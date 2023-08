IMAGO / RHR-Foto Na zdjęciu: Sebastian Haller

Borussia – Heidenheim, typy bukmacherskie

Borussia Dortmund w ramach 3. kolejki rozgrywek Bundesligi zmierzy się na własnym obiekcie z zespołem FC Heidenheim. Beniaminek niemieckiej ekstraklasy jest z góry skazywany na porażkę, ponieważ w dwóch pierwszy spotkaniach nie przekonał, że zasłużyli na pobyt w elicie. Natomiast zespół Edina Terzicia z pewnością podejdzie do tego meczu mocno zmotywowany, ponieważ w poprzedniej kolejce zaliczyli wpadkę w starciu z Bochum. My spodziewamy się jednostronnego spotkania, w którym będzie przeważał zespół gospodarzy. Stawiamy na to, że BVB zakończy tę rywalizację z co najmniej trzema zdobytymi bramkami na koncie. Nasz typ: Borussia Dortmund – liczba goli: powyżej 2,5

Borussia – Heidenheim, kurs 200.00 na zwycięstwo BVB

Borussia – Heidenheim, ostatnie wyniki

Drużyna Borussii Dortmund w pierwszych dwóch spotkaniach nowego sezonu Bundesligi zdobyła łącznie cztery punkty. Zwyciężyli 1:0 z FC Koln, a także zremisowali 1:1 z VfL Bochum. Jeszcze przed startem rozgrywek mierzyli się w krajowym pucharze, gdzie 6:1 pokonali Schott Mainz.

Natomiast Heidenheim w dwóch dotychczas rozegranych spotkaniach ligowych nie zdobyli nawet jednego punkty. Ponieśli porażkę z VfL Wolfsburgiem (0:2) oraz Hoffenheimem (2:3). Beniaminek Bundesligi podobnie jak ekipa BVB też przed startem nowego sezonu rozegrał mecz w pucharze. Im również udało się zwyciężyć, ale jeszcze bardziej okazale. Pokonali aż 8:0 Rostocker FC.

Borussia – Heidenheim, historia

Piątkowy mecz pomiędzy Borussią Dortmund a FC Heidenheim będzie pierwszym oficjalnym. Latem 2014 roku oba zespoły zagrały mecz towarzyski, który padł łupem BVB (4:3).

Borussia – Heidenheim, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego starcia jest Borussia Dortmund. To właśnie za piłkarzami Edina Terzicia będzie przemawiał atut własnego boiska oraz głośnego dopingu trybun. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo gospodarzy, to kursy na takie zdarzenie oscylują w okolicach 1.23 – 1.25. Natomiast za wygraną Heidenheim bukmacherzy płacą aż 11.0.

Borussia – Heidenheim, kto wygra?

Borussia – Heidenheim, przewidywane składy

Borussia Dortmund (Przewidywany skład) 4-2-3-1 FC Heidenheim (Przewidywany skład) 4-1-3-2 Borussia Dortmund (Przewidywany skład) 4-2-3-1 FC Heidenheim (Przewidywany skład) 4-1-3-2 Trenerzy Edin Terzic Frank Schmidt Rezerwowi 2 Mateu Morey

6 Salih Özcan

7 Giovanni Reyna

10 Thorgan Hazard

11 Marco Reus

15 Mats Hummels

18 Youssoufa Moukoko

33 Alexander Meyer

43 Jamie Bynoe-Gittens Jan Schöppner 3

Benedikt Gimber 5

Stefan Schimmer 9

Kevin Sessa 16

Florian Pick 17

Nikola Dovedan 20

Adrian Beck 21

Vitus Eicher 22

Borussia - Heidenheim, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Borussią Dortmund a FC Heidenheim będzie transmitowany wyłącznie na platformie Viaplay. Początek meczu między tymi zespołami już w piątek (1 września) o godzinie 20:30.

