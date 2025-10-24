Borussia Dortmund – FC Koln: typy, kursy, zapowiedź (25.10.2025)

Borussia Dortmund zagra z FC Koln na Signal Iduna Park w hicie 8. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie rozpocznie się w sobotę (25 października) o godz. 18:30. Gospodarze w tym sezonie ligowym są niepokonani na własnym stadionie.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Felix Nmecha

Borussia Dortmund – FC Koln: typy bukmacherskie

Borussia Dortmund zmierzy się na własnym stadionie z FC Koln w meczu 8. kolejki 1. Bundesligi. Hitowy mecz rozpocznie się w sobotę, 25 października, o godz. 18:00. W barwach Kozłów świetnie spisuje się Jakub Kamiński, który został wypożyczony latem z Wolfsburga do końca sezonu. Skrzydłowy reprezentacji Polski ma już trzy bramki na koncie i liczy na kolejne trafienie w starciu na Signal Iduna Park.

Zespół Lukasa Kwasnioka zajmuje obecnie 6. miejsce w tabeli, choć w ostatnich tygodniach nie prezentuje już wysokiej formy. W pięciu poprzednich meczach wygrał tylko raz. Z kolei ekipa prowadzona przez Niko Kovaca plasuje się na czwartej pozycji. W poprzedni weekend poniosła pierwszą ligową porażkę w tym sezonie. W prestiżowym Der Klassiker uległa Bayernowi Monachium (1:2). Wcześniej na własnym stadionie zremisowali z RB Lipsk (1:1) i teraz chcą się zrehabilitować przed własną publicznością. Patrząc na siłę kadry i motywację po ostatnich niepowodzeniach w lidze faworytem starcia będą gospodarze. Mój typ: wygrana Borussii Dortmund.

Paweł STS 1.43 Wygrana Borussii Dortmund Zagraj w STS!

Borussia Dortmund – FC Koln: ostatnie wyniki

Piłkarze z Dortmundu w środowym meczu Ligi Mistrzów pewnie pokonali na wyjeździe FC Kopenhagę (4:2), a bohaterem został Felix Nmecha, który zdobył dwie bramki. Wcześniej przegrali na Allianz Arenie z Bayernem Monachium (1:2), a honorowego gola dla zespołu Kovaca strzelił Julian Brandt. Na początku października Borussia zremisowała z RB Lipsk (1:1) i rozbiła Athletic Bilbao (4:1). We wrześniu z kolei drużyna Niko Kovaca pewnie pokonała FSV Mainz (2:0).

Tymczasem FC Koln po świetnym starcie sezonu wyraźnie obniżyło loty. W ostatnich tygodniach podopieczni Lukasa Kwasnioka zanotowali serię nierównych wyników. Zremisowali z Augsburgiem (1:1), pokonali TSG Hoffenheim (1:0), przegrali ze Stuttgartem (1:2) i RB Lipsk (1:3). Podzielili się także punktami z Wolfsburgiem (3:3).

Borussia Dortmund – FC Koln: historia

W sezonie 2023/24 Borussia Dortmund dwukrotnie okazała się lepsza od FC Koln. Na Signal Iduna Park gospodarze wygrali (1:0) po trafieniu Donyella Malena, który obecnie reprezentuje barwy Aston Villi. Jeszcze wyraźniej triumfowali w starciu na RheinEnergieStadion, rozbijając rywali (4:0). Ostatni raz zespół z Kolonii pokonał Borussię w październiku 2022 roku, i z pewnością będzie chciał powtórzyć ten wynik w sobotnim hicie 8. kolejki Bundesligi.

Borussia Dortmund – FC Koln: kursy bukmacherskie

W ofercie bukmacherów faworytem hitu rozgrywanego w Dortmundzie jest Borussia. Kurs na wygraną gospodarzy został ustalony w okolicach 1.45. Zwycięstwo piłkarzy FC Koln można obstawić z kursem mniej więcej 6.60.

Borussia Dortmund – FC Koln: przewidywane składy

Borussia Dortmund Niko Kovač FC Koeln Lukas Kwasniok Borussia Dortmund Niko Kovač 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Kobel 3 Anton 4 Schlotterbeck 5 Bensebaini 26 Ryerson 20 Sabitzer 8 Nmecha 24 Svensson 27 Adeyemi 10 Brandt 9 Guirassy 30 Bülter 16 Kamiński 7 Waldschmidt 32 Lund 6 Martel 18 Johannesson 28 Sebulonsen 3 Heintz 4 Hübers 2 Schmied 1 Schwabe 1 Kobel 3 Anton 4 Schlotterbeck 5 Bensebaini 26 Ryerson 20 Sabitzer 8 Nmecha 24 Svensson 27 Adeyemi 10 Brandt 9 Guirassy 30 Bülter 16 Kamiński 7 Waldschmidt 32 Lund 6 Martel 18 Johannesson 28 Sebulonsen 3 Heintz 4 Hübers 2 Schmied 1 Schwabe 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład FC Koeln Lukas Kwasniok Rezerwowi 2 Yan Couto 6 Salih Özcan 7 Jobe Bellingham 13 Pascal Groß 14 Maximilian Beier 17 Carney Chukwuemeka 21 Fábio Silva 25 Niklas Süle 33 Alexander Meyer 5 Tom Krauß 8 Denis Huseinbasic 9 Ragnar Ache 11 Florian Kainz 13 Said El Mala 17 Alessio Castro-Montes 20 Ron-Robert Zieler 25 Jusuf Gazibegovic 39 Cenk Ozkacar

Borussia Dortmund – FC Koln: sonda

Kto wygra spotkanie na Signal Iduna Park? Borussia Dortmund

Remis

FC Koln Borussia Dortmund 100%

Remis 0%

FC Koln 0% 3+ Votes

Borussia Dortmund – FC Koln: transmisja meczu

Mecz Borussii Dortmund z FC Koln w szlagierze 8. kolejki 1. Bundesligi odbędzie się w sobotę, 25 października, o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna na antenie Eleven Sports 3 oraz na stronie elevensports.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.