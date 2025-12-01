Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen: typy, kursy, zapowiedź (02.12.2025)

Borussia Dortmund podejmie Bayer Leverkusen na Signal Iduna Park w meczu 1/8 finału Pucharu Niemiec. Spotkanie odbędzie się we wtorek (2 grudnia) o godz. 21:00. Kilka dni temu w Bundeslidze górą była ekipa Niko Kovaca.

Borussia Dortmund – Bayer: typy bukmacherskie

Borussia Dortmund zmierzy się z Bayerem Leverkusen w 1/8 finału Pucharu Niemiec. Mecz na Signal Iduna Park odbędzie się we wtorek, 2 grudnia, o godz. 21:00. Obie drużyny spotkały się zaledwie trzy dni temu w 1. Bundeslidze. Na BayArenie lepszy okazał się zespół Niko Kovaca. Teraz stawką jest awans do kolejnej rundy krajowego pucharu.

Co ciekawe, BVB ostatni raz triumfowali w tych rozgrywkach w 2021 roku. Atutem zespołu pozostaje ofensywa, a drużyna jest dodatkowo rozpędzona po efektownym zwycięstwie (4:0) nad Villarreal w Lidze Mistrzów. Piłkarze z Leverkusen pod wodzą Kaspera Hjulmanda również prezentują bardzo wysoką formę. W poprzedniej rundzie Pucharu Niemiec Bayer pokonał Paderborn, choć potrzebował do tego dogrywki. Obie ekipy grają ofensywnie, dlatego zapowiada się widowiskowe spotkanie. Mój typ: liczba goli – powyżej 3.5.

Borussia Dortmund – Bayer: ostatnie wyniki

W miniony weekend Borussia Dortmund pokonała na wyjeździe Bayer (2:1). Gole dla BVB zdobyli Aaron Anselmino oraz Karim Adeyemi. Gospodarze zdołali odpowiedzieć jedynie trafieniem Christiana Kofane w końcówce spotkania. Wcześniej dortmundczycy rozbili Villarreal (4:0) w Lidze Mistrzów, a w Bundeslidze zanotowali remisy ze Stuttgartem (2:2) i Hamburgerem SV (2:2). Jedyną poważniejszą wpadką w ostatnich tygodniach była porażka z Manchesterem City (1:4) na Etihad Stadium.

Bayer Leverkusen przed przegraną z Borussią prezentował znakomitą formę. Zespół Kaspera Hjulmanda odniósł serię zwycięstw nad Manchesterem City (2:0), VfL Wolfsburg (3:1), Heidenheim (6:0) oraz z Benficą Lizbona (1:0).

Borussia Dortmund – Bayer: historia

W pięciu ostatnich bezpośrednich meczach 1. Bundesligi Borussia Dortmund dwukrotnie wychodziła zwycięsko, podczas gdy Bayer Leverkusen tylko raz zgarnął komplet punktów. Pozostałe dwa spotkania zakończyły się remisami. Drużyna z Signal Iduna Park po raz ostatni pokonała Aptekarzy u siebie w sierpniu 2022 roku.

Borussia Dortmund – Bayer: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem meczu na Signal Iduna Park jest Borussia Dortmund, na którą kursy zostały wycenione na mniej więcej 1.85. Jeśli rozważasz typ na wygraną ekipy z Leverkusen, to kurs wynosi około 3.70. Remis w regulaminowym czasie gry można obstawić z kursem około 3.90.

Borussia Dortmund Bayer Leverkusen Kursy nie są obecnie dostępne. Odds are subject to change. Last updated 1 grudnia 2025 09:03

Borussia Dortmund – Bayer: przewidywane składy

Borussia Dortmund: Flekken – Hofmann, Andrich, Bade, Tapsoba, Grimaldo – Maza, Grazia – Tillman, Schick, Poku

Bayer Leverkusen: Kobel – Ryerson, Anselmino, Anton, Schlotterbeck, Svensson – Sabitzer, Nmecha – Brandt, Guirassy, Adeyemi

Borussia Dortmund – Bayer: sonda

Kto awansuje do ćwierćfinału Pucharu Niemiec? Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen Borussia Dortmund 50%

Bayer Leverkusen 50% 4+ Votes

Borussia Dortmund – Bayer: transmisja meczu

Mecz Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen w ramach 1/8 finału Pucharu Niemiec rozpocznie się we wtorek (2 grudnia) o godzinie 21:00. Spotkanie można śledzić na żywo w telewizji na antenie Eleven Sports 2 oraz na stronie elevensports.pl.

