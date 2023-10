fot. Imago/Team 2 Na zdjęciu: Borussia Dortmund

Borussia – Union, typy i przewidywania

Po niemrawym początku sezonu Borussia Dortmund zdaje się wracać do wysokiej dyspozycji. Aktualnie cieszy się serią trzech ligowych zwycięstw, choć na arenie europejskiej układa jej się zdecydowanie gorzej. Po dwóch meczach Ligi Mistrzów ma w swoim dorobku zaledwie punkt, prezentując się gorzej zarówno od Milanu, jak i Paris Saint-Germain. W sobotę ekipa Edina Terzicia postara się utrzymać niezły bilans na krajowym podwórku. Podejmie na Signal Iduna Park Union Berlin, który również nie punkuje na zadowalającym poziomie. Nasz typ – wygrana Borussii.

Borussia – Union, sytuacja kadrowa

W ekipie Borussii Dortmund zabraknie w sobotę kontuzjowanych Matsa Hummelsa i Marcela Sabitzera. Na murawie nie zobaczymy ponadto zawieszonego za czerwoną kartkę Ramy’ego Bensebainiego. Union Berlin nie będzie natomiast mógł skorzystać z Raniego Khediry, Robina Knoche, Andrasa Schafera i Laurenza Dehla.

Borussia – Union, ostatnie wyniki

W środku tygodnia Borussia Dortmund bezbramkowo zremisowała przed własną publicznością z Milanem, zdobywając swój pierwszy punkt w tej edycji Ligi Mistrzów. Wcześniej zespół Edina Terzicia ograł w lidze Hoffenheim (3-1) oraz Wolfsburg (1-0).

Union Berlin notuje aktualnie serię sześciu kolejnych przegranych na różnych frontach. Kilka dni temu porażką zakończył się mecz z Bragą w Lidze Mistrzów (2-3). Nieudany okazał się również wyjazdowy mecz z Heidenheim (0-1) i domowy z Hoffenheim (0-2).

Borussia – Union, historia

Borussia Dortmund w starciach z Unionem Berlin radzi sobie na ogół bardzo dobrze, choć w poprzednim sezonie ekipa ze stolicy Niemiec była w stanie uprzykrzyć życie drużynie z Signal Iduna Park. Przed własną publicznością Borussia wygrała 2-1, zaś na wyjeździe przegrała 0-2.

Borussia – Union, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego meczu będzie Borussia Dortmund. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi najczęściej 1.61. W przypadku ewentualnej wygranej Unionu Berlin są to dużo większe wahania. Kursy na wygraną gości wynoszą między 4.95 a 5.25.

Borussia – Union, przewidywane składy

Borussia Dortmund Edin Terzic 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-1-4-2 Przewidywany skład Union Berlin Urs Fischer Borussia Dortmund Edin Terzic 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-1-4-2 Przewidywany skład Union Berlin Urs Fischer Rezerwowi ▼ 7 Giovanni Reyna 8 Felix Nmecha 9 Sebastien Haller 16 Julien Duranville 18 Youssoufa Moukoko 24 Thomas Meunier 27 Karim Adeyemi 33 Alexander Meyer 43 Jamie Bynoe-Gittens Paul Jaeckel 3 Brenden Aaronson 7 Mikkel Kaufmann 9 Kevin Volland 10 Jerome Roussillon 26 Sheraldo Becker 27 Christopher Trimmel 28 Lucas Tousart 29 Alexander Schwolow 37 Borussia Dortmund Edin Terzic 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-1-4-2 Przewidywany skład Union Berlin Urs Fischer Borussia Dortmund Edin Terzic 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-1-4-2 Przewidywany skład Union Berlin Urs Fischer Rezerwowi ▼ 7 Giovanni Reyna 8 Felix Nmecha 9 Sebastien Haller 16 Julien Duranville 18 Youssoufa Moukoko 24 Thomas Meunier 27 Karim Adeyemi 33 Alexander Meyer 43 Jamie Bynoe-Gittens Paul Jaeckel 3 Brenden Aaronson 7 Mikkel Kaufmann 9 Kevin Volland 10 Jerome Roussillon 26 Sheraldo Becker 27 Christopher Trimmel 28 Lucas Tousart 29 Alexander Schwolow 37

Borussia – Union, kto wygra?

Borussia – Union, transmisja meczu

Sobotni mecz 7. kolejki Bundesligi pomiędzy Borussią Dortmund a Unionem Berlin rozpocznie się o godzinie 15:30. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

