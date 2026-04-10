Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen: typy, kursy, zapowiedź (11.04.2026)

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen to mecz 29. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie na Signal Iduna Park rozpocznie się w sobotę (11 kwietnia) o godz. 15:30. Sprawdź typy i kursy na spotkanie.

Borussia – Bayer: typy bukmacherskie

Borussia Dortmund podejmie Bayer Leverkusen na Signal Iduna Park w hicie 29. kolejki 1. Bundesligi. Ekipa Niko Kovaca zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli i stoi przed szansą zapewnienia sobie awansu do Ligi Mistrzów w ten weekend. Po bolesnej porażce z Bayernem Monachium (2:3) Borussia szybko wróciła na właściwe tory, wygrywając cztery kolejne spotkania. Choć matematyczne szanse na mistrzostwo Niemiec wciąż istnieją, to przewaga monachijskiego giganta wydaje się już poza zasięgiem.

Drużyna prowadzona przez Kaspera Hjulmanda plasuje się szóste lokacie i nadal walczy o awans do europejskich pucharów. Ewentualne zwycięstwo w Dortmundzie znacząco przybliżyłoby Bayer do realizacji celu. Borussia ma za sobą serię zwycięstw i atut własnego stadionu, ale Bayer potrafi grać odważnie i skutecznie w meczach z silniejszymi rywalami. Jeśli goście narzucą swoje tempo i wykorzystają przestrzenie, mogą pokusić się o niespodziankę. Mój typ: zwycięstwo Bayeru Leverkusen.

Borussia – Bayer: ostatnie wyniki

W ostatni weekend Borussia pokonała VfB Stuttgart (2:0), a obie bramki zdobyła w doliczonym czasie gry. Wcześniej zespół Niko Kovaca ograł Hamburger SV (3:2), FC Augsburg (2:0) oraz FC Koln (2:1). Jeszcze w lutowym Der Klassikerze poniosła porażka z Bayernem Monachium (2:3).

Zawodnicy Bayeru w poprzedniej kolejce efektownie pokonali VfL Wolfsburg (6:3), a dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Alejandro Grimaldo. Wcześniejsze tygodnie były jednak bardziej wymagające dla podopiecznych Hjulmanda. Bayer zremisował z FC Heidenheim (3:3), Bayernem (1:1) oraz Arsenalem (1:1) w Lidze Mistrzów. W rewanżu przegrał jednak z Kanonierami (0:2).

Borussia – Bayer: historia

Ibrahim Maza zapewnił zwycięstwo Bayerowi nad BVB (1:0) w 1/8 finału Pucharu Niemiec. W 12. kolejce Borussia zaś wygrała z ekipą z Leverkusen (2:1). W pięciu ostatnich meczach tylko raz obie drużyny podzieliły się punktami, a miało to miejsce w kwietniu 2024 roku.

Borussia – Bayer: kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich, większe szanse na wygraną mają gracze Borussii Dortmund. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo BVB, to taki kurs oscyluje wokół 2.02. Z kolei wygrana Bayeru Leverkusen jest na poziomie mniej więcej 3.40.

Borussia – Bayer: przewidywane składy

Borussia Dortmund: Kobel – Anton, Schlotterbeck, Bensebaini – Ryerson, Sabitzer, Svensson, Bellingham, Brandt – Beier, Guirassy

Bayer Leverkusen: Flekken – Bade, Andrich, Tapsoba – Culbreath, Palacios, Garcia, Grimaldo – Tella, Schick, Maza

Borussia – Bayer: sonda

Borussia – Bayer: transmisja meczu

Mecz Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen w 29. kolejce 1. Bundesligi rozpocznie się w sobotę (11 kwietnia) o godzinie 15:30. Starcie na Signal Iduna Park będzie dostępne na antenie Eleven Sports 1 oraz na portalu elevensports.pl.

