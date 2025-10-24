Borussia Dortmund – FC Koln: typy, kursy, zapowiedź (25.10.2025)

Borussia Dortmund – FC Koln: typy bukmacherskie
Borussia Dortmund zmierzy się na własnym stadionie z FC Koln w meczu 8. kolejki 1. Bundesligi. Hitowy mecz rozpocznie się w sobotę, 25 października, o godz. 18:00. W barwach Kozłów świetnie spisuje się Jakub Kamiński, który został wypożyczony latem z Wolfsburga do końca sezonu. Skrzydłowy reprezentacji Polski ma już trzy bramki na koncie i liczy na kolejne trafienie w starciu na Signal Iduna Park.
Zespół Lukasa Kwasnioka zajmuje obecnie 6. miejsce w tabeli, choć w ostatnich tygodniach nie prezentuje już wysokiej formy. W pięciu poprzednich meczach wygrał tylko raz. Z kolei ekipa prowadzona przez Niko Kovaca plasuje się na czwartej pozycji. W poprzedni weekend poniosła pierwszą ligową porażkę w tym sezonie. W prestiżowym Der Klassiker uległa Bayernowi Monachium (1:2). Wcześniej na własnym stadionie zremisowali z RB Lipsk (1:1) i teraz chcą się zrehabilitować przed własną publicznością. Patrząc na siłę kadry i motywację po ostatnich niepowodzeniach w lidze faworytem starcia będą gospodarze. Mój typ: wygrana Borussii Dortmund.
Borussia Dortmund – FC Koln: ostatnie wyniki
Piłkarze z Dortmundu w środowym meczu Ligi Mistrzów pewnie pokonali na wyjeździe FC Kopenhagę (4:2), a bohaterem został Felix Nmecha, który zdobył dwie bramki. Wcześniej przegrali na Allianz Arenie z Bayernem Monachium (1:2), a honorowego gola dla zespołu Kovaca strzelił Julian Brandt. Na początku października Borussia zremisowała z RB Lipsk (1:1) i rozbiła Athletic Bilbao (4:1). We wrześniu z kolei drużyna Niko Kovaca pewnie pokonała FSV Mainz (2:0).
Tymczasem FC Koln po świetnym starcie sezonu wyraźnie obniżyło loty. W ostatnich tygodniach podopieczni Lukasa Kwasnioka zanotowali serię nierównych wyników. Zremisowali z Augsburgiem (1:1), pokonali TSG Hoffenheim (1:0), przegrali ze Stuttgartem (1:2) i RB Lipsk (1:3). Podzielili się także punktami z Wolfsburgiem (3:3).
Borussia Dortmund – FC Koln: historia
W sezonie 2023/24 Borussia Dortmund dwukrotnie okazała się lepsza od FC Koln. Na Signal Iduna Park gospodarze wygrali (1:0) po trafieniu Donyella Malena, który obecnie reprezentuje barwy Aston Villi. Jeszcze wyraźniej triumfowali w starciu na RheinEnergieStadion, rozbijając rywali (4:0). Ostatni raz zespół z Kolonii pokonał Borussię w październiku 2022 roku, i z pewnością będzie chciał powtórzyć ten wynik w sobotnim hicie 8. kolejki Bundesligi.
Borussia Dortmund – FC Koln: kursy bukmacherskie
W ofercie bukmacherów faworytem hitu rozgrywanego w Dortmundzie jest Borussia. Kurs na wygraną gospodarzy został ustalony w okolicach 1.45. Zwycięstwo piłkarzy FC Koln można obstawić z kursem mniej więcej 6.60.
Borussia Dortmund – FC Koln: przewidywane składy
|2Yan Couto
|6Salih Özcan
|7Jobe Bellingham
|13Pascal Groß
|14Maximilian Beier
|17Carney Chukwuemeka
|21Fábio Silva
|25Niklas Süle
|33Alexander Meyer
|5Tom Krauß
|8Denis Huseinbasic
|9Ragnar Ache
|11Florian Kainz
|13Said El Mala
|17Alessio Castro-Montes
|20Ron-Robert Zieler
|25Jusuf Gazibegovic
|39Cenk Ozkacar
Borussia Dortmund – FC Koln: sonda
Kto wygra spotkanie na Signal Iduna Park?
- Borussia Dortmund 100%
- Remis 0%
- FC Koln 0%
3+ Votes
Borussia Dortmund – FC Koln: transmisja meczu
Mecz Borussii Dortmund z FC Koln w szlagierze 8. kolejki 1. Bundesligi odbędzie się w sobotę, 25 października, o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna na antenie Eleven Sports 3 oraz na stronie elevensports.pl.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.