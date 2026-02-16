Borussia Dortmund – Atalanta Bergamo: typy, kursy, zapowiedź (17.02.2026)

Borussia Dortmund podejmie Atalantę Bergamo w fazie play-off Ligi Mistrzów. Mecz na Signal Iduna Park odbędzie się we wtorek (17 lutego) o godz. 21:00. BVB chce sobie wypracować zaliczkę przed rewanżem we Włoszech.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Nico Schlotterbeck

Borussia Dortmund – Atalanta: typy bukmacherskie

Borussia Dortmund zmierzy się z Atalantą Bergamo na Signal Iduna Park w pierwszym meczu fazy play-off Ligi Mistrzów. Czas na powrót emocji w europejskich rozgrywkach. Piłkarze obu drużyn liczą na przełamanie po słabszych wynikach w Europie.

Piłkarze Niko Kovaca zakończyli fazę ligową na 17. miejscu i nie wygrali trzech ostatnich meczów w LM. Z kolei włoska drużyna, kierowana przez Raffaele Palladino, po dwóch porażkach z rzędu uplasowała się na 15. pozycji, zdobywając jednak dwa punkty więcej niż BVB. Coraz lepiej w Atalancie spisuje się Nicola Zalewski.

Spotkanie rewanżowe we Włoszech odbędzie się w przyszłym tygodniu. Niemiecki gigant chce wypracować sobie solidną zaliczkę u siebie w pierwszym starciu. Przewiduję, że spotkanie w Dortmundzie zakończy się triumfem BVB. Mój typ: wygrana Borussii Dortmund.

Borussia Dortmund – Atalanta: ostatnie wyniki

Borussia Dortmund imponuje formą w 1. Bundeslidze. W miniony piątek drużyna Kovaca rozgromiła u siebie FSV Mainz (4:0), a dwa gole strzelił gwinejski napastnik Serhou Guirassy. Dla 29-latka to już pięć trafień w trzech ostatnich spotkaniach. BVB odniosła także zwycięstwa nad VfL Wolfsburg (2:1) oraz FC Heidenheim (3:2). W Lidze Mistrzów Żółto-Czarni przegrali jedynie z Interem Mediolan (0:2), a w lidze pokonali Union Berlin (3:0).

Z kolei Atalanta wciąż szuka swojej optymalnej formy. W ostatnim meczu rozgrywek Serie A pokonała Lazio Rzym (2:0), a bramkę zdobył Nicola Zalewski. Wcześniej ekipa z Bergamo zwyciężyła z Cremonese (2:1), w Pucharze Włoch z Juventusem Turyn (3:0), a także bezbramkowo zremisowała z Como 1907 w Serie A. W Lidze Mistrzów Atalanta przegrała z Royale Union SG (0:1), natomiast w lidze pokonała Parmę (4:0).

Borussia Dortmund – Atalanta: historia

Obie drużyny zmierzyły się w 1/16 finału Ligi Europy w sezonie 2017/18. Pierwsze starcie emocje do samego końca, a Borussia wygrała (3:2). W rewanżu padł remis (1:1) i dortmundczycy zapewnili sobie awans do kolejnej rundy.

Borussia Dortmund – Atalanta: kursy bukmacherskie

W ofertach bukmacherów Borussia Dortmund wyrosła na faworyta na Signal Iduna Park. Kurs na wygraną BVB wynosi około 2.02. Triumf zawodników Atalanty Bergamo została wyceniona na mniej więcej 3.60. Także typ na remis można obstawić z kursem 3.60.

Borussia Dortmund Remis Atalanta 2.02 3.60 3.60 2.02 3.60 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 lutego 2026 13:37

Borussia Dortmund – Atalanta: przewidywane składy

Borussia Dortmund: Kobel – Can, Anton, Bensebaini – Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson – Beier, Brandt – Guirassy

Atalanta Bergamo: Carnesecchi – Scalvini, Hien, Ahanor – Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi, Raspadori, Zalewski – Krstović

Borussia Dortmund – Atalanta: transmisja meczu

Mecz Borussia Dortmund – Atalanta Bergamo w ramach fazy play-off odbędzie się we wtorek (17 lutego) o godzinie 21:00. Spotkanie będzie można śledzić na żywo na antenie CANAL+ Extra 2 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Starcie skomentują Bartosz Gleń oraz Maciej Łuczak.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.