Kovaca nie tracą nadziei na pogoń za Bayernem Monachium, choć strata dziewięciu punktów sprawia, że margines błędu praktycznie nie istnieje. Jednocześnie Borussia jest już bardzo blisko zapewnienia sobie awansu do kolejnej Ligi Mistrzów.

Końcówka lutego nie była jednak dla BVB udana. Strata punktów z Lipskiem oraz porażka z Bayernem w Der Klassiker wyraźnie ostudziły nastroje wokół zespołu i pokazały, że walka o mistrzostwo może okazać się poza ich zasięgiem. Z kolei HSV realizuje w tym sezonie przede wszystkim cel utrzymania i jak na beniaminka robi to całkiem skutecznie. 11. miejsce w tabeli daje względny spokój. Borussia pozostaje faworytem, jednak HSV pokazało już w tym sezonie, że potrafi być niewygodnym rywalem. Jeśli goście zagrają odważnie i wykorzystają momenty słabości gospodarzy, niespodzianka w Dortmundzie nie jest wykluczona. Mój typ: wygrana Hamburgera SV.

Borussia – Hamburger SV: ostatnie wyniki

Piłkarze z Dortmundu w zeszłej kolejce pewnie pokonali FC Augsburg (2:0). Jednak uwagę kibiców przyciągnęli bracia Nico Schlotterbeck i Keven Schlotterbeck, którzy poprowadzili zespoły w roli kapitanów. Wcześniej BVB ograło Koln (2:1), ale musiało uznać też wyższość Bayernu (2:3). W Lidze Mistrzów dortmundczycy przegrali z Atalantą Bergamo (1:4), a w lidze podzielili się punktami z RB Lipsk (2:2).

Hamburger SV w poprzedni weekend zremisował u siebie z FC Koln (1:1). Gospodarze wyszli na prowadzenie w 39. minucie po trafieniu Fabio Vieira, jednak jeszcze przed przerwą wyrównał Said El Mala. Wcześniej zespół Merlina Polzina pokonał VfL Wolfsburg (2:1), ale przegrał z Bayerem Leverkusen (0:1) oraz Lipskiem (1:2). W starciu z FSV Mainz HSV również również zremisował (1:1).

Borussia – Hamburger SV: historia

Aż siedem lat kibice czekali na ponowną rywalizację tych klubów w 1. Bundeslidze. W listopadzie HSV zremisował z BVB (1:1) po niezwykle dramatycznym spotkaniu. Dortmundczycy objęli prowadzenie po trafieniu Carneya Chukwuemeki, jednak w 97. minucie wyrówna Ransford Konigsdorffer. Wcześniejsze starcia zdecydowanie należały jednak do Borussii, która wygrała cztery kolejne mecze z HSV. Co więcej, hamburczycy na domowe zwycięstwo nad BVB czekają już od listopada 2015 roku.

Borussia – Hamburger SV: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie wskazują jasno, że gospodarze są faworytami na Signal Iduna Park. Kurs na wygraną Borussii Dortmund wynosi około 1.42, natomiast triumf HSV został wyceniony na poziomie 7.00.

Borussia Dortmund Remis Hamburger SV 1.42 4.80 6.60 1.41 5.00 7.00 1.42 5.00 7.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 marca 2026 06:53

Borussia – Hamburger SV: przewidywane składy

Borussia Dortmund: Kobel – Schlotterbeck, Anton, Reggiani – Svensson, Sabitzer, Nmecha, Ryerson – Beier, Guirassy, Adeyemi

Hamburger SV: Fernandes – Omari, Vusković, Torunarigha – Mikelbrencis, Lokonga, Remberg, Muheim – Vieira, Downs, Konigsdorffer

Borussia – Hamburger SV: sonda

Kto wygra mecz? Borussia Dortmund

Remis

Hamburger SV Borussia Dortmund

Remis

Hamburger SV 0 Votes

Borussia – Hamburger SV: transmisja meczu

Spotkanie Borussia Dortmund – Hamburger SV w 27. kolejce 1. Bundesligi zostanie rozegrane w sobotę (21 marca) o godzinie 18:30. Transmisja będzie natomiast dostępna na antenie Eleven Sports 2 oraz na portalu elevensports.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.