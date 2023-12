PressFocus Na zdjęciu: Borussia Dortmund

Borussia Dortmund FSV Mainz 05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 grudnia 2023 22:13 .

Borussia Dortmund – FSV Mainz, typy i przewidywania

Borussia Dortmund we wtorek wieczorem na własnym stadionie podejmie Mainz w spotkaniu 16. kolejki niemieckiej ekstraklasy. Zespół BVB przed tą serią gier zajmuje 5. miejsce w tabeli, a do czwartego Stuttgartu traci pięć punktów. Drużyna z Moguncji jest z kolei na drugim biegunie – plasuje się na przedostatniej pozycji. Faworyta tego starcia nietrudno jest więc wskazać.

Niclas Fuellkrug na pewno będzie polował na ósma bramkę w sezonie. Reprezentant Niemiec przetestuje jedną z najsłabszych defensyw Bundesligi. Mój typ: gol Niclasa Fuellkruga.

Superbet 2.20 Bramka Niclasa Fuellkruga Przejdź do Superbet

Borussia Dortmund – FSV Mainz, sytuacja kadrowa

Borussia Dortmund Zawodnik Powrót Julien Duranville Uraz uda Koniec stycznia 2024 Felix Nmecha Uraz biodra Połowa stycznia 2024 Julian Ryerson Uszkodzenie więzadła pobocznego przyśrodkowego Początek lutego 2024 Youssoufa Moukoko Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2024 Karim Adeyemi Uraz kostki Początek stycznia 2024 Borussia Dortmund Zawodnik Powrót Julien Duranville Uraz uda Koniec stycznia 2024 Felix Nmecha Uraz biodra Połowa stycznia 2024 Julian Ryerson Uszkodzenie więzadła pobocznego przyśrodkowego Początek lutego 2024 Youssoufa Moukoko Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2024 Karim Adeyemi Uraz kostki Początek stycznia 2024

FSV Mainz 05 Zawodnik Powrót Andreas Hanche-Olsen Uraz kostki Połowa marca 2024 Nelson Weiper knee-surgery Początek stycznia 2024 Josuha Guilavogui Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2024 Maxim Leitsch Uraz uda Początek stycznia 2024 Robin Zentner Uraz palca u ręki Początek stycznia 2024 Edimilson Fernandes Uraz biodra Kilka dni Silvan Widmer Grypa Kilka dni Anthony Caci Uraz brzucha Połowa stycznia 2024 Leandro Barreiro Uraz biodra Połowa stycznia 2024 FSV Mainz 05 Zawodnik Powrót Andreas Hanche-Olsen Uraz kostki Połowa marca 2024 Nelson Weiper knee-surgery Początek stycznia 2024 Josuha Guilavogui Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2024 Maxim Leitsch Uraz uda Początek stycznia 2024 Robin Zentner Uraz palca u ręki Początek stycznia 2024 Edimilson Fernandes Uraz biodra Kilka dni Silvan Widmer Grypa Kilka dni Anthony Caci Uraz brzucha Połowa stycznia 2024 Leandro Barreiro Uraz biodra Połowa stycznia 2024

Borussia Dortmund – FSV Mainz, ostatnie wyniki

Ani Borussia Dortmund, ani Mainz nie jest w dobrej formie. Podopieczni Edina Terzicia ostatnio zremisowali 1:1 z Augsburgiem w Bundeslidze, a także podzielili się punktami z PSG (1:1) w Lidze Mistrzów. Klub z Signal Iduna Park z grupy wyszedł jednak z pierwszego miejsca, a w 1/8 finału zmierzy się z PSV Eindhoven. Ćwierćfinał dla wicemistrza Niemiec jest więc na wyciągnięcie ręki.

Borussia Dortmund – FSV Mainz, historia

Borussia Dortmund dominuje nad Mainz w bezpośredniej rywalizacji. Jeśli przeanalizujemy pięć poprzednich spotkań między tymi zespołami, to odnotujemy cztery wygrane BVB oraz jeden remis.

Borussia Dortmund – FSV Mainz, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem wtorkowego meczu, przynajmniej na papierze, są gospodarze. Kurs na wygraną Borussii Dortmund wynosi około 1.55, a typ na zwycięstwo Mainz to mniej więcej 5.30. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.70. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji kod do Superbet: GOAL.

Borussia Dortmund – FSV Mainz, przewidywane składy

Borussia Dortmund Edin Terzic 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład FSV Mainz 05 Martin Schmidt Borussia Dortmund Edin Terzic 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład FSV Mainz 05 Martin Schmidt Rezerwowi ▼ 6 Salih Özcan 7 Giovanni Reyna 9 Sebastien Haller 17 Marius Wolf 20 Marcel Sabitzer 24 Thomas Meunier 33 Alexander Meyer 42 Hendry Blank 47 Antonios Papadopoulos 1 Lasse Rieß 4 Aymen Barkok 9 Karim Onisiwo 11 David Mamutovic 16 Stefan Bell 21 Danny da Costa 29 Jonathan Burkardt 45 Philipp Schulz 47 Lasse Wilhelm Borussia Dortmund Edin Terzic 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład FSV Mainz 05 Martin Schmidt Borussia Dortmund Edin Terzic 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład FSV Mainz 05 Martin Schmidt Rezerwowi ▼ 6 Salih Özcan 7 Giovanni Reyna 9 Sebastien Haller 17 Marius Wolf 20 Marcel Sabitzer 24 Thomas Meunier 33 Alexander Meyer 42 Hendry Blank 47 Antonios Papadopoulos 1 Lasse Rieß 4 Aymen Barkok 9 Karim Onisiwo 11 David Mamutovic 16 Stefan Bell 21 Danny da Costa 29 Jonathan Burkardt 45 Philipp Schulz 47 Lasse Wilhelm

Borussia Dortmund – FSV Mainz, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem BVB 100% remisem 0% zwycięstwem Mainz 0% 2 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem BVB

remisem

zwycięstwem Mainz

Borussia Dortmund – FSV Mainz, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Signal Iduna Park już w najbliższy wtorek, 19 grudnia o godzinie 20:30.

Freebety Superbet z kodem GOAL to nawet 3755 zł! Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Sprawdź +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.